🚀 Что с рублем? Ключ 17%. Твиты Трампа. Инфляция усилилась. Обвал акций и бондов, дивиденды, что будет с ипотекой. Воскресный инвестдайджест

🎢 Акции обвалились

Появился тот самый драйвер, которого ждали — новый твит Трампа про санкции. Итоговое изменение IMOEX с 2 901 до 2 839. Недовольный Трамп хуже довольного, под удар попадут банки и нефтегазовики.

РТС: 1 120 → 1 060.

Благодаря падающему рублю РТС валится ещё сильнее, чем IMOEX. Вот такая весёлая неделька выдалась. Ещё хочется напомнить, что высокий ключ делает даже сильные компании убыточными.

Трамп в качестве мер против России рассматривает жёсткие санкции в отношении банков, меры по поставкам российской нефти, а также введение дополнительных пошлин. Он разочарован темпом урегулирования украинского конфликта и его терпение быстро заканчивается. Как думаете, сколько у него вообще терпения?