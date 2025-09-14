Premium 12.09 Десктоп мобильная Б
🚀 Что с рублем? Ключ 17%. Твиты Трампа. Инфляция усилилась. Обвал акций и бондов, дивиденды, что будет с ипотекой. Воскресный инвестдайджест

Снижение ключевой ставки до 17% было подкреплено новыми твитами Трампа о санкциях, так что неделька выдалась нервной. Вернулась инфляция, акции и облигации стали падать, правда недвижка продолжила рост и обновила максимум. Бетон, конечно, топовый. И вы все топовые, друзья, ловите свежий дайджест!

🏆 Обвал рубля начался

Валюта полетела вверх. Изменение за неделю: 81,25 → 84,00 руб. за доллар (курс ЦБ 81,55 → 84,37), а на пике выше 87 было. Юань 11,40 → 11,74 (ЦБ 11,38 → 11,82). Ну всё, паника началась.

Что говорят эксперты? 

  • говорят «ну мы же говорили!»

  • к концу года ждут от ₽85 до ₽95 за зелёного

🎢 Акции обвалились

Появился тот самый драйвер, которого ждали — новый твит Трампа про санкции. Итоговое изменение IMOEX с 2 901 до 2 839. Недовольный Трамп хуже довольного, под удар попадут банки и нефтегазовики.

РТС: 1 120 → 1 060.

Благодаря падающему рублю РТС валится ещё сильнее, чем IMOEX. Вот такая весёлая неделька выдалась. Ещё хочется напомнить, что высокий ключ делает даже сильные компании убыточными.

Трамп в качестве мер против России рассматривает жёсткие санкции в отношении банков, меры по поставкам российской нефти, а также введение дополнительных пошлин. Он разочарован темпом урегулирования украинского конфликта и его терпение быстро заканчивается. Как думаете, сколько у него вообще терпения?

Дивиденды

Новых рекомендаций нет, но ФосАгро одобрил выплату ниже рекомендованной (3,84%). Ну, такое уже было, яснопонятно. ВТБ сообщил, что рассчитывает выплатить дивиденды за 2025 год. Про допку тоже сообщил.

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

Унижение купонов продолжается.

Разместились/собрали заявки: Балтийский лизинг, Камаз, ВТБ Лизинг, МТС, ГТЛК, Электроаппарат, НорНикель USD, Кокс, Новабев. Тут не участвовал.

На очереди: Аэрофлот, Русал CNY, Главснаб, Органик Парк, Росагролизинг, Гланит, НорНикель CNY, Башкортостан, Металлоинвест USD, Атомэнергопром, Агроэко, Патриот Групп, Полипласт CNY, ПГК. Даже не знаю пока, что тут выбрать.

RGBI снизился на решении о ставке: 120,95 → 119,36. Ждали ключ пониже. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ.

🏙 Недвижка обновила рекорд

Ставки по ипотекам снижаются. Индекс MREDC 309,4к → 310,5к за метр. Новый исторический максимум.

🏙 Что будет с ипотекой и ценами?

Банки снизят ставки по ипотеке на 0,5–1,5%. По вкладам они сильнее снижают, конечно. Сбер с 15 сентября уменьшает ставки по рыночной ипотеке на 1–2%. Минимальная составит 17,4%, реальная скорее 20–21%.

Ставки всё ещё высокие, так что существенного повышения спроса эксперты не ждут. Но цены будут расти как минимум на инфляцию. Спрос ожидается, когда ставки будут ниже 14–15%.

🔑 Ключ на 17

Эксперты ждали 16–17%, в итоге ЦБ объявил 17%, сообщив, что рассматривал 17% или оставить 18%. Сигнал вышел жёстче, чем ожидался. ЦБ на страже инфляции.

Новой ключевой ставкой ЦБ поддержал выход нового 📱iPhone 17 Pro в цвете Cosmic Orange.

📈 Инфляция усилилась

Инфляция за неделю составила 0,1% после -0,08% неделей ранее — дефляция закончилась. С начала года рост цен составил 4,10%. Годовая инфляция снизилась с 8,3% до 8,16%. Топливо дорожает.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ в июле понизил с 7-8% до 6-7%. Ожидаемая населением инфляция 13,5%.

🗞 Что ещё?

  • Золото обновило рекорд

  • За 8М2025 расходы бюджета выросли на 21% и составили 27,9 трлн, дефицит в 4,2 трлн

  • ВТБ допустил допэмиссию для конвертации привилегированных акций

  • Вы топовые

