☃️ Топ-10 акций у пользователей Snowball income. Сравнение с народным портфелем

В сервисе учёта инвестиций Snowball income можно не только инвестиции учитывать, но ещё и подглядывать за другими портфелями и популярными бумагами. Смотрим, какие акции самые популярные у пользователей Снежка и сравниваем с народным портфелем Мосбиржи.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,5+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

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Сначала посмотрим состав народного портфеля, а потом посмотрим топ юзеров Снежка.

💼 Народный портфель: акции Сбербанка (ао и ап), Лукойла , Газпрома, Т, X5, ВТБ, Роснефти, Яндекса и Сургутнефтегаза-п

Топ акций у пользователей Snowball income

Сбер-ао / Сбер-ап

Держат в портфеле: ао 42% / ап 25,6% пользователей

Дивдоходность: ао 11,3% / ап 11,4%

Самая популярная компания — Сбер, хотя если считать по отдельности, то обычка и префы уступят Лукойлу, но очевидно, что хотя бы одна из этих акций есть более чем у 44,2% пользователей, а то и 50%. Зелёная кэш машина везде ей остаётся. У меня в портфеле тоже есть — обычка. В народном портфеле обе есть.

Лукойл

Держат в портфеле: 44,2% пользователей

Прогнозная дивдоходность: 19,5%

Дивидендный аристократ (интересно, надолго ли), завсегдатай почти любых топов. Есть некоторые сомнения из-за цен на нефть, что ближайшие дивиденды будут высокими, но они точно будут. В моём портфеле, как и в народном, есть.

Роснефть

Держат в портфеле: 36,6% пользователей

Прогнозная дивдоходность: 7,8%

Самый крупный нефтяник России, легендарно разрабатывающий Восток Ойл. На небе о нём только и разговоров, но пока только разговоров. Дивиденды платит, но показатели падают. Пока дёшево, все берут. И я беру, у меня в портфеле есть. В народном есть тоже.

Новатэк

Держат в портфеле: 29,1% пользователей

Прогнозная дивдоходность: 7,15%

Антибенефициар санкций и второй газовый гигант. Положение не безнадёжное, но сложное. У меня в портфеле имеется, но не докупаю. В народном портфеле нет.

Газпром

Держат в портфеле: 27,7% пользователей

Прогнозная дивдоходность: 0%

Если хотите точно не получить дивиденды, тогда вам сюда. Народное достояние присутствует и в народном портфеле, а вот в моём портфеле его нет.

Северсталь

Держат в портфеле: 27,4% пользователей

Прогнозная дивдоходность: 9%

Один из аутсайдеров этого года, отказавшийся от дивидендов в обмен на сохранение низкой долговой нагрузки при низких ценах на металл. Не уверен, что дивиденды так просто разморозят (Снежок прогнозирует 9% — сомнительно, но окэй). При удачной конъюнктуре всё снова будет хорошо. У меня в портфеле есть, а в народном нет.

Мосбиржа

Держат в портфеле: 24,3% пользователей

Прогнозная дивдоходность:14,7%

Продавец лопат всегда остаётся в плюсе. Правда растут операционные расходы, но она и зарабатывает хорошо, дивиденды платит исправно. У меня в портфеле есть немного, а в народном портфеле нет.

X5

Держат в портфеле: 24,1% пользователей

Прогнозная дивдоходность: 28,8%

Ну это просто дивидендная бомба похлеще ВТБ. Потому что ждут, что дивиденды будут продолжать платить. У меня в портфеле есть, не очень много, в народном портфеле тоже есть.

Татнефть-ап

Держат в портфеле: 23,5% пользователей

Прогнозная дивдоходность: 17,5%

Формально это уже одиннадцатая акция (у Сбера же две), но крепкий дивидендный нефтяник заслуживает находиться в топе. У меня в портфеле есть, в народном нет.

НЛМК

Держат в портфеле: 23,4% пользователей

Прогнозная дивдоходность: 0%

Тут Снежок не постеснялся поставить 0% дивидендов, не то что по Северстали. Кто знает, кто знает. Собственно, про НЛМК могу повторить то же самое, что и по Северу. У меня в портфеле тоже есть, в народном нет.

💼 Сравним портфели

⚔️ В итоге, у меня в портфеле есть 9 из 10 (или 9 из 11, если считать префы Сбера), нет Газпрома и префов Сбера. Конечно, веса разные у акций, но присутствуют же. Что касается народного портфеля, у меня есть всё кроме ВТБ, Газпрома и префов Сбера.

⚔️ Расхождение с народным портфелем существенное. В народном портфеле нет Новатэка, Северстали, Мосбиржи, НЛМК и Татнефти. Зато там есть Т, ВТБ, Яндекс и префы Сургута.

Все субъективно, методы подсчётов разные, так как народный портфель основан на данных по нетто-объёму, а Снежок показывает процент пользователей, у которых в портфелях есть те или иные акции. Тем не менее, каждый может сделать свои выводы или сравнить со своим портфелем. Кто какие сделал?

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