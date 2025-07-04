⛵ 13 надежных облигаций с переменным купоном лучше банковских вкладов
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Смотрите сами. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков уже ниже 18,4%, ключ 20%, а флатеры дают премию к КС или RUONIA. Нужно лишь свериться с ценой и ТКД.
🌊 Параметры: флоатеры надёжных эмитентов с рейтингом от A- и выше, без оферты и амортизации, сроком до погашения от 1 года. Напоминаю, что высокий рейтинг не исключает рисков. 💼 — есть у меня в портфеле. ⭐️ — только для квалов.
Селектел 001P-05R, AA- 💼
• ISIN: RU000A10A7S0
• Погашение: 15.05.2027
• Купон: КС + 4%
• Цена: 103,4%
• Купонов в год: 12
Амурская обл. 24001, A ⭐️
• ISIN: RU000A10AAU6
• Погашение: 15.12.2026
• Купон: КС + 5%
• Цена: 105,1%
• Купонов в год: 12
Новые Технологии 1Р3, A- ⭐️
• ISIN: RU000A10AYD2
• Погашение: 10.02.2027
• Купон: КС + 5,5%
• Цена: 97,9%
• Купонов в год: 4
Европлан 1Р8, AA
• ISIN: RU000A10A7C4
• Погашение: 15.11.2027
• Купон: КС + 4%
• Цена: 108,3%
• Купонов в год: 12
ВИС Финанс БО-П06, A+ 💼⭐️
• ISIN: RU000A109KX6
• Погашение: 20.09.2027
• Купон: КС + 3,25%
• Цена: 90,2%
• Купонов в год: 4
Газпромбанк Финанс 1Р2, AA+
• ISIN: RU000A109R19
• Погашение: 24.10.2027
• Купон: КС + 1.5%
• Цена: 97,6%
• Купонов в год: 12
АФ Банк 1Р12, AA 💼
• ISIN: RU000A108RP9
• Погашение: 18.06.2027
• Купон: КС + 2.2%
• Цена: 95,9%
• Купонов в год: 12
Позитив Р1, AA 💼
• ISIN: RU000A109098
• Погашение: 04.07.2027
• Купон: КС + 1.7%
• Цена: 96,8%
• Купонов в год: 12
МТС 2P-01, AAA
• ISIN: RU000A1075E4
• Погашение: 26.10.2027
• Купон: RUONIA + 1.25%
• Цена: 96,7%
• Купонов в год: 12
Камаз БП12, AA-
• ISIN: RU000A109JW0
• Погашение: 14.09.2027
• Купон: КС + 1.5%
• Цена: 97,2%
• Купонов в год: 12
ТрансКонтейнер 2P1, AA 💼
• ISIN: RU000A109E71
• Погашение: 20.08.2027
• Купон: КС + 1.75%
• Цена: 98,1%
• Купонов в год: 12
ВЭБ PФ 39, AAA
• ISIN: RU000A107AU7
• Погашение: 23.05.2030
• Купон: RUONIA + 1.45%
• Цена: 94,6%
• Купонов в год: 12
Газпром Капитал 07, AAA
• ISIN: RU000A106375
• Погашение: 05.04.2028
• Купон: RUONIA + 1.3%
• Цена: 96,9%
• Купонов в год: 12
По доходности Новые Технологии 1Р3 и ВИС Финанс БО-П06 вне конкуренции в этом списке, хотя спокойнее взять Газпром Капитал 07, Газпромбанк Финанс 1Р2 и ВЭБ PФ 39, особенно если на существенную долю в портфеле. Ну и вопрос ко всем котлетерам и туземунщикам. Как считаете, актуальны ли ещё 🌊флоатеры или уже точно настало время фиксов, и чем длиннее, тем лучше?
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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