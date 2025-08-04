🏝 Пенсионный криптофонд — месяц 27. Путь на криптоостров продолжается

Прошедший месяц запомнился волатильным коридором биткоина от 90 до 110, будто крипта не понимает, куда ей идти. Я продолжаю методично собирать свой криптопортфель для будущего крипточила на пенсии. Для этого я ежемесячно покупаю крипту на небольшую сумму. Криптоостров все ближе;) Смотрим, что произошло за июнь.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции депозиты и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Мой портфель более 7,4 млн рублей. Также я совсем немного инвестирую в крипту.

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🗺 Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

💼 Было на 1 июля:

Эквивалент в BTC: 0,02262948

Эквивалент в RUB: 190 600 ₽

Эквивалент в USD: 2 437 $

Пополнил на 4 000 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000.

🗞 Читал криптоэкспертов, которые рассказали, что крипторынок перестал быть цикличным и стал непрогнозируемым. Всё больше экспертов начали называть рыночные циклы на крипторынке пережитком истории, оказывающим все меньшее влияние на цены. В последние месяцы аналитики отмечают изменение рыночной структуры за счёт спроса со стороны институциональных инвесторов.

Биткоин снова рос, потом снова снижался, остановившись в конце месяца на уровне около 115к. Конец лета — традиционно один из самых слабых периодов для крипторынка. Аналитики считают, что может опуститься до 103к, но может вырасти до 123к.

💼 Стало на 1 августа:

Эквивалент в BTC: 0,02274906

Эквивалент в RUB: 190 600 + 4 000 (пополнение) + 16 000 (рост) = 210 600 ₽

Эквивалент в USD: 2 437 + 50 (пополнение) + 132 (рост) = 2 619 $

💼 Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,02274906

Эквивалент в RUB: 128 800 → 210 600 ₽ (+81 800 ₽ или +63,50%)

Эквивалент в USD: 1 441 → 2 619 $ (+1 178 $ или +81,74%)

📉 Крипта не падает!

Прошедший месяц запомнился волатильным коридором биткоина от 110 до 120, будто крипта не понимает, куда ей идти. Я продолжаю методично собирать свой криптопортфель для будущего крипточила на пенсии. Для этого я ежемесячно покупаю крипту на небольшую сумму. Криптоостров всё ближе;) Смотрим, что произошло за июль.

Июль прошёл почти без покупок, проверим, получится ли прикупить больше криптушеньки в августе. Продолжаю маленькими криптошагами идти вперёд. 🏝 Криптоостров всё ближе и ближе. Всем крипточила!

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