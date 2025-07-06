😱 Рубль упадет в августе. Ключевую ставку снизят. Дивидендный сезон, дешевеющая недвижка, крипта, облигации. Воскресный инвестдайджест

Рубль может ослабнуть уже в августе, хотя это не точно. А вот ключевую ставку готовы снижать, даже Эльвира Сахипзадовна об этом чуть ли не говорит прямым текстом. Смотрим на недвижимость, дивиденды, новые выпуски облигаций, крипту, следим за национализацией ЮГК — и всё это и не только в вашем любимом дайджесте!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного. Ссылка внизу.

🏆 Очередная неделя славы для рубля

Не слабеет деревянный. Изменение за неделю: 78,92 → 78,75 руб. за доллар (курс ЦБ 78,46 → 78,35). Юань 10,92 → 10,95 (ЦБ 10,94 → 10,99). Но все ждут, когда слава закончится.

Что говорят эксперты?

Рубль может упасть через месяц (но может и не упасть). За последние 26 лет рубль уступал доллару в августе 20 раз. В августе прошлого года курс российской валюты снизился на 5,9%.

К концу лета доллар может вернуться в район 85–90, евро 95–100, юань 11,5–12, считает Зельцер из БКС. «Скорее всего, здесь и есть дно, просто остается дождаться триггера. Вероятность укрепления инвалют и ослабления рубля от текущих уровней высокая».

🎢 Акции не могут вырасти

Рост среди недели был до 2 865, но закрепиться не удалось. Итоговое изменение IMOEX с 2 806 до 2 801. А скоро дивиденды польются рекой. Интересно, куда они пойдут?

РТС снизился с 1 126 до 1 119.

Как только индекс подрос, состоялся разговор Путина с Трампом, что повлекло откат обратно. Впрочем, пока боковик. Нужен импульс посильнее, чтобы акции пошли либо вверх, либо вниз.

💰 Дивидендный сезон

Продолжаем богатеть. МТС, Россети Урал, Абрау, ЧКПЗ, Инарктика, МГКЛ, Ламбумиз, Ставропольэнергосбыт, ТНС Марий Эл, Ленэнерго, КГК, Озон Фарма, Кристалл, НКНХ, Россети ЦП и Диод всё.

На очереди: ГПН, Россети МР, Саратовский НПЗ, Диасофт, Совкомбанк, Россети Волга, X5, КОС, Мосбиржа, Астра, ВТБ, Башинформсвязь, Центральный телеграф, МТС Банк, Башнефть, НМТП, Элемент. ВТБ наконец-то утвердился.

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

ДКП развернулась, можно унижать купоны.

Разместились/собрали заявки: Талк лизинг, Медскан, Реиннольц, ДиректЛизинг, Мой Самокат, ГПН EUR, ЭН+ Гидро CNY. Я покупал медицинские бонды.

На очереди: Промомед, Аэрофьюэлз, Сэтл, Сбербанк (дисконт), Атомэнергопром USD, ГПН CNY, Роделен, Абрау-Дюрсо. Роделен и Абрау мне кажутся интересными, наверно поучаствую.

RGBI снова вырос: 114,42 → 115,39. Рост 7 недель подряд, все ждут снижения ключа, облигации сейчас показывают себя лучше акций.

🏙 Недвижка в отпуске

Ходит по коридору. Индекс MREDC 307,4к → 308,1к за метр. Прорабы ждут, когда ставки снизятся, чтобы поднять цены ещё сильнее. Или когда расширят льготы. Боковик продолжается. Но в других городах ситуация может отличаться.

🏙️ В июне снижение цен на жилье в России резко ускорилось

Ну, это в SRG считают, что резко. В июне снижение цен на жилье было в 13 крупных российских городах из 50 исследуемых против одного города в мае. Сильнее всего в Твери (-1,5%), Саратове (-1,3%), Магнитогорске (-1,2%), Кирове (-1,1%), Волгограде (-0,9%), и Владивостоке (-0,8%). В Новосибирске, Тольятти, СПб, Пенз, Москве, Иркутске и Астрахани от -0,4% до -0,1%.

В июле и августе ожидается традиционный сезонный спад спроса на фоне отпускного периода.

⛏️ Биткоин почти на пике

Биткоин на неделе пытался расти: доходил почти до 110к, но откатился. А мой криптопортфель вырос с 2410 до 2430 долларов, я пополнил на 50, стало 2480. Скорее бы покупать по 80.

JD и Ant Group (Alibaba) предложили Народному банку Китая разрешить выпуск стейблкоинов, обеспеченных офшорным юанем. Было бы удобно.

📉 Годовая инфляция стабильно ниже 10%

Инфляция за неделю составила 0,07% после 0,04% неделей ранее. С начала года рост цен составил 3,76%. Годовая инфляция снизилась с 9,41% до 9,39%. Сильнее всего подешевела капуста и картофель, а вот подорожали морковь, яблоки и огурцы. Ну мы пока стабильно ниже 10% по инфляции, но всё равно высоко. Можем тут застрять надолго.

🏭 Национализация ЮГК

Жёстко бомбануло. В офисах Южуралзолота прошли обыски, его президента обвиняют в незаконном контроле над компаниями из-за госслужбы, а акции ЮГК рухнули на 35% за два дня. Торги акциями уже прекращены, а ведь есть ещё облигации. Но судя по тому, что котировки не укатали в пол, облигационеры верят в то, что всё будет хорошо, и даже после национализации государственное ЮГК всё заплатит. Вы как, котлетеры-золотодобытчики, покупали/продавали или просто наблюдали?

🏦 Ключевую ставку снизят

ЦБ с большой вероятностью рассмотрит снижение ставки на заседании в июле. Об этом заявила Набиуллина на Финансовом конгрессе. А Заботкин допустил снижение ставки более чем на 1%. Ждём.

🗞 Что ещё?

Средняя ставка по вкладам в топ-20 банков снизилась до 18,23% (3 мес.) и 16,63% (1 год)

Яндекс рассмотрит допэмиссию акций для программы мотивации сотрудников, повезло им (а нам нет)

Греф сказал, что для того, чтобы фондовый рынок стал привлекательным для инвесторов, реальная ставка (разница между ключом и инфляцией) должна составлять 4%

Цены на золото за полугодие показали рекордный рост с 2007 года

Трамп и Маск снова поссорились

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.