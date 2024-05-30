Было ваше, стало — наше. Возвратные отходы при проведении работ

Автор сих строк входит в состав экспертов, оказывающих консультации на «Клерке». И вот за последние полгода (плюс-минус) было где-то пять-шесть (или даже больше) примерно одинаковых вопросов. Разберем их в статье.

Первый вопрос был таким.

На автосервис приезжают клиенты для замены масла в двигателе (или в коробке передач). Отработанное масло они с собой (чаще всего) не забирают. Мы его собираем, а затем, когда его накопится в достаточном количестве (раз в два-три месяца), отдаем на ближайшую стройку, где его используют, как топливо. Как правильно отразить эту операцию?

Аналогичный вопрос был и по заменяемым во время ремонта деталям (запчастям), которые клиент с собой не забирает. Но они, после небольшой доработки, тоже могут быть использованы в дальнейшем.

Также был задан вопрос по договору подряда на демонтаж и ликвидацию выводимого из эксплуатации основного средства. Оставшиеся после этого материалы заказчик у себя списал в утиль. Рачительный же подрядчик признал их пригодными к дальнейшему использованию.

Во всех рассмотренных ситуациях согласно тому или иному технологическому процессу возникают (образуются, остаются) отходы производства.

Их официальное определение было дано в п. 2.117 Национального стандарта РФ «Наилучшие доступные технологии» ГОСТ Р 56828.15-2016, утвержденного приказом Росстандарта от 26.10.2016 № 1519-ст.

И приведу его полностью: под отходами производства следует понимать остатки сырья, материалов, веществ, полуфабрикатов, изделий, образовавшиеся в процессе производства продукции и утратившие частично или полностью исходные свойства для использования по назначению*.

*И в очередной раз напомню, что это проблема (что в утиль, а что — на склад) не нас, бойцов учетного фронта, а господ технарей.

Ту часть образовавшихся в результате конкретного технологического процесса отходов, которые пригодны к какому-то дальнейшему использованию, можно признать возвратными.

И, по п. 6 ст. 254 НК РФ, стоимость возвратных отходов уменьшает затраты на производство продукции, либо выполнение работ.

В вопросах на консультации, о которых говорилось выше, задавшие их обычно предлагали оприходовать такие материалы, как внереализационные доходы, записями:

Дебет счета 10 Кредит счета 91.01.

Мне же более логичным представляется другой вариант.

Возвратные отходы возникают в процессе ремонта (установки новой детали вместо сломавшейся) или, там, технического обслуживания (замене отработавшего свой срок масла на свежее), что должно быть отражено записями:

Дебет счета 20 Кредит счетов 10, 70, 69 и пр.

И образовавшиеся отходы, которые потом как-то могут быть использованы и принести пусть и небольшой, но доход конторе, должны уменьшить затраты на выполнение ремонта или ТО.

Значит:

Дебет счета 10 Кредит счета 20.

Результат, в конечном итоге, тот же самый — увеличение прибыли. Но не через получение внереализационного дохода, а через уменьшение затрат (или расходов) по основному виду деятельности.

Так, мне кажется, будет вернее.

Да и документооборот будет более логичным.

Если кто-то не согласен, готов выслушать возражения.