Правда ли, что самозанятому не нужна касса

Для самозанятых доступно приложение «Мой налог». По своим функциям оно полностью заменяет онлайн кассу, поэтому необходимость в кассе отпадает даже для ИП, применяющих режим НПД. Это подтверждает и п 2.2 ст. 2 закона № 54-ФЗ.

Как работает приложение «Мой налог»

Чтобы понимать, почему не нужна онлайн касса, рассмотрим, как функционирует приложение для самозанятых:

1. Предприниматель получает деньги за свою деятельность.

2. Платеж пробивает в приложении вручную, если доход не зарегистрировался автоматически (например, получен наличными или поступил на непривязанную к приложению карту).

3. Сформированный чек отправляет клиенту удобным способом — по почте или в мессенджере, можно распечатать его на принтере, либо показать на экране мобильного.

4. Информацию о формировании чека приложение отправляет в ФНС.

5. Информация о всех ранее выданных чеках хранится в приложении.

Как видите, по принципу работы приложение «Мой налог» является аналогом онлайн кассам. Утаить доход можно, если не проводить его через приложение, но это уже нарушение закона.