💼 Итоги 49 месяцев инвестиций. Портфель 7,409 млн рублей. Прибыль за июнь 100 тысяч

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💼 Инвестиции
Было на 1 июля 7 109 182₽
Депозит: 1 216 379₽
Биржевой: 5 892 803₽
📦 Рылся в счастливых воспоминаниях и нашёл там 200 000 рублей. Эти деньги я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал.
Облигации: ОФЗ 26243, ОФЗ 26230, Медскан 1Р1, Делимобиль 1Р6, АФК Система 2Р3, Абрау-Дюрсо 2Р1
Акции: Лукойл, X5, Магнит, Сбер, Роснефть, Газпром нефть
Прочее: Парус-СБЛ, Парус-ЛОГ, Рентал ПРО
📈 Результат положительный, в основном, благодаря снижению ключа до 18%. По геополитическим вопросам больше вопросов, чем ответов, так что без туземунов. Доходность портфеля около 9,6% по XIRR, беру значение в сервисе учёта инвестиций, месяц назад была 9,3%.
Потратил всё, что было, даже все дивиденды и купоны, хотя не, что-то всё же осталось на чёрный день. Кроме всех этих биржевых фантиков купил Insta360 X5. Буду модные 360-видосики снимать на каталке зимой.
Главное не инвестировать в кредит, а то поговаривают, что на помойке есть специальные места для таких инвесторов.
Июль детально так:
Депозит: 1 216 379 + 17 749 (проценты) = 1 234 128₽
Биржевой: 5 892 803 + 200 000 (пополнение) + 82 263 (рост) = 6 175 066₽
💰Суммарно: 7 109 182 + 200 000 (пополнение) + 100 012 (рост) = 7 409 194₽
Портфель перешагнул отметку в 7,4 млн — сумма очень даже солидная, всё по плану, но я бы не радовался раньше времени, ведь геополитические риски никуда не делись. Ключ всё ещё высокий, инфляция лишь немного снизилась, Трамп всё ещё умеет писать твиты. 🍒 Доедайте черешню, пока продаётся, сезон скоро кончится.
Итого (за всё время):
Депозит: 820 000 → 1 234 128₽ (+414 128 или +50,50%)
Биржевой: 5 527 000 → 6 175 066₽ (+648 066 или +11,73%)
💰Суммарно: 6 347 000 → 7 409 194₽ (+1 062 194 или +16,74%)
Доходность XIRR: 9,6%
Средняя сумма пополнения: 129 530₽ в месяц
Уже 16 месяцев подряд пополняю портфель не менее чем на 200 000 рублей в месяц. А начинал примерно с 60 000 в месяц. Тут всё просто: чем больше пополнения, тем жирнее портфель.
А вот так это выглядит на графике:
Доходность июля получилась 1,4% или 16,88% в переводе на годовые. Волатильность снова высокая, портфель то растёт, то падает, вот теперь вырос. Я продолжаю инвестировать по стратегии, покупаю только хорошее, ничего плохого не покупаю. В ближайшее время буду наращивать ЗПИФы поактивнее, а то доля недвижки отстаёт от целевой. И ОФЗ 26230.
🗺 Моя стратегия
Целевая доля в биржевом портфеле акций/облигаций — 40/50, остальное в бумажной недвижке и других инструментах. Из 50% облигаций пятая часть — валютные. Также использую депозиты. Покупаю хорошее, плохое не покупаю.
В июле удалось пополнить портфель на 200 000, иду по плану к 2,4 млн за год, седьмой шаг сделан. План выполнен на 58,75%. Питаюсь хорошо, знаю все вкусы дошика.
Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.
💰 Конец дивидендного сезона
Акции в моём портфеле занимают 36,4% портфеля.
Вот такие акции в портфеле.
Дивидендный сезон закончился, а дивиденды пришли ещё не все. Июньский рекорд по пассивному доходу побить не вышло, но ничего страшного, просто Сбер дивиденды на депозитах сначала решил подержать, и уже в августе всем придут. В среднем же прогнозный пассивный доход более 73 000 в месяц. Наверно уже больше, надо будет посчитать, не пропустите.
📋 Что ещё?
Телеграм-канал подрос с 17 000 до 17 800 подписчиков (+800, хорошо)
Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD, там туземун
Посмотрел, что там с недвижкой в Сочи и в Москве, и выяснил, как снизились ставки по ипотеке
Сделал разборы Ростелекома, Парус-СБЛ, новых бондов и прогнозов
Посмотрел, какие самые популярные у пользователей Снежка ОФЗ и акции
Сделал бэктест с Баксом Гринёвым
Посчитал рекордный пассивный доход и сколько времени ушло на накопление капитала в 7 млн
Купил Insta360 X5
Планы на август: опять богатеть. Пополнить БС на 200к. Покупать хорошее и не покупать плохое. Пить пивко, пока лето.
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость. Рассказываю о своём пути к покупке квартиры в Сочи и многом другом интересном.
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