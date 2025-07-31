💼 Мой портфель акций на 31 июля 2025. 2,642 млн рублей. Еще больше пассивного дохода! Свежие покупки акций

Дивидендный сезон закончился, жду остатки дивидендов на счет и продолжаю покупать акции в портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,642 млн рублей.

Акции занимают 35,8% от всего портфеля (актуальный отчет завтра — не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 42,8%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться немного выше. Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.

🛍 Изменения в портфеле акций в конце июля такие:

Роснефть — 50 акций

Газпром нефть — 20 акций

Т-Банк — 4 акции

Потратил на акции около 45 тысяч рублей. Про все покупки второй половины июля писал в отдельном посте. До этого купил ещё 150 штук Сбера на гэпе.

Прошлый срез был совсем недавно, так что и покупок поменьше, всего неделя прошла.

По плану у меня была покупка четырёх акций: Роснефть, ГПН, Татнефть и Т. В итоге, на Татнефть уже бюджета не хватило, но ничего страшного, настанет её время.

Рост сменился падением, так что активно всё упало. Трамп опять мутит грязь и угрожает пошлинами. По итогу в зелёной зоне 5 акций, а в красной лишь Лукойл. Остальные жёлтые.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку в августе: Лукойл, Татнефть, Северсталь и Магнит. Особенно первые два, надо будет понять, что там с пошлинами на нефть нашу родненькую. Но она жидкая, так что лазейку всегда найдёт. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю уже более 73 000 в месяц.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

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