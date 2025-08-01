💼 Итоги 49 месяцев инвестиций. Портфель 7,409 млн рублей. Прибыль за июнь 100 тысяч

💼 Инвестиции

Было на 1 июля 7 109 182₽

Депозит: 1 216 379₽

Биржевой: 5 892 803₽

📦 Рылся в счастливых воспоминаниях и нашёл там 200 000 рублей. Эти деньги я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал.

Облигации: ОФЗ 26243, ОФЗ 26230, Медскан 1Р1, Делимобиль 1Р6, АФК Система 2Р3, Абрау-Дюрсо 2Р1

Акции: Лукойл, X5, Магнит, Сбер, Роснефть, Газпром нефть

Прочее: Парус-СБЛ, Парус-ЛОГ, Рентал ПРО

📈 Результат положительный, в основном, благодаря снижению ключа до 18%. По геополитическим вопросам больше вопросов, чем ответов, так что без туземунов. Доходность портфеля около 9,6% по XIRR, беру значение в сервисе учёта инвестиций, месяц назад была 9,3%.

Потратил всё, что было, даже все дивиденды и купоны, хотя не, что-то всё же осталось на чёрный день. Кроме всех этих биржевых фантиков купил Insta360 X5. Буду модные 360-видосики снимать на каталке зимой.

Главное не инвестировать в кредит, а то поговаривают, что на помойке есть специальные места для таких инвесторов.

Июль детально так:

Депозит: 1 216 379 + 17 749 (проценты) = 1 234 128₽

Биржевой: 5 892 803 + 200 000 (пополнение) + 82 263 (рост) = 6 175 066₽

💰Суммарно: 7 109 182 + 200 000 (пополнение) + 100 012 (рост) = 7 409 194₽

Портфель перешагнул отметку в 7,4 млн — сумма очень даже солидная, всё по плану, но я бы не радовался раньше времени, ведь геополитические риски никуда не делись. Ключ всё ещё высокий, инфляция лишь немного снизилась, Трамп всё ещё умеет писать твиты. 🍒 Доедайте черешню, пока продаётся, сезон скоро кончится.

Итого (за всё время):

Депозит: 820 000 → 1 234 128₽ (+414 128 или +50,50%)

Биржевой: 5 527 000 → 6 175 066₽ (+648 066 или +11,73%)

💰Суммарно: 6 347 000 → 7 409 194₽ (+1 062 194 или +16,74%)

Доходность XIRR: 9,6%

Средняя сумма пополнения: 129 530₽ в месяц

Уже 16 месяцев подряд пополняю портфель не менее чем на 200 000 рублей в месяц. А начинал примерно с 60 000 в месяц. Тут всё просто: чем больше пополнения, тем жирнее портфель.

А вот так это выглядит на графике:

Доходность июля получилась 1,4% или 16,88% в переводе на годовые. Волатильность снова высокая, портфель то растёт, то падает, вот теперь вырос. Я продолжаю инвестировать по стратегии, покупаю только хорошее, ничего плохого не покупаю. В ближайшее время буду наращивать ЗПИФы поактивнее, а то доля недвижки отстаёт от целевой. И ОФЗ 26230.