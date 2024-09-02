Затраты и расходы

Сходство и различие терминов, которые до сих пор многие считают синонимами.

Детям — мороженое, его бабе — цветы. Смотри не перепутай! Кутузов!

Из к/фильма «Бриллиантовая рука».

Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в частности, ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», дали нам, наконец, однозначное определение такого термина, как «Затраты», и чем они отличаются от «Расходов». Хотя до сих пор многие считают их синонимами и применяют, как душа пожелает.

Вначале остановимся на «Расходах»

Согласно Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренной Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России и Президентским советом ИПБ России 29.12.97, расходами считается уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению капитала (кроме изменений, обусловленных изъятиями собственников) (п. 7.6 Концепции).

Практически такая же формулировка расходов дана и в п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфине России от 06.05.99 № 33н.

Там сказано, что расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Если перейти к привычному для грамотного (точнее, думающего) бухгалтера языку бухгалтерских проводок, то возникающие (или возникшие) расходы отражаются записями по дебету счетов 90, 91, 99, 84.

Если вспомнить теорию бухгалтерского учета, то они относятся к операциям второго или четвертого типа.

Например, расходы по начислению дивидендов: Дебет счета 84 Кредит счета 75. Операция второго типа. Возникло обязательство перед учредителями (собственниками, акционерами), уменьшившее заработанную прибыль.

Или, допустим, расходы по начислению штрафных санкций в пользу бюджета: Дебет счета 99 Кредит счета 68 (или 69). Также операция второго типа. Возникло обязательство перед бюджетом, которое приведет, несколько позже, к уменьшению прибыли, остающейся в распоряжении организации. Если это штрафные санкции в пользу контрагентов, то записи будут: Дебет счета 91.02 Кредит счета 76 (или какой другой). Возникло обязательство перед другим лицом, уменьшающее финансовый результат.

Передача товара (готовой продукции, результата работ, оказание услуги). Дебет счета 90.02 Кредит счета 41 (43, 20). Операция четвертого типа. В связи с выбытием актива организации произошло уменьшение её финансового результата.

Теперь перейдем к затратам

ФСБУ 5/2019 (п. 10) трактует затраты организации на приобретение запасов, как связанные с этим процессом (приобретением то бишь) выбытие (уменьшение) ее активов организации или возникновение (увеличение) ее обязательств.

В п. 9 ФСБУ 26/2020 формулировка затрат на осуществление капитальных вложений практически аналогичная: выбытие (уменьшение) активов организации или возникновение (увеличение) ее обязательств, связанных с осуществлением капитальных вложений.

То есть данные факты хозяйственной жизни (произведенные затраты) не уменьшают финансовый результат (или непосредственно капитал) организации. При их осуществлении либо один актив переходит в другой, либо, в связи с возникновение обязательства, возникает какой-то актив. Валюта баланса при этом или не изменяется, либо увеличивается. Это операции первого или третьего типа.

Например, затраты на приобретение товара с последующей оплатой: Дебет счета 41 Кредит счета 60. Операция третьего типа. Возникла кредиторская задолженность перед поставщиком в связи с приобретение у него актива (товара, предназначенного для продажи). Затраты произведены, но расходов еще нет. Они возникнут, когда этот товар будет продан покупателю. А вот когда этот произойдет? Тут однозначно сказать трудно. Может, через день-два (оптимальный вариант), или через пару-другую месяцев, и то и через год-полтора*.

*Как было в каком-то старом детективе, где пожилой мудрый антиквар ответил зашедшему: — Некоторые вещи ждут своего покупателя годами.

(Но это не наш метод).

Или отпуск материалов на производство продукции (выполнение работ): Дебет счета 20 Кредит счета 10. Операция первого типа. Выбытие одного вида актива (запасов) с одновременным увеличением другого вида актива (затрат на производство). Тоже самое, затраты произведены, но до расходов еще далековато. Он возникнут, когда произведенная продукция (выполненный результат работ) будет продана покупателю (результат передан заказчику).

Но некоторые виды понесенных затрат по окончанию месяца однозначно будут признаны расходами, так как в обязательном порядке подлежат списанию на уменьшение финансового результата.

К таким затратам, в частности, можно отнести издержки обращения в торговле. Мы их собираем по дебету 44 счета «Издержки обращения», и последним днем месяца (независимо от полученной выручки) списываем записью: Дебет счета 90.02 Кредит счета 44.

Также расходами можно (или даже нужно) признать и понесенные затраты на содержание управленческого персонала. По тому же алгоритму они в течение месяца собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по его окончанию списываются на уменьшение финансового результата.*

*Я лично, тем не менее, остаюсь при мнении, что списание расходов со счета 26 на уменьшение финансового результата (в дебет 90.02) может привести (и зачастую приводит) к необоснованному искажению себестоимости выпускаемой продукции (выполняемых работ) и финансового результата. Особенно когда продажа продукции (передача результата работ) происходит не ежемесячно, что на практике бывает гораздо чаще.

Вроде бы теория и, кажется, зачем она на практике.

Однако грамотный и думающий бухгалтер, а не счетовод (оператор 1С) должен эти понятия различать и использовать.

Было бы просто великолепно, если бы ежемесячно величина затрат до копейки бы совпадала с суммой расходов.

То есть всё, что приобрели, тут же запустили в дело и сразу же продали.

Но это в идеале. А идеальным бывает только газ, и то в учебнике по физике за 7 класс.

В реальности же эти суммы никогда (за очень редчайшим исключением) не совпадут.

Если затраты за отчетный период больше, чем расходы, то это значит, что, как минимум, приобрели (или изготовили) больше, чем продали. Тут есть, над чем поразмыслить.

Возможно, что все нормально, и сейчас мы работаем в преддверии сезона продаж, который начнется через два-три месяца. Однако, если такая ситуация будет длиться довольно долго, то, может быть, мы просто-напросто работаем на склад, то есть выпускаем (или покупаем) никому не нужную продукцию (товар).

Если расходы больше, чем затраты, то это тоже повод для подумать.

Вариант один. Мы какое-то время работали на склад, и сейчас началась бойкая распродажа, что там скопилось за последние полгода.

Вариант два. У нас слишком много расходов (допустим, раздутый управленческий штат), часть которых нужно подсократить.

То есть хочу еще раз напомнить, что бухгалтерия — это не только нарисовать баланс и вовремя заплатить налоги.

Бухгалтерия, это еще и сбор и группировка информации для анализа финансового состояния организации. А будем таковым заниматься мы, или другие службы, это уже мелочи.

Но никто, кроме нас, такую информацию не даст.

P.S. Надеюсь, данная информация пригодится кому-то из коллег в практической деятельности.

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