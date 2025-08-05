💰 Пассивный доход за июль: получил 76 497 рублей. Рекорд побить не удалось, но в августе будет тоже нормально

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7,4 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

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✅ Пассивный доход за 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 будет больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 35% портфеля в акциях, 38% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 7% в ЗПИФах недвижимости и 17% на депозите.

⌚ Достижение существенного пассивного дохода — это долгосрочная стратегия, требующая дисциплины и времени, а инфляция — фактор, делающий обязательным запас прочности. Оптимальная стратегия на этапе накопления подразумевает полное реинвестирование дохода для ускорения роста капитала за счёт сложного процента. Не слушайте оголтелых блогеров, которые пишут, что уволятся, как только пассивный доход будет 50 000 рублей в месяц. Инфляция погонит их искать работу через полгода.