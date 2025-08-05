💰 Пассивный доход за июль: получил 76 497 рублей. Рекорд побить не удалось, но в августе будет тоже нормально

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7,4 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.
🔥 Чтобы не пропустить новые посты, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов, покупки, состав портфеля и много другого крутого контента. ссылка внизу.
✅ Пассивный доход за 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 будет больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 35% портфеля в акциях, 38% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 7% в ЗПИФах недвижимости и 17% на депозите.
⌚ Достижение существенного пассивного дохода — это долгосрочная стратегия, требующая дисциплины и времени, а инфляция — фактор, делающий обязательным запас прочности. Оптимальная стратегия на этапе накопления подразумевает полное реинвестирование дохода для ускорения роста капитала за счёт сложного процента. Не слушайте оголтелых блогеров, которые пишут, что уволятся, как только пассивный доход будет 50 000 рублей в месяц. Инфляция погонит их искать работу через полгода.
💰 Капитал июля
Портфель на 1 июля: 7 109 182 ₽
Портфель на 1 августа: 7 409 194 ₽
В июле я пополнил портфель на 200 000 ₽
Всё идёт по плану — ежемесячного пополняю на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. В июле снова 200 000. Уже 1,41 млн в этом году есть. Покупал я в основном акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал.
💰 Пассивный доход июля
Дивиденды по акциям: 25 279 ₽
Выплаты по фондам: 7 609 ₽
Купоны по облигациям: 25 860 ₽
Проценты по депозиту: 17 749 ₽
Всего: 76 497 ₽
Все полученные выплаты:
В июле были дивиденды от X5, Совкомбанка, Газпром нефти, МТС, Мосбиржи, Т и Диасофта. По фондам стабильно ежемесячные от Паруса, Рентал ПРО и Атриума, а также квартальные от Арендного 7 и РД.
На август перенеслись июльские дивиденды от Сбера, Роснефти и СНГ, так что в июль не попали.
Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов, облигаций и депозита:
Видно, что пассивный доход растёт отлично, но без пополнений и реинвестирования такого бы не было.
📈 Динамика
июль 2025: 76 497 ₽
июль 2024: 61 070 ₽
по сравнению с июлем 2024 (год к году): +15 427 ₽ (+25,26%)
июнь 2025: 113 975 ₽
по сравнению с июнем 2025 (месяц к месяцу): -37 478 ₽ (-32,88%)
Слабый рост год к году, всего на 25%. В прошлом году все дивиденды выпали на июль, в этом году основные пошли на август. Потому-то и по сравнению с июнем этого года тоже снижение.
📈 Текущий год
Сумма за 7 месяцев: 397 086 ₽
В среднем за месяц: 56 726 ₽
В августе такие дела.
1️⃣ Во-первых, дивиденды от Сбера, Роснефти и СНГ. Тысяч 30+, если правильно помню.
2️⃣ Купоны только от корпоратов. Более 25 тысяч. ОФЗ у меня с выплатами в декабре/июне и октябре/апреле.
3️⃣ В-третьих, недвижка. Только ежемесячные по Парусу, Атриуму и Рентал ПРО. Менее 3 000 выйдет по ЗПИФам.
4️⃣ Напоследок, депозит. Тут предельно стабильно, почти 18 000.
Всего до 70 тысяч, не так уж и ужасно, но и не отлично. А вот сентябрь будет уже значительно хуже, дотянуть бы до 50 тысяч.
Интрига: получится ли в декабре побить рекорд? Это может произойти только благодаря Лукойлу, если он успеет выплатить дивиденды, и если они будут большими. Лукойла у меня в портфеле прилично.
Всего же пока что в этом году получил и реинвестировал 397 086 рублей. Дальше — больше! В следующем выпуске август.
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию