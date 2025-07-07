✈️ 22% на керосине. Свежие облигации Аэрофьюэлз 2Р5 на размещении. Заправим портфель?

Не ракетное топливо, но тоже неплохо. Чтобы инвестиционный портфель летел на Луну без сбоев и приключений, топливо должно быть высочайшего качества, и такое есть у нас. Аэрофьюэлз снова даёт шанс заправить портфель. Смотрим, что на этот раз.

✈️ ТЗК Аэрофьюэлз — заправщик самолётов. Входит в Группу Аэрофьюэлз вместе с Aerofuels Overseas Limited. Одна компания заправляет самолёты в России, вторая — за её пределами. Является крупнейшим независимым оператором аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в 26 аэропортах России, включая Москву и СПб. Обслуживает 70+ авиакомпаний и госструктуры (МЧС, МВД). Владеет 12 лабораториями и 2 танкерами.

⭐ Рейтинг: А от НКР (ноябрь 2024), А- от Эксперт РА (сентябрь 2024)

Выпуск: Аэрофьюэлз 2Р5

Объём: 1 млрд ₽

Начало размещения: 14 июля (сбор заявок до 9 июля)

Срок: 2 года

Купонная доходность: 21–22% (YTM до 23,88%)

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: нет

✈️ Почему Аэрофьюэлз? Самолёты до сих пор летают на керосине?

Летают, куда они денутся. А тут ещё и кредитный рейтинг эмитенту подняли. Эксперт РА с BBB+ до A-, а НКР вообще с A- до A. Пацаны ваще ребята, первым делом самолёты. А, нет, первым делом долги, а потом уже самолёты заправлять.

Рынок авиатоплива растёт три года подряд, но конкуренция с нефтяными гигантами (Роснефть, Лукойл, ГПН) жёсткая. Плюс — 50% выручки из регионов, где санкционный пресс слабее. Доля у нашего клиента 7%, первые среди мелочи. Вертикально интегрированные ребята держат 90% рынка.

📈 Посмотрим отчётность Группы Аэрофьюэлз. Выручка за 2024 год составила 69,4 млрд ₽ (+42% г/г) — рост за счёт объёмов заправок и цен на керосин. Продажи топлива выросли до 800 тыс. тонн (+15% г/г). Чистая прибыль выросла до 6,66 млрд ₽ (+84% г/г), EBITDA около 7 млрд ₽ (+20%).

📉 А долги компании растут. Чистый долг вырос до 11,738 млрд ₽ (+241% г/г). Показатель Чистый долг/EBITDA 1,6. Да, значение невысокое, но у компании отрицательный свободный денежный поток -8,3 млрд из-за капекса. Модернизируют старые и строят новые ТЗК. Так-то с какой-то стороны это даже хорошо.

📉 Не забываем о том, что компания работает не только в РФ. Это и хорошо, и плохо. Существуют санкционные риски, а половина выручки — от зарубежных операций. Возможно, существуют риски национализации по типу DME и Борца (я тут не силён, если кто в теме — оцените). Владельцы — Александр и Владимир Спиридоновы (отец и сын), выходцы из Аэрофлота и граждане РФ, но кто знает всю историю до конца, куда и как там топливные деньги текут.

​Ориентир купона неплохой, но тренд — на укатывание вниз. Скоро новое заседание ЦБ, все ждут снижения ключа.

🛢️ В итоге

Если купон сделают 22%, будет фантастика. Впрочем, не верится даже в 21,5%. А в саму компанию очень даже верится, положение крепкое, бизнес развивается, рейтинг растёт. Поучаствую на небольшую долю, несмотря на то, что у меня уже есть предыдущие выпуски. Главное — пристегнуть ремни перед возможной турбулентностью.

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