IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры

Начались выступления первых спикеров на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! О том, как исправить ошибки в уведомлениях, какие изменения произошли в РСВ, что проверять бухгалтерам, отвечающим за воинский учет, какие изменения нас ждут в 2024 году расскажем в нашем репортаже. Следите за обновлениями.

Открыла IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» — Надежда Самкова, ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД. Она рассказала, как бухгалтерам исправить ошибки в уведомлениях.

Если в уведомлении не были указаны КБК, ОКТМО, КПП, период или сумма, то документ не пройдет, а обязанность по уплате налога не будет исполнена. В такой ситуации Надежда Самкова рекомендует подать новое уведомление с корректными реквизитами. Также эксперт рассказала, с какими трудностями могут столкнутся компании.

«Если в одном уведомлении отражено несколько налогов и взносов с ошибкой в каждом. Или ошибка в уведомлении, в котором отражен один налог или страховой взнос, то в таких случае инспекторы уведомление не примут полностью. Если в одном уведомлении отражено несколько налогов и взносов, но ошибка допущена лишь в одном или нескольких документах. То налоговики не примет уведомление частично», — рассказал эксперт.

Эксперт рассказала о применение пониженных тарифов страховых взносов. В 2024 году МРОТ составляет 19242 руб. Его величина для расчета взносов является фиксированной, не зависит от «северных» коэффициентов и надбавок, режима работы. Пониженный тариф для МСП — 15% для выплат сверх МРОТ — 19 242 руб.

«СМСП исчисляют страховые взносы по пониженным тарифам при условии, что они внесены в единый реестр СМСП. Вы вправе применять указанные тарифы независимо от вида вашей деятельности с 1-го числа месяца, в котором вас включили в этот реестр. Если вы утратили статус СМСП, не применяйте льготные тарифы с 1-го числа месяца, в котором произошло исключение из реестра», — сообщил спикер.

Следующий докладчик — Эдислава Красных, руководитель участка «Зарплата и кадры» в Первой Экспертной Бухгалтерии, главный эксперт по воинскому учету.

Она рассказала как без ошибок вести воинский учет. Эксперт рассказала, что бывают ситуации, когда при постановки на воинский учет обнаруживается, что у компании нет сведений по адресам регистрации сотрудников. Компании забывают их вносить в учет. Чтобы исправить такую ситуацию параллельно с постановкой на воинский учет нужно запускать процесс кадрового аудита, чтобы выявить, каких еще необходимых данных нет и вовремя исправить ошибки. Данные сотрудников, в том числе и сведения о регистрации, должны быть в отделе кадров.