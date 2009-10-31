Как принять к учету благоустройство (замощение) земельного участка

Как отразить такие затраты в регистрах бухгалтерского учета и для целей налогообложения?

На сайте, в новостях от 22 ноября (https://www.klerk.ru/buh/news/630682/#comment__1311695), было опубликовано письмо Минфина России от 25.10.2024 № 03-05-05-01/104183 посвященное проблеме включения (или невключения) замощения земельного участка в облагаемую базу по налогу на имущество.

Авторы письма (со ссылками на арбитражную практику) пришли, на мой взгляд, к вполне логичному выводу, что замощение земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является его (этого самого участка) частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью.

Таким образом, в облагаемую базу по налогу на имущество оно включению не подлежит.

Еще раз повторю, что это вполне логично, и каких-то контраргументы против этого найти не то, что трудно, а вообще невозможно.

В комментариях к этой новости коллеги задали вопрос: — Как отразить такие затраты в регистрах бухгалтерского учета и для целей налогообложения?

Я (в тех же комментариях) пообещал, как будет время, подумать над этим вопросом.

Погода на улице пакостная (то ли снег с дождем, то ли дождь со снегом), что-то делать по дому не очень хочется (хотя у жены есть список неотложных мероприятий), так что повод с умным видом сесть за компьютер и немного повысить семейное благосостояние* (тем более, что редакция обещала подумать над повышением ставки гонорара) есть.

*А если кто-то из прочитавших еще решит поблагодарить меня донатами…

Начнем с того, что сам земельный участок, хотя и является недвижимым имуществом, а облагаемую базу по налогу на имущество не включается (подп. 1 п. 4 ст. 374 НК РФ).

Кроме того, по нему не начисляется амортизация. Причем это касается как бухгалтерского учета (п. 28 ФСБУ 6/2020), так и налогообложения прибыли (п. 2 ст. 256 НК РФ).

Собственник участка начисляет и платит по нему земельный налог в порядке, установленным главой 31 НК РФ, и относит его на затраты (или расходы).

И принято решение замостить (заасфальтировать, забетонировать, и т. д., и пр.) весь или часть земельного участка в целях…

Цели могут быть разные. Тут и просто благоустройство, что бы не было пыли летом, и грязи весной и осенью, и производственная необходимость и т. д., и т. п.

Да и СНиПы (о них я ранее писал вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/564115/) тоже крайне отрицательно относятся к открытым участкам земли на территории организации.

На замощение участка организация понесет какие-то (и может, что и существенные) затраты.

Их, по п. 5 ФСБУ 26/2020 можно признать капитальными вложениями, как затраты на улучшение имеющегося земельного участка, либо его части.

И после завершения процесса понесенные затраты можно признать отдельным объектом основных средств (но не являющимся объектом недвижимости). Причем как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.

С определением стоимости проблем нет. Все понесенные фактические затраты и будут являться первоначальной стоимостью этого объекта (п. 12 ФСБУ 6/2020, п. 1 ст. 257 НК РФ).

Теперь попробуем разобраться со сроком полезного использования.

В Классификации основных средств мне удалось найти только:

— В V группе (от 7 до 10 лет):

— площадки производственные без покрытий;

— площадки производственные без покрытий с щебеночными и гравийными, грунтовыми, стабилизированными вяжущими материалами, покрытиями.

— В IX группе (от 25 до 30 лет включительно):

— цементобетонные и асфальтобетонные покрытия площадок аэродромов.

Если вашим господам технарям удастся обоснованно доказать, что ваша замощенная площадка под указанные в Классификации критерии не походит (не на словах, естественно, а документально), то они (также документально) имеют полное право определить для такого объекта и другой срок.

По п. 6 ст. 258 НК РФ для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей.

Так что здесь пусть решают ваши производственники.

В регистрах бухгалтерского учета для такого объекта, считаю, вы (точнее, ваши производственники) вправе установить точно такой же срок.

Следовательно, затраты на замощение площадки (земельного участка) должны быть отражены записями:

Дебет счета 08 Кредит счета 10, 70, 69, 60 и др.

После того, как работы будут закончены и площадка эта пригодна к дальнейшему использованию, переводим ее в состав основных средств:

Дебет счета 01 Кредит счета 08.

Со следующего месяца начинаем начислять по этому объекту амортизацию, исходя из установленного при принятии к учету срока.

В зависимости от назначения площадки (тут 100500 вариантов) амортизация может быть отнесена как на затраты (Дебет счета 25 или 23 Кредит счета 02), так и сразу на расходы (Дебет счета 26 или 44 Кредит счета 02).

Вот примерно так.

Готов выслушать аргументированную критику или возражения.

От лайков и донатов отказываться тоже не буду.