🤑 Россияне захотели жить богато и иметь пассивный доход

Что ни год, то новые рекорды по пассивному доходу. На этот раз я не о своих рекордах, а про количество россиян, которые хотят быть рантье, чилить и разжигать костёр на пляже от горящей стодолларовой банкноты.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

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✊ Подавляющее большинство граждан хотят

Вернёмся немного в прошлое. В 2023 году число россиян, желающих иметь пассивный доход, было 76%. В прошлом году таких стало 78%. А в 2025 году произошёл мощный рывок вверх к осознанию потаённых желаний, и теперь нас 84% — россиян, которые желают иметь пассивный доход.

Круто, нас всё больше и больше. Но радоваться пока что рано. Ветра дуют не так, как ходят корабли. Вот и хотят 84%, а имеют пассивный доход 26%. Вычитаем 26 из 84, получается 58% людей, которые пока ещё не перешли с тёмной стороны на светлую. Но тренд хороший, ведь годом ранее лишь 19% имели пассивный доход.

Вот прямо так и говорят результаты опроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group:

«Доля россиян, желающих иметь пассивный доход, выросла до рекордного значения. Рекордные 84% опрошенных россиян хотят пассивный доход в 2025 году!»

🧮 Размер пассивного дохода имеет значение

Размер пассивного дохода россиян в среднем составляет от 10% до 25% ежемесячного дохода. У большинства (60% опрошенных, из 26% тех, у кого есть пассивный доход) размер пассивного дохода составляет 15–20% ежемесячного дохода, у 25% он составляет 10–15%, у 10% пассивный доход составляет 20-50% ежемесячного дохода, а у 5% он превышает 50%! Но так непонятно, насколько большой доход в реальных денежных цифрах. Но есть и такие цифры. Приятно, что на бирже есть варианты, которые дают доход ежемесячно, но также это и квартиры, и депозиты можно выбрать с условием ежемесячных выплат.

10–15 тысяч рублей в месяц. Именно такой пассивный доход в среднем получает россиянин, у которого он вообще есть. Много это или мало? Тут каждый ответит себе сам. Сами же опрошенные считают, что мало, и хотят в 10 раз больше. Это в среднем, то есть, кто-то хочет в сто раз больше, а кому-то достаточно всего лишь в три раза больше.

🧮 Сколько нужно?

44% россиян было бы достаточно пассивного дохода 100 тысяч рублей в месяц. 11% достаточно 50 тысяч или менее. 25% верят в себя и хотят 100–200 тысяч. 20% хотят более 200 тысяч рублей пассивного дохода в месяц.

Амбиции россиян понятны, иметь пассивный доход — круто. Я как обладатель пассивного дохода более 70 тысяч рублей в месяц понимаю, поддерживаю и стремлюсь, чтобы он стал больше. В нынешних деньгах я бы хотел 300 тысяч в месяц, то есть, в 4,3 раза больше. Но я тут в меньшинстве, лишь 20% хотят более двухсот.

45% хотят быть уверенными в завтрашнем дне, 8% копят на образование детям, 20% формируют пенсию. 17% копят на мечту, а 10% уверены, что богатеть — это их образ жизни. Упрекать никого не собираюсь, все молодцы.

💸 Как получают пассивный доход?

70% — с депозитов

10% — сдают недвижимость

8% — с ценных бумаг

12% — другими возможными способами

🅰️ Эксперты Альфы, например, в списке активов для пассивного дохода выбирали в основном дивидендные акции и ОФЗ .

Но после начала снижения ключевой ставки люди будут получать более слабый пассивный доход с депозитов, так что интересно будет посмотреть, как изменится средний пассивный доход через год. Ведь кто-то начнёт с нуля, а кто-то поднимет арендную плату за квартиру.

В любом случае, это хорошо, что всё больше и больше людей задумываются о своём благосостоянии и формируют пассивный доход. Продолжаем! И на депозитах, и на акциях, и на недвижке — кому что больше нравится.

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