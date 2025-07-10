🧉 Топ-10 облигаций с плавающим купоном и высокой доходностью от аналитиков Финуслуг
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Параметры: корпоративные облигации надёжных компаний с рейтингом от A- и выше. Премия к ключевой ставке чем выше, тем лучше. ⭐️ — только для квалов. 💼 — есть у меня в портфеле, ⚠️ — оферта.
Селектел 001P-05R, AA- 💼
ISIN: RU000A10A7S0
Погашение: 23.05.2027
Купон: КС + 4%
Цена: 103,28%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
Позитив 001Р-02, AA 💼
ISIN: RU000A10AHJ4
Погашение: 17.12.2026
Купон: КС + 4%
Цена: 102,88%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
Амурская обл. 24001, A ⭐️
ISIN: RU000A10AAU6
Погашение: 17.12.2026
Купон: КС + 5%
Цена: 103,98%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
ЕвроСибЭнерго-Гидро (Эн+ Гидро) 001РС-06, A+
ISIN: RU000A10AG22
Погашение: 15.12.2026
Купон: КС + 5%
Цена: 103,43%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
ГТЛК БО 002P-03, AA-
ISIN: RU000A107TT9
Погашение: 02.02.2039
Купон: КС + 2,3%
Цена: 94,49%
Купонов в год: 4
Оферта: ⚠️ put 19.05.2027
Амортизация: нет
Полипласт П02-БО-01, A ⭐️
ISIN: RU000A10AEG7
Погашение: 24.11.2029
Купон: КС + 6%
Цена: 100,2%
Купонов в год: 12
Оферта: ⚠️ put 10.12.2026
Амортизация: нет
Новые Технологии 001Р-03, A-
ISIN: RU000A10AYD2
Погашение: 19.02.2027
Купон: КС + 5,5%
Цена: 98,5%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: нет
Европлан 001P-08, AA
ISIN: RU000A10A7C4
Погашение: 18.11.2027
Купон: КС + 4%
Цена: 106,88%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
ВИС ФИНАНС БО-П06, A+ ⭐️💼
ISIN: RU000A109KX6
Погашение: 22.09.2027
Купон: КС + 3,25%
Цена: 90,4%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: нет
Ничего фантастического, как и ничего трешового аналитики не нашли, набор довольно стандартный. Стоит иметь в виду, что в списке два выпуска с офертой от ГТЛК и ЕСЭГ. Из опасненького тут точно ВИС ФИНАНС, там вся Группа в долгах по самые помидоры. Ну и Новые Технологии ходят по не самому толстому льду, долг большой. Остальные, конечно же, тоже не лишены рисков, так что не забываем про диверсификацию.
Лично у меня 3 выпуска есть, но если смотреть шире, то почти все эмитенты в портфеле присутствуют в том или ином виде. Нет только ЕСЭГ и Амурской области. Что думаете о выборе финуслужников?
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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