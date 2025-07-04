⛵ 13 надежных облигаций с переменным купоном лучше банковских вкладов

Если кто-то считает, что разворота ДКП не было, ну или хотя бы уверен в том, что в ближайшие год–два ключ будет оставаться высоким, для тех логичной альтернативой депозитам будут флоатеры. По ним будут платиться актуальные купоны, а переоценка тела будет мягче, чем у фиксов. Выбрал 13 классных выпусков.

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Смотрите сами. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков уже ниже 18,4%, ключ 20%, а флатеры дают премию к КС или RUONIA. Нужно лишь свериться с ценой и ТКД.

🌊 Параметры: флоатеры надёжных эмитентов с рейтингом от A- и выше, без оферты и амортизации, сроком до погашения от 1 года. Напоминаю, что высокий рейтинг не исключает рисков. 💼 — есть у меня в портфеле. ⭐️ — только для квалов.

Селектел 001P-05R, AA- 💼

• ISIN: RU000A10A7S0

• Погашение: 15.05.2027

• Купон: КС + 4%

• Цена: 103,4%

• Купонов в год: 12

Амурская обл. 24001, A ⭐️

• ISIN: RU000A10AAU6

• Погашение: 15.12.2026

• Купон: КС + 5%

• Цена: 105,1%

• Купонов в год: 12

Новые Технологии 1Р3, A- ⭐️

• ISIN: RU000A10AYD2

• Погашение: 10.02.2027

• Купон: КС + 5,5%

• Цена: 97,9%

• Купонов в год: 4

Европлан 1Р8, AA

• ISIN: RU000A10A7C4

• Погашение: 15.11.2027

• Купон: КС + 4%

• Цена: 108,3%

• Купонов в год: 12

ВИС Финанс БО-П06, A+ 💼⭐️

• ISIN: RU000A109KX6

• Погашение: 20.09.2027

• Купон: КС + 3,25%

• Цена: 90,2%

• Купонов в год: 4

Газпромбанк Финанс 1Р2, AA+

• ISIN: RU000A109R19

• Погашение: 24.10.2027

• Купон: КС + 1.5%

• Цена: 97,6%

• Купонов в год: 12

АФ Банк 1Р12, AA 💼

• ISIN: RU000A108RP9

• Погашение: 18.06.2027

• Купон: КС + 2.2%

• Цена: 95,9%

• Купонов в год: 12

Позитив Р1, AA 💼

• ISIN: RU000A109098

• Погашение: 04.07.2027

• Купон: КС + 1.7%

• Цена: 96,8%

• Купонов в год: 12

МТС 2P-01, AAA

• ISIN: RU000A1075E4

• Погашение: 26.10.2027

• Купон: RUONIA + 1.25%

• Цена: 96,7%

• Купонов в год: 12

Камаз БП12, AA-

• ISIN: RU000A109JW0

• Погашение: 14.09.2027

• Купон: КС + 1.5%

• Цена: 97,2%

• Купонов в год: 12

ТрансКонтейнер 2P1, AA 💼

• ISIN: RU000A109E71

• Погашение: 20.08.2027

• Купон: КС + 1.75%

• Цена: 98,1%

• Купонов в год: 12

ВЭБ PФ 39, AAA

• ISIN: RU000A107AU7

• Погашение: 23.05.2030

• Купон: RUONIA + 1.45%

• Цена: 94,6%

• Купонов в год: 12

Газпром Капитал 07, AAA

• ISIN: RU000A106375

• Погашение: 05.04.2028

• Купон: RUONIA + 1.3%

• Цена: 96,9%

• Купонов в год: 12

По доходности Новые Технологии 1Р3 и ВИС Финанс БО-П06 вне конкуренции в этом списке, хотя спокойнее взять Газпром Капитал 07, Газпромбанк Финанс 1Р2 и ВЭБ PФ 39, особенно если на существенную долю в портфеле. Ну и вопрос ко всем котлетерам и туземунщикам. Как считаете, актуальны ли ещё 🌊флоатеры или уже точно настало время фиксов, и чем длиннее, тем лучше?

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