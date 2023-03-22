И еще раз об учете недорогих активов длительного пользования

Всё ближе и ближе срок сдачи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, и все чаще и чаще коллеги в разделе «Консультации» задают вопросы о порядке списания стоимости активов, которые ранее учитывались, как основные средства (внеоборотные активы), а теперь могут учитываться, как запасы, то есть как активы, но уже оборотные.

Кроме того, также довольно часто задают вопросы по учету тех объектов основных средств, остаточная стоимость которых в 2022 году, (ну, или в 2023) стала равной нулю.

На эту тему я уже неоднократно писал что в разделе «Статьи» (это в 2021, начале 2022 года), что потом в своем блоге.

Но вот почему-то (не знаю, или я стал тупым, или поисковик Клерка после его улучшений стал для меня слишком умным) найти публикацию полугодовой, например, давности, а тем более годовой, лично у меня не выходит.

Ну, о том, что срок полезного использования основного средства, после того, как он закончился, а объект (собака такая) тем не менее, работает себе и работает и ломаться не хочет, изменять вы можете, но не обязаны, я писал недавно вот здесь.

Мне кажется, что большинство думающих коллег согласились, что пусть он и дальше себе работает с истекшим СПИ и нулевой остаточной стоимостью и дополнительную ненужную работу на себя взваливать не стали.

И теперь по новой (равно как и старой) малоценке, то есть по активам, срок полезного использования которых заведомо больше года, но стоимость меньше установленного вами лимита.

И, согласно п. 5 ФСБУ 6/2020, затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

То, есть, если перевести с минфиновского на русский, стоимость такой долгоиграющей малоценки списывается на дату ее приобретения (или изготовления).

И обращаю внимание, что списывается на расходы (это чаще, но бывает, что и на затраты) только стоимость таких активов. Сами они используются, и будут использоваться сотрудниками организации еще и год, и два, и может быть, все три.

Приобрели, когда неважно (что в 2021, что в 2022, а то и в 2023 году) кофе-машину в офис за, допустим, 30-35 тысяч рублей.

По тогдашним, да и сегодняшним, правилам бухгалтерского учета отразили ее, как хозяйственный инвентарь на счете 10.09 (или какой-то другой), и сразу же списали ее стоимость на 26 (или 44) счет:

Дебет счета 26 (44) Кредит счета 10.09 (или другой).

Обращаю внимание, что списали только стоимость.

Сама эта кофе-машина на дату списания на расходы ее стоимости только начнет эксплуатироваться и выдавать всем желающим (или только избранным, в зависимости от того, где ее поставили) эспрессо, латте макиато, капучино, или там банальный американо (то есть остывший кофе, разбавленный горячей водой).

Она будет (по крайней мере – должна быть) закреплена за соответствующим материально-ответственным лицом (а потом, может быть, передана другому МОЛ), на ее эксплуатацию будут тратиться ресурсы – эл. энергия, вода, сахар, кофе (молотый или в зернах). При поломке её нужно будет ремонтировать. Ну, и так далее.

То есть, я хочу, сказать, что сам этот девайс, с нулевой стоимостью, никуда не девается. Поэтому нужен контроль за его наличием, движением, использованием.

Как этот сделать, однозначно сказать не могу. То ли в программе учесть его на МЦ04, то ли завхоз (секретарь, офис-менеджер, или кто там еще) просто запишет его себе в свою черную тетрадь, где он ведет учет всего, что за ним закреплено – это уже тонкости внутреннего документооборота данной организации.

Это мы рассмотрели порядок учета и списания стоимости управленческой малоценки.

Она, в последние лет десять-пятнадцать, в подавляющем большинстве случаев не приобретается про запас, то есть не хранится в заводской упаковке полгода-год, а начинает использоваться практически в день приобретения, ну, через день-два максимум.

Да и стоимость ее не так уж и велика для организации. Поэтому отражать ее приобретение в отчетности (в частности, в Отчете о движении денежных средств) как капитальные вложения, то бишь, как инвестиционные платежи (по строке 4221), или как приобретение оборотных активов (по сроке 4121), большого значения не имеет.

Эта информация, как бы ее ни отразить, навряд ли приведет к недостоверному представлению финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности, движения ее денежных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Что там еще? А, и к принятию на этом основании неверных управленческих решений собственниками.

Но кроме управленческой малоценки (кофе-машин, диванов, офисной мебели и пр.) есть еще малоценка производственная. Инструменты и спецоснастка, торговое и складское оборудование, строительные леса и съемная опалубка, и т. д., и т. п., и пр.

Вот с ней уже не так просто.

Во-первых, чаще всего такие активы приобретаются заранее и с хорошим таким запасом. Если без кофе-машины день-два, а то и неделю, офисный планктон как-нибудь перебьется, то без нужного инструмента или там оснастки процесс производства может просто-напросто остановиться, что будет грозить очень приличными убытками.

Во-вторых, затраты на их приобретение для организации могут быть весьма существенными.

И вот тут новые Стандарты (что ФСБУ 5, что ФСБУ 6) вступают (ну, или могут вступить) между собой в противоречие.

Приобрели в последних числах декабря большую партию инструмента, который начнем использовать в наступающем году (с конца января или начала февраля) для производства продукции.

Стоимость за единицу меньше лимита, срок службы – явно больше года. Причем со склада в производство этот инструмент уйдет не одним днем, а за несколько месяцев.

Если руководствоваться п. 5 ФСБУ 6/2020, то затраты на приобретение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены

То есть декабрем же надо списать их стоимость на расходы.

Сразу возникает вопрос: – на куда их списать?

К себестоимости произведенной в декабре продукции (или выполненных работ) эти инструменты (или оборудование) никаким боком. Они в декабре только на склад поступили, и начнут использоваться в январе-феврале, а то и апреле-мае.

Сразу на 90.02? Это вообще ни в какие ворота.

Минфин России (письма от 28.12.2021 № 07-01-07/107159, от 28.01.2022 № 07-01-09/5961, от 04.04.2022 № 07-01-09/28046) довольно уклончиво отметил, что, по нашему мнению, целесообразно вести бухгалтерский учет таких активов применительно к порядку, установленному для бухгалтерского учета запасов организации Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Таким образом, как я понял, приобретение таких активов в декабре отражаем записями:

Дебет счета 10 (не знаю, какой субсчет) Кредит счета 60.

И, по мере отпуска их в производство (в январе, или уже в мае), списываем их стоимость (еще раз и медленно: с т о и м о с т ь) записями:

Дебет счета 20 (23, 25) Кредит счета 10 (не знаю, какой субсчет).

То есть на куда и когда списать стоимость, разобрались.

А вот где отражать в отчетности за тот год, в котором приобрели, да еще и оплатили, точно сказать не могу.

На 31 декабря года приобретения они будут учтены (со стоимостью) на 10 счете (на складе).

Так отразить их в балансе по строке 1150 «Основные средства» (так как это внеоборотные активы, пусть и недорогие), или по строке 1210 «Запасы» (так как они учтены по счету 10)?

Лично я никаких разъяснений по этому вопросу пока не нашел, и своего мнения пока у меня нет.

То же самое и с Отчетом о движении денежных средств.

Строка 4221 (инвестиционные платежи) или 4121 (платежи оборотные)?

Не знаю.

Вот с материалами, которые организация приобретает изначально для капвложений, равно как и с предоплатой по капитальным вложениям разъяснения лет 5-7 назад были. Их нужно указать, как внеоборотные активы, то есть по строке 1150 баланса.

А вот здесь...

Еще раз повторю, лично я разъяснений по этому вопросу не нашел.

Так что имеем по факту очередной косяк разработчиков ФСБУ.

Это, конечно, не идет ни в какое сравнение с единым налоговым платежом и единым налоговым счетом (как я вовремя в декабре закрылся как ИП, и зарегистрировался, как самозанятый!!!) но всё же, но всё же, но всё же...