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Самозанятые

Может ли домашний кондитер, пекарь или повар быть самозанятым. Можно ли открыть свою пекарню?

Налог на профессиональный доход может быть уплачен и за реализацию продукции собственного производства, об этом прямо говорится в соответствующем разделе сайта ФНС. В качестве иллюстрации этой занятости там даже выбрано изображение кондитерских изделий.
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Может ли домашний кондитер, пекарь или повар быть самозанятым. Можно ли открыть свою пекарню?

Однако пекари и кондитеры в недоумении — а как быть с другими документами, чтобы вести деятельность легально? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Действительно ли кондитер может быть самозанятым

Для многих россиян, даже не имеющих кондитерского образования, выпечка тортов и пирожных, хлеба и булочек, приготовление напитков и блюд является единственным источником дохода. К тому же и спрос на такого рода услуги растет. Неслучайно в ФНС допускают возможность заниматься легально кондитерской и кулинарной деятельностью в качестве самозанятого лица.

Клиенты у кондитера или повара также могут быть различные:

  • частные лица;

  • индивидуальные предприниматели;

  • юридические лица.

Однако для последних двух категорий есть ограничения — они могут покупать выпечку или блюда исключительно для личных нужд. Например, для организации фуршета или корпоратива внутри предприятия. Перепродавать продукцию, сделанную самозанятыми, они не смогут.

Как быть с сертификатами и декларациями соответствия

Чтобы получить сертификаты на пищевую продукцию, нужно соблюдать положения закона «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Но рассчитан он на предприятия промышленного масштаба, а не на домашние условия. Соблюдать его положения тут невозможно, да и контролировать их некому.

Для самозанятых кондитеров и пекарей вообще нет особых обязательств. Им не нужно делать санитарные книжки и проходить медосмотры. Они могут не придерживаться ГОСТов и ТУ. Поэтому на приобретенную у самозанятых продукцию невозможно запросить соответствующие документы о качестве.

Кончено, честный и ответственный кондитер будет стараться делать безопасные для здоровья продукты. Однако подтвердить качество он не сможет, поэтому и перепродавать его продукцию через торговые точки и заведения общепита нельзя.

Может ли самозанятый открыть пекарню

Чтобы торговать своей продукцией через магазины и розничные сети, самозанятому нужно будет регистрироваться в качестве ИП. В этом случае, если не нанимать сотрудников и укладываться в лимит по годовому доходу, можно делать выпечку и кондитерские изделия в больших масштабах.

План действий для специалиста прост:

  1. Зарегистрироваться в качестве ИП (закрывать самозанятость не нужно, выбирать режим налогообложения тоже).

  2. Подобрать производственное помещение, соответствующее санитарным нормам.

  3. Оформить сертификаты и декларации соответствия на выпускаемую продукция.

Нанимать сотрудников нельзя, иначе предприниматель теряет право на применение НПД и должен выбрать другой режим налогообложения. Поэтому, составляя бизнес-план, нужно учитывать — работать придется в одиночку.

В отдельных случаях самозанятый может заключать договоры подряда с другими специалистами. Например, с технологом для разработки технологических карт. Однако это должна быть разовая услуга и ее характер должен быть четко отражен в договоре.

Если производство расширяется и самозанятому трудно справляться с объемами самостоятельно, то нужно думать о дальнейшем расширении. Как правило, речь идет о переходе ИП на УСН. При этом будет необходимо платить налоги, страховые взносы, но можно нанимать сотрудников и не беспокоиться о лимитах по годовому доходу.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Может ли домашний кондитер, пекарь или повар быть самозанятым. Можно ли открыть свою пекарню?

    Налог на профессиональный доход может быть уплачен и за реализацию продукции собственного производства, об этом прямо говорится в соответствующем разделе сайта ФНС. В качестве иллюстрации этой занятости там даже выбрано изображение кондитерских изделий.

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