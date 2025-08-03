🚀 Фальстарт рубля. Трамп угрожает пошлинами. Дефляция, стагнация недвижимости, фондовый рынок приуныл, дивидендная засуха. Воскресный инвестдайджест

🎢 Акции продолжают падать

Фондовый рынок приуныл, ключ снизили, а акции не растут. Потому что все сидят в облигациях. Итоговое изменение IMOEX с 2 727 до 2 772. Угрозы Трампа о пошлинах также сдерживают рост, Донни недоволен, разочарован и вообще у него есть ядерные подлодки.

РТС: 1 097 → 1 069.

Это ещё рынок отскочил, не поверив ядерным угрозам Трампа. А РТС снижался до 1 041 на падении рубля, которое в итоге не произошло.