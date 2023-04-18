Правда ли, что самозанятому не нужна касса

Как работает приложение «Мой налог»
Чтобы понимать, почему не нужна онлайн касса, рассмотрим, как функционирует приложение для самозанятых:
1. Предприниматель получает деньги за свою деятельность.
2. Платеж пробивает в приложении вручную, если доход не зарегистрировался автоматически (например, получен наличными или поступил на непривязанную к приложению карту).
3. Сформированный чек отправляет клиенту удобным способом — по почте или в мессенджере, можно распечатать его на принтере, либо показать на экране мобильного.
4. Информацию о формировании чека приложение отправляет в ФНС.
5. Информация о всех ранее выданных чеках хранится в приложении.
Как видите, по принципу работы приложение «Мой налог» является аналогом онлайн кассам. Утаить доход можно, если не проводить его через приложение, но это уже нарушение закона.
Комментарии