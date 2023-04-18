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Самозанятые

Правда ли, что самозанятому не нужна касса

Для самозанятых доступно приложение «Мой налог». По своим функциям оно полностью заменяет онлайн кассу, поэтому необходимость в кассе отпадает даже для ИП, применяющих режим НПД. Это подтверждает и п 2.2 ст. 2 закона № 54-ФЗ.
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Правда ли, что самозанятому не нужна касса

Как работает приложение «Мой налог»

Чтобы понимать, почему не нужна онлайн касса, рассмотрим, как функционирует приложение для самозанятых:

1.    Предприниматель получает деньги за свою деятельность.

2.    Платеж пробивает в приложении вручную, если доход не зарегистрировался автоматически (например, получен наличными или поступил на непривязанную к приложению карту).

3.    Сформированный чек отправляет клиенту удобным способом — по почте или в мессенджере, можно распечатать  его на принтере, либо показать на экране мобильного.

4.    Информацию о формировании чека приложение отправляет в ФНС.

5.    Информация о всех ранее выданных чеках хранится в приложении.

Как видите, по принципу работы приложение «Мой налог» является аналогом онлайн кассам. Утаить доход можно, если не проводить его через приложение, но это уже нарушение закона.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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