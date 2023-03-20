Чем опасен для самозанятого не вовремя сформированный чек

Определение чеку от самозанятого

Если простыми словами, то это документ, подтверждающий получение дохода самозанятым за оказанные услуги или проданные товары. Для клиента (физического лица) чек является подтверждением оказанной услуги. Если в роли заказчика выступает ИП или юрлицо, то чек дополнительно становится закрывающим документом в бухгалтерской отчетности. Поэтому выдавать его нужно обязательно.

В какой срок нужно выдать чек

При оплате наличными его обычно формируют сразу же. При безналичных расчетах чек нужно отправить заказчику не позднее 9 числа месяца, следующего за расчетным.

Нужен ли чек налоговой

ФНС не запрашивает чеки. Однако формировать их все равно нужно – так налоговая поймет, сколько заработал самозанятый и рассчитает размер налога. Оплатить его нужно не позже 28 числа следующего календарного месяца.

Последствия для самозанятого, если не выдавать чеки вовремя

Наказание за нарушения порядка или сроков передачи чека зависит от их характера (ст. 129.13 НК):

Если такое впервые – штраф до 20% от суммы, на которую не сформирован чек. Повторное нарушение в течение 6 мес. – штраф 100% от дохода без сформированного чека.

Штраф выставляется при обнаружении факта несформированного чека. Такое может случиться при проверке со стороны ФНС и обнаружении несоответствия полученного дохода с суммой по чекам. Поэтому формировать их нужно вовремя.