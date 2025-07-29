🏆 Пополнил брокерский счет на 200 000 в июле. Рекорд по пассивному доходу откладывается на потом. Что купил? Часть 2

Июль подходит к своему логическому завершению, завершился дивидендный сезон, потрачен и бюджет, выделенный на покупки. Настало время посмотреть, что удалось купить. Кроме пополнения также активно приходили купоны, рентные выплаты и дивиденды.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

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Во второй половине июля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — иначе никто в комментариях не напишет, что неизвестно, что окажется хорошим, а что плохим.

🎯 Цель на год

✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю брокерский счёт на 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 1 400 000 в этом году уже есть, план выполнен на 58%. Также было пополнение вклада на 10 000 рублей.

📰 Контекст

Традиционные твиты Трампа, переговоры и вот это вот всё было разбавлено снижением инфляции и ключевой ставки на последнем заседании. Печаль сменилась эйфорией, а эйфория сменилась мыслями о том, «что же будет дальше?»

1065 из 2000 длинных ОФЗ

Продолжаю ОФЗ-челлендж и покупаю ОФЗ. Итак, теперь в моём портфеле РОВНО ТЫСЯЧА ОФЗ 26243, а ОФЗ 26230 уже 65 штук. Добил до цели ОФЗ 26243 и полностью переключился на ОФЗ 26230. Но длинные гособлигации уже так перекуплены, что покупать их становится всё сложнее. Не знаю, буду ли докупать до 1000 вторую позицию.

Но не только ОФЗ покупаю, конечно же. Покупаю всё хорошее, ничего плохого не покупаю.

📦 100 паёв Рентал ПРО и вся недвижка

Ещё один небольшой юбилей, если можно так про количество говорить, — 100 паёв Рентал ПРО. Кроме того, из недвижки: РД — 1 пай, Современный 7 — 1 пай, Парус-ЛОГ — 70 паёв, Атриум — 32 пая, Парус-СБЛ — 10 паёв, Парус-НОРД — 6 паёв. Пока что переключусь на Парус-ЛОГ, тоже 100 штук хочу.

Доля недвижки пока лишь около 7,2% биржевого портфеля, буду догонять до 10%.

Конец дивидендного сезона

Много дивидендов успел получить, но кое-что осталось. Естественно, больше всего жду от Сбера — великолепной зелёной кэш машины. Сбер сразу после гэпа стал его закрывать, инвесторы в предвкушении туземуна.

Следующий дивидендный сезон начнётся уже в октябре, а потом будет и зимний сезон, более мощный, хотя до летнего и не дотянет. Все дивиденды будут реинвестированы. Купоны и рентные выплаты тоже.

🏆 Рекорд по пассивному доходу устоит

Июнь стал рекордным по пассивному доходу, получил почти 114 тысяч рублей. И если бы не лаг между дивгэпом и фактическим поступлением денег на счёт, то июль бы точно побил рекорд, но пока кажется, что не получится.

Пока что 55 000 в июле:

Из-за того, что дивиденды Сбера придут только в начале августа, мечты о новом рекорде переносятся на будущее. Так что даже до 100 000 не дотянет. Но ничего страшного. Выплаты просто будут позже, а август не будет отстойным антидоходным месяцем.

🛒 Покупки второй половины июля

ОФЗ 26243 — 25 облигаций

ОФЗ 26230 — 25 облигаций

Абрау-Дюрсо 2Р1 — 1 облигация

Сбер — 150 акций

Роснефть — 50 акций

Газпром нефть — 20 акций

Т-Банк — 4 акции

Парус-ЛОГ — 5 паёв

Рентал ПРО — 23 пая

А ещё моя заявка по Абрау-Дюрсо на 10 облигаций была исполнена на 10%. Также подался на МГКЛ, её вообще не исполнили.

В планах на август: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

💬 А вы что покупали в июле?

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