Взнос в уставный капитал хозяйственного инвентаря

В хорошем хозяйстве ничего не пропадает. Что там? Веревочка? Давай и веревочку! И веревочка в дороге пригодится: тележка обломается, или что другое, подвязать можно. Гоголь Н. В. «Ревизор».

Об оформлении первичных документов при приобретении, движении и выбытии хозяйственного и производственного инвентаря я в прошлом году писал вот здесь.

Публикация набрала более 10 тыс. просмотров (комментариев, правда, ни одного, да и лайков маловато), то есть хоть какой-то интерес у коллег вызвала.

И пришел к выводу, что такой инвентарь (с нулевой стоимостью), но вполне пригодный к дальнейшему использованию, никто не запрещает внести в уставный капитал создаваемой дочерней фирмы, или, допустим, оплатить им увеличение этого самого уставного капитала.

При этом, естественно, необходимо соблюсти нормы действующего законодательства.

По Федеральному закону от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ст. 15) оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

И, по п. 2 этой статьи, денежную оценку такого имущества следует утвердить единогласным решением участников ООО. Если такая оценка превышает 20 тыс. руб., то её должен подтвердить вдобавок независимый оценщик. И оценщик этот, вместе с участниками несет субсидиарную ответственность, ежели потом выяснится, что они завысили стоимость внесенного имущества.

Сразу на примере.

ООО «Альфа» вместе с партнером (или партнерами) приняли решение учредить новое общество. Согласно договору об учреждении общества часть своей доли ООО «Альфа» должно внести принадлежащим ему имуществом: мебелью, ноутбуком и…, ну и ещё чем-нибудь. О! Кофе-машиной.

Все это имущество было приобретено относительно недавно, в конце прошлого или начале текущего года, заюзать его до потери товарного вида еще не успели. И учредители единогласно, и экономически обоснованно, решили, что пока дешевле будет оборудовать офис новой фирмы этим б/у инвентарём.

Приобретенное имущество было в свое время приобретено, ну пусть, за 200 тыс. руб., плюс 40 тыс. налога на добавленную стоимость. Записи при его оприходовании были:

Дебет счета 10 Кредит счета 60 — 200 000 руб.;

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 40 000 руб.;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 40 000 руб.;

Дебет счета 26 (44) Кредит счета 10 — 200 000 руб.

И в 100501-й раз повторю, что списана на расходы только стоимость этой мебели, ноутбука, кофе-машины.

Сам этот инвентарь интенсивно (или не очень) используется в деятельности организации, принося ей (косвенно, правда) доход.

Единогласным решением учредителей (подтвержденного независимым оценщиком) признали стоимость всего этого инвентаря, допустим, в 75 тыс. руб.

За оценку ООО «Альфа» заплатило 3 тыс. руб.

Не вдаваясь в подробности регистрации новой организации, сразу перейдем к тому, что между учредителем (нашим ООО «Альфа») и новой организацией подписан акт приема-передачи этого имущества.

У ООО «Альфа» возникли финансовые вложения, порядок учета которых установлен Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

И, согласно пунктам 9, 12 и 14 ПБУ 19/02, первоначальной стоимостью этих финансовых вложений должна быть признана стоимость (в сумме, согласованной учредителями) переданного инвентаря плюс затраты, предъявленные оценщиком.

Таким образом, стоимость финансового вложения в регистрах бухгалтерского учета составит 78 тыс. руб.:

Дебет счета 58 Кредит счета 76 — 78 000 руб.

Затраты на оценщика отразим, как:

Дебет счета 76 Кредит счета 60 — 3 000 руб.

Стоимость переданного (подлежащего передаче) инвентаря в регистрах бухучета у нас равна нулю. Ее списали на расходы раньше, при его приобретении и размещении в офисе ООО «Альфа». Передача его отражается, только в штуках, теми материально-ответственными лицами, которые отвечали за его сохранность, использование, обслуживание.

После передачи за него будет отвечать соответствующий сотрудник новой конторы.

Да, чуть не забыл про 40 тыс. руб. НДС, который ООО «Альфа» приняло к вычету при приобретении мебели, ноутбука, кофе-машины.

По подп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ при передаче имущества в уставный капитал другой организации ранее принятый к вычету НДС подлежит восстановлению. При передаче основных средств и нематериальных активов восстановлена должна быть сумма налога пропорционально остаточной стоимости передаваемого актива. Восстановленный налог также передается новому владельцу. Тут, вроде, проблем нет, этот вопрос давно решен.

Но вот нашу ситуацию, когда передаются активы, стоимость которых уже полностью списана, как мне кажется, никто еще не рассматривал. Не нашел ни разъясняющих писем финансового ведомства, ни судебных дел.

И прихожу к выводу, что НДС, принятый к вычету при приобретении таких активов, восстанавливать при передаче их в уставный капитал другой организации не требуется.

Если кто-то с этим не согласен, то буду рад услышать аргументированные возражения, с отсылкой на разъяснения господ чиновников или судебные решения.

Разница между стоимостью финансового вложения и нулевой стоимость переданных активов, то есть 75 тыс. руб. признается доходами учредителя (п. 7 ПБУ 9/99) и должна быть отражена, как:

Дебет счета 76 Кредит счета 91.01 — 75 000 руб.

Для целей налогообложения прибыли (подп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ) у ООО «Альфа», оплатившего долю в уставном капитале другой организации своим хозяйственным инвентарем, дохода не возникает.

А возникает постоянная разница в эти 75 тыс. руб. (п. 4 ПБУ 18/02), от которой должен быть начислен постоянный налоговый доход (п. 7 ПБУ 18/02):