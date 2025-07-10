ЦОК ОК ЗП 08.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: прайс и договор. Дадим шаблоны
igotosochi
Инвестиции

🧉 Топ-10 облигаций с плавающим купоном и высокой доходностью от аналитиков Финуслуг

Эксперты Финуслуг продолжают считать флоатеры актуальными даже не снижении ключевой ставки. В первую очередь, они актуальны относительно вкладов, про которые их платформа. Но также не забываем о том, что после снижения ключа ЦБ может его и поднять — кто знает, что они там решат прикрыть данными по инфляции. Смотрим, что господа аналитики выбрали.
🧉 Топ-10 облигаций с плавающим купоном и высокой доходностью от аналитиков Финуслуг
image: reve.art

🔥 Если богатеете на облигациях и купонах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые обзоры. Ссылка внизу.

Параметры: корпоративные облигации надёжных компаний с рейтингом от A- и выше. Премия к ключевой ставке чем выше, тем лучше. ⭐️ — только для квалов. 💼 — есть у меня в портфеле, ⚠️ — оферта.

Селектел 001P-05R, AA- 💼

  • ISIN: RU000A10A7S0

  • Погашение: 23.05.2027

  • Купон: КС + 4%

  • Цена: 103,28%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Позитив 001Р-02, AA 💼

  • ISIN: RU000A10AHJ4

  • Погашение: 17.12.2026

  • Купон: КС + 4%

  • Цена: 102,88%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Амурская обл. 24001, A ⭐️

  • ISIN: RU000A10AAU6

  • Погашение: 17.12.2026

  • Купон: КС + 5%

  • Цена: 103,98%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

ЕвроСибЭнерго-Гидро (Эн+ Гидро) 001РС-06, A+

  • ISIN: RU000A10AG22

  • Погашение: 15.12.2026

  • Купон: КС + 5%

  • Цена: 103,43%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

ГТЛК БО 002P-03, AA-

  • ISIN: RU000A107TT9

  • Погашение: 02.02.2039

  • Купон: КС + 2,3%

  • Цена: 94,49%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: ⚠️ put 19.05.2027

  • Амортизация: нет

Полипласт П02-БО-01, A ⭐️

  • ISIN: RU000A10AEG7

  • Погашение: 24.11.2029

  • Купон: КС + 6%

  • Цена: 100,2%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: ⚠️ put 10.12.2026

  • Амортизация: нет

Новые Технологии 001Р-03, A-

  • ISIN: RU000A10AYD2

  • Погашение: 19.02.2027

  • Купон: КС + 5,5%

  • Цена: 98,5%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Европлан 001P-08, AA

  • ISIN: RU000A10A7C4

  • Погашение: 18.11.2027

  • Купон: КС + 4%

  • Цена: 106,88%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

ВИС ФИНАНС БО-П06, A+ ⭐️💼

  • ISIN: RU000A109KX6

  • Погашение: 22.09.2027

  • Купон: КС + 3,25%

  • Цена: 90,4%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Ничего фантастического, как и ничего трешового аналитики не нашли, набор довольно стандартный. Стоит иметь в виду, что в списке два выпуска с офертой от ГТЛК и ЕСЭГ. Из опасненького тут точно ВИС ФИНАНС, там вся Группа в долгах по самые помидоры. Ну и Новые Технологии ходят по не самому толстому льду, долг большой. Остальные, конечно же, тоже не лишены рисков, так что не забываем про диверсификацию.

Лично у меня 3 выпуска есть, но если смотреть шире, то почти все эмитенты в портфеле присутствуют в том или ином виде. Нет только ЕСЭГ и Амурской области. Что думаете о выборе финуслужников? 

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

88 подписчиков 907 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум