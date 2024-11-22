Асфальт не облагается налогом на имущество

Земля – это недвижимость, но налогом на имущество она не облагается. И асфальт на ней тоже не облагается.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.10.2024 № 03-05-05-01/104183.

Замощение земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью.

Такой вывод делают суды: определение ВС от 047.04.2016 № 310-ЭС15-16638, постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25.

То есть сам по себе асфальт на земельном участке – это не отдельный объект недвижимости (не объект капстроительства). Это улучшение земельного участка, и оно не является объектом налогообложения по налогу на имущество организаций.

Правильно рассчитывать и уплачивать налоги по новым правилам налоговой реформы-2025 научим на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы получите базовые знания по всем участкам и отработаете навыки на реальных задачах. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 82% за 3 500 рублей.