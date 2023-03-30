Как списать в бухгалтерском учете инвентарь и инструменты: проводки

На прошлой неделе был рассмотрен порядок отражения недорогих активов длительного пользования (мебели, хозяйственного и производственного инвентаря, инструментов и т. д) в регистрах бухгалтерского учета и для целей налогообложения.

Однако в разделе «Консультации» с завидной (или пугающей) регулярностью вновь и вновь приходят вопросы, посвященные именно списаниютаких активов.

Ну, что сказать?

– Леш, ты бы хоть книжку какую прочитал.

– А зачем, Иван Антонович?

– Да и правда. Тебе, наверное, ни к чему.

(из к/фильма «О бедном гусаре замолвите слово»).

И повторю в очередной (не знаю, какой раз). При отпуске в эксплуатацию такого малоценного не одноразового актива списывается только его стоимость!!!

Сам этот актив будет продолжать использоваться еще не один месяц, а то еще и не один год!

А списан он будет тогда и только тогда, когда придет в негодность, и его использование уже не будет приносить пользу организации.

Поэтому, считаю, бухгалтерия должна озаботиться контролем за сохранностью и движением такого имущества. И, если вспомнить те старые добрые времена, когда деревья были большими, трава зеленее, а колбаса (но вот с этим не могу полностью согласиться) делалась из настоящего мяса, то схема документооборота была примерно следующей.

Поступающее имущество, до передачи его непосредственно работникам, которые и будут его использовать (применять), должен где-то храниться.

В организации с хорошо налаженной системой «внутреннего обеспечения» обычно назначается сотрудник (ранее он именовался завхозом, ну а сейчас в ходу более креативные должности – типа, офис-менеджер и т. д.), который отвечает за весь этот инвентарь – за сохранность, своевременную замену, ремонт, списание и пр.

Выдача его конкретному сотруднику должна быть оформлена соответствующим первичным документом.

За образец, считаю, можно взять Карточку учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов, форма которой (№ МБ-2) была утверждена постановлением Госкомстата от 30.10.97 № 71а.

Получивший инструмент (инвентарь) сотрудник подтверждает это свой подписью, после чего становится ответственным за его эксплуатацию и сохранность.

Когда сведения о первой выдаче инвентаря в эксплуатацию поступят в бухгалтерию, то последняя и спишет их стоимость на затраты (расходы). Вот это и должно быть отражено записями:

Дебет счета 23 (25, 26, 44) Кредит счета 10.09 (или 21).

Выданный сотруднику в пользование инвентарь (инструмент), в зависимости от его ценности (стоимости) и других свойств, может быть как подлежащим обязательному возврату после минования в нем надобности, так и безвозвратным.

Например, настольный канцелярский набор (органайзер) стоимостью 300-600 руб., выдается офисному сотруднику при начале его работы, а затем, допустим, раз в год (или чаще, или реже). И входящие в его состав степлеры, ножницы, линейки и пр. имеют тенденцию теряться, ломаться, заигрываться коллегами и т. д.

И только очень экономный начальник (или завхоз) потребует от увольняющегося сотрудника сдать назад на склад полученные им год назад под роспись подставку под канцтовары темно-синего цвета (1 шт.), ножницы (1 шт.), линейку пластмассовую длиной 25 см. (1 шт.) и т. д.

Хотя такие «хомяки» мне в свое время тоже встречались.

А вот если сотрудник при увольнении ничего не сможет ответить на вопрос, куда подевались выданные ему год назад стол, ноутбук и два стула для посетителей, то тут уже можно поговорить и о возмещении им нанесенного организации ущерба. И дело будет даже не в цене, а в принципе – ибо негоже казенное имущество разбазаривать.

После возврата исправного инструмента (инвентаря) завхозу (кладовщику, офис-менеджеру) тот подтверждает это своей подписью в МБ-2.

Последующее движение этого имущества в регистрах бухгалтерского учета уже не отражается.

В случае поломки инвентаря или инструмента сам работник не имеет права его выбросить и потребовать себе новый (исключая уж совсем что-то копеечное, типа той же самой линейки пластмассовой длиной 25 см.), а должен сдать его назад.

Оформление этой сдачи также должно быть оформлено соответствующим первичным документом, за образец которого можно порекомендовать Акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов по форме МБ-4.

В правильном и своевременном оформлении такого документа в первую очередь должен быть заинтересован хомяк-завхоз, чтобы потом не объяснять руководству, куда подевались 18 стульев и 4 письменных стола, относительно недавно (полгода-год) приобретенные.

Если ремонт поломанного инвентаря обойдется дешевле, чем приобретение нового, то, может быть, целесообразно таковой произвести.

Затраты на проведение ремонта (что самостоятельно, что силами привлеченных специалистов) относятся на расходы организации.

Мелкий ремонт, произведенный силами местных умельцев, чаще всего какими-то первичными документами не оформляется. На зачистку окислившегося контакта в настольной лампе или там, на закрепление расшатавшейся петли в дверце шкафа уйдет гораздо меньше времени, чем на оформление акта выполненных работ по этому поводу.

Более серьезный ремонт, тем более, что если его проводит официально приглашенный со стороны специалист, должен быть документально оформлен.

Расходы на него бухгалтерия списывает на затраты (расходы) записями:

Дебет счета 23 (25, 26, 44) Кредит счета 60.01;

Дебет счета 19 Кредит счета 60.01;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19.

Если инвентарь ремонту не подлежит, то его удобнее будет его будет утилизировать (выбросить, оставив пригодные к использованию детали), чем занимать им место.

Утилизация инвентаря также должна быть оформлена составлением первичного документа.

За образец такового можно взять Акт на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов по форме МБ-8.

Он составляется комиссией в одном экземпляре. После сдачи списанных предметов в кладовую для утиля акт с распиской кладовщика (материально-ответственного лица) сдается в бухгалтерию.

Пригодный к использованию инвентарь, нужда в котором миновала, никто не запрещает продать (другой организации, своим сотрудникам и пр.).

При этом хотелось бы обратить внимание, что любая цена, по которой его согласятся купить, должна быть признана рыночной.

Ведь навряд ли где-то можно найти информацию о справедливой стоимости бывшей в употреблении мебели трех-пяти летней давности, электроинструмента (также далеко не нового) и пр.

Стоимость продаваемого инвентаря (как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения прибыли) равна нулю.

Следовательно, вся сумма, за которую его удалось продать (точнее, за которую кто-то согласился его купить) признается прочими доходами в бухгалтерском учете и доходами от реализации для целей налогообложения.

Продажу инвентаря, считаю, оптимально оформить составление накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15.

Эта накладная также послужит основанием и для списания проданного имущества с подотчета соответствующего материально-ответственного лица.

Продажа инвентаря в учете подлежит отражению записями:

Дебет счета 62 Кредит счета 91.01 – отражена продажа инвентаря;

Дебет счета 91.02 Кредит счета 68.02 – отражена сумма НДС по проданному инвентарю.

Кстати, на ум пришла схема обеспечения руководства (и приближенных к оному) мебелью и другими нужными вещами.

Организация закупает потребную мебель, холодильники, и пр.

Стоимость его списывается на расходы. При этом сама мебель в организацию даже и не завозится, а сразу везется... ну, куда надо, туда и везется.

Через месяц-полтора-два она продается (уже как бывшая в употреблении) теще директора, брату (или племяннице) главного бухгалтера, или еще какому-то близкому и надежному родственнику.

Правда, при этом надо будет пробить чек, то есть иметь кассу, но это уже другая проблема.