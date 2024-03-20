Что такое существенность, и как её определить. О существенности в бухгалтерском учете и не только

Существенность — понятие в учете, которое указывает на максимально допустимый размер ошибочной суммы, которая может быть отображена в отчетности и рассматриваться как несущественная, то есть такая, которая не будет вводить в заблуждение пользователей отчетности. Поговорим о существенности в бухгалтерском учете и не только.

Почтив 14 марта сего года своим присутствием IV Всероссийскую конференцию Клерка, соизволю обратить внимание на два крупных просчёта организаторов:

О моём присутствии на мероприятии не было и нет никакой информации; Блинов, которые так расхваливала Лена Ярушкина, нам с Еленой Вячеславовной Воробьёвой* не досталось.

*Мы с Воробьёвой знакомы еще с прошлого тысячелетия (с 1997 года) и лет 15 не виделись. Надо было многим поделиться, и не только профессиональными проблемами. Так что когда спохватились, блины (там, правда, было написано – кесадильи) уже закончились.

Но это я так, по-стариковски, немного ворчу, а на самом деле из выступлений спикеров почерпнул для себя много полезного и нового.

И обратил внимание, что большинство выступающих говорили (кто больше, кто меньше) о существенности той или иной информации.

И вот своими мыслями о том, что такое эта самая «существенность» и хотелось бы поделиться.

Что такое эта самая «существенность»

Как в свое время очень мудро заметил один из резидентов Камеди-клаба (кажется, Паша Воля, хотя могу и ошибаться): — Существенность, она, с**а, разная.

Вот тут точнее не скажешь. То, что существенно (то есть имеет большое значение) для одной организации, для второй — мелочи, на которые не стоит даже обращать внимания. Или на одно и тоже событие сегодня даже нет смысла реагировать (настолько он несущественно), а вот послезавтра оно же может грозить большими неприятностями, если его не заметить и не исправить.

И опять возвращаясь к классике:

— Я готов, мама, разделить ваше горе, но по пунктам.

Вот по пунктам в хронологической последовательности (что было, что есть, что будет) и начнём.

Что было

Как всегда (и в этом есть что-то такое мистическое), ошибки начинают обнаруживаться уже сразу после того, как отчетность была подготовлена, подписана и сдана по всем необходимым адресам.

Порядок исправления неправильного отражения (или неотражения) фактов хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета либо в бухгалтерской отчетности (то бишь ошибок) определен ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

И в п. 3 этого Положения дано определения существенных ошибок. Таковыми признаются ошибки, которые в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. И существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

Так что сколько это в рублях прописью, копейках цифрами для конкретной организации, сказать не могу.

Можно остановиться на тех самых 5%, которые ранее были указаны в п. 1 уже утративших силу Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России от 22.07.2003 № 67н.

Но, на мой взгляд, можно поступить и несколько умнее.

Ошибки, которые искажают отчетность менее, чем на 5%, однозначно признавать несущественными.

А вот при больших цифрах признавать их существенными (или не очень) на основании отдельной справки-расчета, завизированной главным бухгалтером и утвержденной паном директором.

Ведь не исключена ситуация, при которой, например, стоимость материалов, которые были приобретены для возведения объекта основных средств, была показана в балансе не по строке 1150 «Основные средства», как того требует финансовое ведомство (есть превеликое множество писем по этому вопросу), а по строке 1210 «Запасы».

И что?

Думаю, что ничего.

Хотя, возможно, ревнители абсолютной точности составления финансовой отчетности закидают меня тапками.

Типа, такая отчетность не даст возможности заинтересованным пользователям получить достоверную информацию о финансовом состоянии организации и может помешать им принять верные управленческие решения.

Но если, допустим, потенциальные инвесторы ограничатся только разглядыванием красиво нарисованного баланса и других (столь же красиво нарисованных) форм, а не потребуют подробных регистров аналитического учета по тем или иным позициям…

То либо они полные лохи, либо держат за лохов руководство организации, с которой планируют работать.

Sorry, малость отвлекся.

Поэтом предлагаемая мной метода определения существенности обнаруженных ошибок позволит, думается, существенно сэкономить время и нервы не только бухгалтерии, но и другим службам.

Так теперь, что есть.

Пункт 5 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», который вызывает также немало споров.

В нём сказано, что организация может принять решение не применять настоящий Стандарт в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными пунктом 4 настоящего Стандарта, но имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией с учетом существенности информации о таких активах.

Вот тут уже возникает у организации обязанность: установить в учетной политике минимальный лимит стоимости активов со сроком полезного использования более года и предусмотреть возможность его изменения в каких-то ситуациях.

При этом хочу обратить настойчивое внимание, что лимит устанавливается по отношению к единице учета активов.

А то уже потомственные (в первом поколении, правда) теоретики от бухучета начали развивать теории о том что лимит стоимости основных средств требуется устанавливать к группе активов, срок использования которых больше года.

Минфин России в своих Рекомендациях аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2021 год (приложение к письму Минфина России от 18.01.2022 № 07-04-09/2185), подчеркнул, что названный лимит стоимости должен устанавливаться организацией для единицы такого актива, а не совокупности единиц его.

Таким образом, если организация регулярно и в достаточно больших количествах приобретает какие-то относительно недорогие активы со сроком использования более года, то есть информация о них существенна (и именно для данной организации), то, возможно, лимит стоимости основных средств оптимально будет установить не в размере 100 тыс. руб., как это сделали подавляющее большинство, а несколько меньше. Допустим, 75 тыс. руб., или оставить те самые 40 тысяч.

То есть и здесь определение существенности будет уже своим.

Далее в ФСБУ 6/2020 о существенности дважды говорится в п. 10.

Во-первых, когда разные части одного объекта существенно отличаются по стоимости и сроку использования, то их можно признать разными объектами основных средств.

Этим довольно широко пользовались в уже уходящую (или уже ушедшую) эпоху персональных компьютеров. И системный блок, монитор, а также клавиатуру с мышкой учитывали, как разные объекты. Ну и стоимость клавиатуры с мышкой сразу списывали на расходы.

ФНС одно время пыталась бороться с таким подходом, но после примерно десятка (плюс-минус) судебных решений, большинство из которых были в нашу пользу, была вынуждена согласиться.

Также в ряде отраслей, в частности в авиации, двигатели где-то через три-четыре года подлежат обязательной (независимо от их фактического состояния) замене на новые, или прошедшие капитальный ремонт.

Поэтому их учитывают, как самостоятельные объекты, со сроком использования до следующей замены, а само воздушное судно – как отдельный объект, с более длительным сроком полезного использования.

Во-вторых, и это новое для нашего бухгалтера, самостоятельными объектами основных средств могут быть признаны существенные затраты на ремонт (техническое обслуживание, технический осмотр), производимый реже, чем раз в год, то есть, каждые два, три, и т. д. года.

Об этом я уже подробно писал в декабре 2022 года (вот тут можно глянуть), поэтому повторяться не буду.

И, еще раз повторю, насколько существенно различается СПИ разных частей объекта в годах или месяцах, и насколько существенны затраты на обязательный ремонт (ТО) в рублях прописью копейках цифрами, или в процентах от первоначальной стоимости объекта, сказать не могу.

Такое решение руководство организации должно признать самостоятельно, учитывая превеликое множество факторов.

Ибо для одних десяток-другой миллионов рублей — мелочь, для других — целое состояние.

Первую часть своих размышлений о существенности на этом заканчиваю. Если она наберет достаточное количество просмотров (опять эта самая существенность), то продолжу.

Если нет — значит нет.