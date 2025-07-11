🤦‍♂️ Россиян хотят защитить от доходности, а капитал, необходимый для финансовой уверенности, вырос до 4,5 млн рублей

Отличные новости, россияне. Мы стали больше копить, потому что тратить стало слишком дорого. СберСтрахование провело исследование финансовых привычек россиян и обнаружило, что каждый второй россиянин (56%) регулярно откладывает деньги, а готовых инвестировать, выросло с 70% до 90%. Ждём остальных и смотрим результаты исследования.

Ну как исследования. Опрос провели среди 11 тысяч человек в 37 городах — достаточно неплохая выборка.

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Выяснилось много всего, например, что большая часть денег идёт мимо фондового рынка, но оно и понятно. Вклады и накопительные счета понятнее. А поскольку исследование проводило СберСтрахование, то это явно было сделано для того, чтобы похвастаться интересом населения к страховым продуктам. Нужно отчитываться, два квартала уже позади.

✅ Во что вкладывают деньги?

Вариантов придумали немного. Вот они все:

банковские депозиты: 61%

инвестиции в бизнес: 8,5%

программы страхования жизни и программа долгосрочных сбережений (ПДС): 7,5%

акции, облигации и ПИФы: 6,5%

недвижимость: 5%

металлические счета и золото: 1,6%

ПСЖ и ПДС уделали инвестиционный хардкор. 7,5% против 6,5%. Не знаю, как удалось втянуть столько людей в заморозку денег на 15 лет под антидоходность. Ну да ладно, срубить длинных денег, которые через 15 лет ещё не факт, что нужно будет возвращать, дело ни разу не тёмное.

Вкладчики как всегда на первом месте, а вот на втором месте инвестиции в бизнес. Будь проклят тот, кто ради пропаганды программы страхования жизни и программы долгосрочных сбережений включил этот пункт, но не рассказал о методологии. Что за бизнес? Краудлендинг? Свой бизнес? Вроде не про акции, они отдельно есть. Кто-то в здравом уме может объяснить мне, в какой бизнес инвестируют 8,5% людей? Больше, чем на фондовой бирже.

А вот по фонде, недвижимости и золоту вопросов нет. Ни для кого не секрет, что акции с облигациями кратно уступают вкладам, а в недвижимости высокий порог входа, но с ней всё железобетонно.

🎯 Финансовые цели

Основные цели, на которые копят россияне, понятны. Хотя мне кажется, что в реальности целей намного больше может быть. Впрочем, неважно, что мне кажется, ведь исследование было для того, чтобы пропагандировать продукты СберСтрахования. Собственно, вот такие цели:

на случай непредвиденных обстоятельств: 34,1%

поддержка детей в будущем: 27%

образование: 22%

покупка недвижимости: 20,7%

формирование пенсионного капитала: 11,5%

💸 Сколько нужно денег для финансовой уверенности?

Прозрение наступает, аппетиты растут. За год сумма, которую россияне считают необходимой для финансовой уверенности, выросла с 3,17 до 4,53 млн рублей. У меня вот портфель уже 7 млн рублей, скажу я вам, чувствую себя намного увереннее, чем когда её не было.

Почти половина опрошенных (49%) ежемесячно откладывают до 10% дохода, а каждый шестой (17%) — до 20%. Другой информации СберСтрахование не предоставило, посчитав, что она будет лишней. Ну понятно. Пора директору зелёной кэш машины разобраться, почему так топорно и неэффективно работает его дочка.

🥲 Ладно, ловите исследование

Старший вице-президент Сбера: «Мы видим устойчивую тенденцию: всё больше россиян формируют накопления и выходят на рынок инвестиций. ПДС, запущенная в прошлом году, уже объединила более 3,5 млн участников с общим объёмом вложений в 240 млрд рублей».

Я посчитал. Результат моего супер исследования такой, что средний размер ПДС-портфеля — 68 571 рубль.

🎪 Непрозрачная методология

В информации о методологии говорится лишь то, что исследование проводилось в июне 2025 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В опросе приняли участие 11 тыс. человек. Про полный список вопросов и ответов, а также про попытки продать ПДС — ни слова.

Но пара выводов всё же есть. Людей пытаются уберечь от доходности. И аппетиты у людей растут выше, чем уровень инфляции. Как ваши аппетиты, котаны, какой капитал считаете хорошим для финансовой уверенности?

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