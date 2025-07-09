🎯 Хорошо и не нужно. Россияне хотят жить хотя бы нормально, но им не хватает для этого 50 000 рублей в месяц
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Мне стало интересно, как же оно так выходит, сколько людям нужно денег и почему никак не получается жить нормально. А главное — почему все хотят жить нормально, а не хорошо или отлично. Для начала немного о методологии.
🤔 Статистический парадокс?
По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в России составила 87 952 рубля в месяц (76 518 после налогов), увеличившись за год на 18,3%.
При этом исследование НИУ ВШЭ показывает, что для нормальной жизни россиянам в среднем достаточно 81 000 рублей.
33% населения готовы считать нормой доход всего 30–50 тысяч рублей — это на 43% ниже средней зарплаты по стране.
На самом деле это не парадокс, просто считали среднедушевые доходы, и сравнивать их с зарплатой некорректно. Например, в семье из 4 человек всего лишь с двумя работниками зарплата каждого должна быть 162 000.
🧮 Как считает зарплату Росстат:
Зарплата рассчитываются как среднее арифметическое по отчётам организаций: общий ФОТ делится на численность сотрудников.
Учитываются только белые зарплаты.
Не охватывает самозанятых, теневые доходы, микропредприятия.
🤒 Барометр экономического поведения ВШЭ:
Основан на социологических интервью (личные опросы домохозяйств).
Отражает субъективное восприятие нормального дохода, которое зависит от региона проживания, возраста и образования (молодёжь и бизнесмены завышают планку).
При этом медиана точнее отражает типичный доход, чем среднее арифметическое. В принципе, можно взять медиану от СберИндекса — около 60 000 рублей после налогов.
💰 Сколько хотят?
Почти 75% россиян считают достаточным доход от 30 000 до 100 000 рублей на человека. Треть назвали нормальным доход от 30 000 до 50 000 рублей, четверть — от 70 000 до 100 000 рублей. Доход, достаточный для нормальной жизни, отражает представления о сумме, позволяющей человеку и его семье поддерживать желаемый потребительский стандарт.
Представления о нормальном доходе соотносятся с величиной среднедушевых доходов в регионе проживания респондентов. Жители Москвы и СПб считают, что нормально жить позволяет доход в среднем около 110 тысяч рублей на человека. Этот показатель на треть выше среднего по РФ значения.
В итоге, оказалось, что людям в среднем не хватает 50 000. При этом зарплата должна быть не на 50 000, а ещё больше, поскольку учитываются потребности иждивенцев. Но всё равно — это же феномен!
⚗️ Ненаучное объяснение феномена 50 000 рублей
А может даже и научное, не суть. Гедонистическая адаптация предполагает, что люди быстро привыкают к новому уровню дохода. Например, рост реальной зарплаты на 9,1% в 2024 не привёл к снижению запросов — планка нормального дохода выросла на 14% за год. Чем больше человек зарабатывает, тем сильнее расширяет свои потребности, а уж дефицита товаров и услуг у нас не наблюдается. Можете сходу назвать, на что бы потратили дополнительные 50 000 в месяц?
Кроме того, население закредитовано. Это говорит не только о том, что люди мало зарабатывают, но и о том, что хотят показать другим, что они живут лучше, чем на самом деле. Ну, то есть, нормально.
Я даже уверен, что существует такой синдром — синдром «нормально». Не жили богато, нефиг и начинать. Лишь бы крыша не текла, да собака не голодала. Такие психологические установки влияют на жизнь, так что лучше так жизнь не устанавливать. Но неважно, в чём я уверен. Одной мысли о том, что денег не хватает, мало, нужно ещё думать о том, как эти деньги достать. А когда достанешь, снова будет не хватать. Даже если будешь сберегать и преумножать.
Вот, к примеру, инвестирую я, получаю пассивный доход, но всё равно мало. Зато дополнительные 50 000 рублей в месяц есть, даже более 70 000. Нормально. Я и от прибавки к доходу в 50 000 не откажусь.
Самое печальное не то, что около трети респондентов считают достаточной ежемесячную сумму в диапазоне от 30 000 до 50 000 рублей на человека, а то, что фактически у них доход на человека ещё меньше. Ни о каких сбережениях тут говорить не приходится.
Какой фактический доход? У 20% опрошенных — около 11 400, 20% — 18 700, у 20% — 24 700, у 20% — 34 000, у 20% — 70 700 рублей на человека в месяц. Не путать с зарплатой. Средняя более 76 000, а медианная около 60 000. Не нормально. Тут уж и правда сначала бы нормально, а уже потом можно подумать про хорошо. Полтинник точно не помешает.
💬 А вам сколько не хватает? До нормальной жизни или же для хорошей?
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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