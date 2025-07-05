💰 Пассивный доход побил рекорд. За июнь получил 113 975 рублей, в июле может быть ещё больше

Продолжаю подсчитывать пассивный доход — зарплату, которая капает с акций, облигаций и депозита. За июнь вышло втрое больше, чем за май, новый рекорд установлен, но июль может побить и его!

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✅ Пассивный доход за 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 будет больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 36% портфеля в акциях, 38% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 5% в ЗПИФах недвижимости и 18% на депозите.

⌚ Если хочешь, чтобы пассивный доход был по-настоящему заметным, придётся подождать, и довольно приличное количество времени — быстро не получится. К тому же, инфляцию никто не отменял, так что если есть план жить на пассивный доход, не стоит спускать их всё до копейки. А пока копишь капитал, лучше весь доход реинвестировать — так оно эффективнее. Не слушайте оголтелых блогеров, которые пишут, что уволятся, как только пассивный доход будет 50 000 рублей в месяц. Инфляция погонит их искать работу через полгода.

💰 Капитал июня

Портфель на 1 июня: 6 731 654 ₽

Портфель на 1 июля: 7 109 182 ₽

В июне я пополнил портфель на 200 000 ₽

Всё идёт по плану — ежемесячного пополняю на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. В июне получилось 210 000. Уже 1,21 млн в этом году есть. Покупал я в основном акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал.

💰 Пассивный доход июня

Дивиденды по акциям: 30 168 ₽

Выплаты по фондам: 1 674 ₽

Купоны по облигациям: 65 299 ₽

Проценты по депозиту: 16 834 ₽

Всего: 113 975 ₽

Все полученные выплаты:

В июне были дивиденды от Лукойла, Татнефти, Интер РАО, ФосАгро, Европлана и Белуги. По фондам стабильно от Паруса, Рентал ПРО и Атриума. Само собой, много купонов и процент по депозиту. Купонов больше всего полугодовых по ОФЗ 26243.

Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов, облигаций и депозита:

Видно, что пассивный доход растёт отлично, но без пополнений и реинвестирования такого бы не было.

📈 Динамика

июнь 2025: 113 975 ₽

июнь 2024: 34 919 ₽

по сравнению с июнем 2024 (год к году): +79 056 ₽ (+226,39%)

май 2025: 43 597 ₽

по сравнению с маем 2025 (месяц к месяцу): +70 378 ₽ (+161,42%)

Отличный рост год к году, на 226%. Ну и по сравнению с маем тоже безудержный рост. Спасибо дивидендам, ОФЗ и наконец-то переложенному вкладу под более выгодный процент.

📈 Текущий год

Сумма за 6 месяцев: 320 621 ₽

В среднем за месяц: 53 436 ₽

В июле будут несколько значимых событий.

1️⃣ Во-первых, дивиденды Сбера. Годовые, всеми любимые. Было бы здорово, если бы они успели прийти в июле, там более 20 000. Но шансов на это нет( Греф обещал в начале августа.

2️⃣ Далее — рекордные, но разовые дивиденды X5, а также Совкомбанк, ГПН, Роснефть и другие. Ещё дополнительно к сберовским более 40 000. Но тут тоже вопрос, когда они придут.

3️⃣ В-третьих, квартальные выплаты по фондам АБ7 и РД. Они прилично добавят к ежемесячным по Парусу, Атриуму и Рентал ПРО. Более 8 000 выйдет по ЗПИФам.

Вместе с купонами и процентами по вкладу тоже может получиться больше 100 тысяч, рекорд теоретически может обновиться. Потом рекорд сможет обновиться только в декабре либо следующим летом. С августа по ноябрь, а также с февраля по май затягиваем пояса.

Всего же пока что в этом году получил и реинвестировал 320 621 рубль. Дальше — больше! В следующем выпуске июль.

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