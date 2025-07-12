🎁 Рубль творит дичь. Акции летят в бездну. Облигации туземунят, недвижка дешевеет, биткоин бьёт рекорды и другие события. Воскресный инвестдайджест

Ну что, дамы и господа, кому-то надоел сильный рубль? А ведь он с нами теперь надолго. Пока недвижимость стагнирует, ЦБ хочет снизить ключ, Трамп готовит санкции, биткоин обновил максимум, а облигации показывают супер доходность. И вы все тоже супер, так что я подготовил для вас свежий супер дайджест.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного. Ссылка внизу.

🏆 Рубль творит дичь

Курс доллара опускался аж до 74, но не удержался. Изменение за неделю: 78,75 → 77,96 руб. за доллар (курс ЦБ 78,35 → 77,88). Юань 10,95 → 10,95 (ЦБ 10,99 → 10,84). Ну реально уже ничего не понятно.

Что говорят эксперты?

Рубль интересен рынку из-за ракеты в ОФЗ, и валюту активно продают.

Но все ждут, что рубль будет слабеть. Сколько уже ждут? Полгода?

🎢 Акции летят в бездну

Трамп напугал рынок новыми санкциями, пообещав, что скоро мы что-то увидим. Итоговое изменение IMOEX с 2 801 до 2 642. И это ещё не все дивгэпы были.

РТС снизился с 1 119 до 1 086.

Ждём санкции, также на индекс давит курс рубля, ну и дивидендные гэпы никто не отменял. Инвесторы покупают облигации, а не акции. Тревожным месяцем получается июль.

💰 Конец дивидендного сезона

Продолжаем богатеть. ГПН, Россети МР, Саратовский НПЗ, Диасофт, Совкомбанк, Россети Волга, X5, КОС, Мосбиржа, Астра, ВТБ, Башинформсвязь, Центральный телеграф, МТС Банк, Башнефть, НМТП, Элемент всё.

Интересно вот, сможет ли ВТБ когда-нибудь закрыть дивгэп? Или проще его закрыть, а акции сжечь?

На очереди: Славнефть ЯНОС, РосДорБанк, Ренессанс, ЕвроЭлТех, СНГ, Транснефть, Евротранс, Т, Роснефть, Аэрофлот, Сбер. Дивидендный сезон заканчивается.

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

ДКП развернулась, можно унижать купоны.

Разместились/собрали заявки: Промомед, Аэрофьюэлз, Сэтл, Сбербанк (дисконт). Подался на керосиновых.

На очереди: Магнит, Атомэнергопром, Миррико, Селигдар, БЛ, Черкизово, Быстроденьги, ГПН, Гидромашсервис, Роделен, Монополия, ВИС ФИНАНС, Уральская Кузница, Абрау-Дюрсо. Пока не решил, брать ли что-то.

RGBI остановился: 115,39 → 115,38. Рост в 7 недель подряд закончился, рынок сыграл в вероятное снижение ключа.

🏦 ЦБ посчитал доходности активов

С начала года вот такая ситуация:

корп. облигации АА — 18,6%

акции строительной отрасли — 17,4%

ОФЗ и корп. облигации ААА — 13,6%

депозит — 12%

акции финсектора — 11,7%

корп. облигации ВВВ — 11,1%

фонды денежного рынка — 10,9%

🏙 Недвижка дешевеет

Индекс MREDC 308,1к → 304,3к за метр. Ждали, что инвесторы начнут перекладываться из депозитов в недвижку? Ещё рано, они перекладываются в длинные ОФЗ. Ипотека всё ещё дорогущая.

🏙️ Вторичка стагнирует

Цены на вторичке стагнируют — спрос низкий, предложение не растёт и не уменьшается. Виноваты высокие ставки по рыночной ипотеке. Именно они сдерживают спрос, а вместе с ним и рост цен. В новостройках же есть акции и льготы.

⛏️ Биткоин ракета

Биткоин на неделе показал новый максимум — 118k. А мой криптопортфель вырос с 2480 до 2530 долларов. Не понял, я же хотел покупать по 80…

Ну как всегда виноват Трамп. Также рост биткоина сопровождается высоким институциональным спросом. В американские ETF несколько дней подряд поступает чистый приток капитала до $1 млрд в день.

📉 Инфляция разогналась в 10 раз

Инфляция за неделю составила 0,79% после 0,07% неделей ранее. С начала года рост цен составил 4,58%. Годовая инфляция выросла с 9,39% до 9,45%. Что случилось? С 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли в пределах 11,9%. А все ждут снижения ключа.

🏦 Ключевую ставку снизят более серьёзно

Эксперты ждут, что ключ снизят, и не на 1%, как было в июне, а сразу на 2%. К концу года ждут 15–16%. Никто же не хочет рецессию. Неужели ЦБ пойдёт на встречу бизнесу и народу, но в обмен на это сохранит высокую инфляцию? Как думаете?

🗞 Что ещё?

Торги акциями ЮГК на бирже сначала остановили, но с понедельника возобновят. Кстати, ЮГК теперь государственная

МТС-Банк собрал заявки на допку

Инвесторы вложили рекордную сумму в фонды облигаций с начала года — ₽174,9 млрд

Лензолото хочет самоликвидироваться

ЦБ будет устанавливать курсы монгольского тугрика

Ставки по коротким вкладам упали ниже 18% с начала июля

Помните, что вы все супер

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