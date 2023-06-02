Может ли домашний кондитер, пекарь или повар быть самозанятым. Можно ли открыть свою пекарню?

Налог на профессиональный доход может быть уплачен и за реализацию продукции собственного производства, об этом прямо говорится в соответствующем разделе сайта ФНС. В качестве иллюстрации этой занятости там даже выбрано изображение кондитерских изделий.

Однако пекари и кондитеры в недоумении — а как быть с другими документами, чтобы вести деятельность легально? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Действительно ли кондитер может быть самозанятым

Для многих россиян, даже не имеющих кондитерского образования, выпечка тортов и пирожных, хлеба и булочек, приготовление напитков и блюд является единственным источником дохода. К тому же и спрос на такого рода услуги растет. Неслучайно в ФНС допускают возможность заниматься легально кондитерской и кулинарной деятельностью в качестве самозанятого лица.

Клиенты у кондитера или повара также могут быть различные:

частные лица;

индивидуальные предприниматели;

юридические лица.

Однако для последних двух категорий есть ограничения — они могут покупать выпечку или блюда исключительно для личных нужд. Например, для организации фуршета или корпоратива внутри предприятия. Перепродавать продукцию, сделанную самозанятыми, они не смогут.

Как быть с сертификатами и декларациями соответствия

Чтобы получить сертификаты на пищевую продукцию, нужно соблюдать положения закона «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Но рассчитан он на предприятия промышленного масштаба, а не на домашние условия. Соблюдать его положения тут невозможно, да и контролировать их некому.

Для самозанятых кондитеров и пекарей вообще нет особых обязательств. Им не нужно делать санитарные книжки и проходить медосмотры. Они могут не придерживаться ГОСТов и ТУ. Поэтому на приобретенную у самозанятых продукцию невозможно запросить соответствующие документы о качестве.

Кончено, честный и ответственный кондитер будет стараться делать безопасные для здоровья продукты. Однако подтвердить качество он не сможет, поэтому и перепродавать его продукцию через торговые точки и заведения общепита нельзя.

Может ли самозанятый открыть пекарню

Чтобы торговать своей продукцией через магазины и розничные сети, самозанятому нужно будет регистрироваться в качестве ИП. В этом случае, если не нанимать сотрудников и укладываться в лимит по годовому доходу, можно делать выпечку и кондитерские изделия в больших масштабах.

План действий для специалиста прост:

Зарегистрироваться в качестве ИП (закрывать самозанятость не нужно, выбирать режим налогообложения тоже). Подобрать производственное помещение, соответствующее санитарным нормам. Оформить сертификаты и декларации соответствия на выпускаемую продукция.

Нанимать сотрудников нельзя, иначе предприниматель теряет право на применение НПД и должен выбрать другой режим налогообложения. Поэтому, составляя бизнес-план, нужно учитывать — работать придется в одиночку.

В отдельных случаях самозанятый может заключать договоры подряда с другими специалистами. Например, с технологом для разработки технологических карт. Однако это должна быть разовая услуга и ее характер должен быть четко отражен в договоре.

Если производство расширяется и самозанятому трудно справляться с объемами самостоятельно, то нужно думать о дальнейшем расширении. Как правило, речь идет о переходе ИП на УСН. При этом будет необходимо платить налоги, страховые взносы, но можно нанимать сотрудников и не беспокоиться о лимитах по годовому доходу.