🧉 Топ-10 облигаций с плавающим купоном и высокой доходностью от аналитиков Финуслуг

Эксперты Финуслуг продолжают считать флоатеры актуальными даже не снижении ключевой ставки. В первую очередь, они актуальны относительно вкладов, про которые их платформа. Но также не забываем о том, что после снижения ключа ЦБ может его и поднять — кто знает, что они там решат прикрыть данными по инфляции. Смотрим, что господа аналитики выбрали.

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Параметры: корпоративные облигации надёжных компаний с рейтингом от A- и выше. Премия к ключевой ставке чем выше, тем лучше. ⭐️ — только для квалов. 💼 — есть у меня в портфеле, ⚠️ — оферта.

Селектел 001P-05R, AA- 💼

ISIN: RU000A10A7S0

Погашение: 23.05.2027

Купон: КС + 4%

Цена: 103,28%

Купонов в год: 12

Оферта: нет

Амортизация: нет

Позитив 001Р-02, AA 💼

ISIN: RU000A10AHJ4

Погашение: 17.12.2026

Купон: КС + 4%

Цена: 102,88%

Купонов в год: 12

Оферта: нет

Амортизация: нет

Амурская обл. 24001, A ⭐️

ISIN: RU000A10AAU6

Погашение: 17.12.2026

Купон: КС + 5%

Цена: 103,98%

Купонов в год: 12

Оферта: нет

Амортизация: нет

ЕвроСибЭнерго-Гидро (Эн+ Гидро) 001РС-06, A+

ISIN: RU000A10AG22

Погашение: 15.12.2026

Купон: КС + 5%

Цена: 103,43%

Купонов в год: 12

Оферта: нет

Амортизация: нет

ГТЛК БО 002P-03, AA-

ISIN: RU000A107TT9

Погашение: 02.02.2039

Купон: КС + 2,3%

Цена: 94,49%

Купонов в год: 4

Оферта: ⚠️ put 19.05.2027

Амортизация: нет

Полипласт П02-БО-01, A ⭐️

ISIN: RU000A10AEG7

Погашение: 24.11.2029

Купон: КС + 6%

Цена: 100,2%

Купонов в год: 12

Оферта: ⚠️ put 10.12.2026

Амортизация: нет

Новые Технологии 001Р-03, A-

ISIN: RU000A10AYD2

Погашение: 19.02.2027

Купон: КС + 5,5%

Цена: 98,5%

Купонов в год: 4

Оферта: нет

Амортизация: нет

Европлан 001P-08, AA

ISIN: RU000A10A7C4

Погашение: 18.11.2027

Купон: КС + 4%

Цена: 106,88%

Купонов в год: 12

Оферта: нет

Амортизация: нет

ВИС ФИНАНС БО-П06, A+ ⭐️💼

ISIN: RU000A109KX6

Погашение: 22.09.2027

Купон: КС + 3,25%

Цена: 90,4%

Купонов в год: 4

Оферта: нет

Амортизация: нет

Ничего фантастического, как и ничего трешового аналитики не нашли, набор довольно стандартный. Стоит иметь в виду, что в списке два выпуска с офертой от ГТЛК и ЕСЭГ. Из опасненького тут точно ВИС ФИНАНС, там вся Группа в долгах по самые помидоры. Ну и Новые Технологии ходят по не самому толстому льду, долг большой. Остальные, конечно же, тоже не лишены рисков, так что не забываем про диверсификацию.

Лично у меня 3 выпуска есть, но если смотреть шире, то почти все эмитенты в портфеле присутствуют в том или ином виде. Нет только ЕСЭГ и Амурской области. Что думаете о выборе финуслужников?

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