Прочее выбытие запасов. Бухгалтерский учет и проводки

Потери при транспортировке: учитывать или нет

Где-то неделю назад в статье Хранение запасов — затраты или расходы? я постарался рассмотреть проблему учета затрат (и расходов) на хранение запасов.

До тысячи просмотров публикация пока не дотянула (лайков тоже немного, а донатов, как это стало не совсем приятной традицией – вообще ноль), но будем надеяться на лучшее (особенно в отношении донатов).

И хотелось бы отметить, что некоторые из запасов, даже при их очень тщательном хранении, могут несколько потерять в объеме, весе (точнее, в массе) и т. д.

И тут ничего не поделаешь, законы природы нам отменить не дано.

Точно так же некоторые потери запасов по вполне объективным причинам (как и по субъективным) могут происходить при транспортировке товаров (продукции) покупателям.

Например, при перевозке товара может произойти потеря товарного вида этого товара, или его какой-то части.

И один покупатель примет всё, не высказывая претензий, а другой, наоборот, откажется принимать часть товара, показавшуюся ему непригодной для использования.

Буквально на днях в Консультациях был задан примерно такой вопрос:

Доставили покупателю партию продукции. Часть ее (небольшую) он отказался принять, как бракованную. Обратно нам ее доставлять обойдется в разы дороже, чем она стоит. Как отразить не принятую покупателем и «брошенную» нами продукцию в учете?

И, допустим, покупателю было отгружено 10 тыс. ед. продукции по цене 100 руб./ед. плюс 20 руб./ед. налога на добавленную стоимость. С покупателя предполагается получить 1,2 млн. руб.

Себестоимость продукции составила, ну, пусть, 70 руб./ед. Себестоимость отгруженной партии – 700 тыс. руб.

Отгрузку продукции покупателю отразили записями:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.01 — 1 200 000 руб.;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 — 200 000 руб.;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 43 — 700 000 руб.

Затем от покупателя пришла информация, что 200 ед. продукции не соответствуют условиям договора (согнуты, помяты, и т. п.) и он их не принимает. Согласен он заплатить только за 9,8 тыс. ед., а эти 200 можете забирать назад.

Бодаться за эти 200 единиц (0,2%) отгруженной продукции и что-то доказывать нет никакого смысла.

Проще выставить корректировочные отгрузочные документы на 980 тыс. руб. поставленной продукции и 196 тыс. руб. налога на добавленную стоимость:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.01 — (24 000 руб.);

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 — (4 000 руб.);

Но куда девать эти 200 ед. продукции по 70 руб./ед., то есть на 14 тыс. руб.?

Самый простой вариант — оставить всё, как есть.

— Отгрузили 10 тыс. ед. продукции?

— Да.

Так и оставляем.

А то, что за них заплатили (должны заплатить) не 1,2 млн. руб., а только 1,176 тыс., то есть не 120 руб./ед., а только 117,6 руб./ед., это уже не проблема бухгалтерии, а других служб.

Но можно пойти более сложным путём, но фактически прийти к тому же результату.

Например, согласно подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ отнести эти 200 ед. продукции на потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материально-производственных запасов в пределах норм естественной убыли.

То есть надо будет озадачить снабженцев (или как они в фирме прозываются) поиском соответствующего нормативного документа, утвердившего такую норму.

Если такая норма существует, то эти же специалисты (не бухгалтерия!!!) должны будут посчитать, укладываются ли эти 200 ед. в норму, или превышают её.

Если укладываются, то списываем их стоимость (14 тыс. руб.) на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, то есть на тот же самый 90.02, но с другой формулировкой.

Если же такой нормы нет (не разработали и не утвердили ее), то можно воспользоваться подп. 3 того же самого п. 7 ст. ст. 254 НК РФ и признать эти 200 ед. попорченной продукции технологическими потерями при производстве и (или) транспортировке.

Минфин России (письмо от 05.09.2023 № 03-03-06/1/84439) указал, что технологическими потерями признаются потери при производстве и (или) транспортировке товаров (работ, услуг), обусловленные технологическими особенностями производственного цикла и (или) процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками применяемого сырья.

И здесь озадачить следует не снабженцев, а производственников (или всё-таки снабженцев?), которые должны будут сочинить какое-нибудь наукообразное (страниц на 5-10 12 кеглем) подтверждение того, что такие потери (0,2%) при транспортировке вполне допустимы.

Значит, точно также списываем 14 тыс. руб. на расходы, принимаемые для целей налогообложения прибыли.

Но если кому-то и так слишком просто и не так интересно, то можно признать эти 200 ед. продукции убытком от недостач, то есть списать их себестоимость на счет 94:

Дебет счета 94 Кредит счета 43 — 14 000 руб.

Затем провести расследование, в результате которого станет ясно, что виновных не обнаружить не удалось.

Воспользоваться подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ здесь, как мне кажется, не получится. Там ведь сказано, что факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти.

А подавать заявление по такой недостаче заведомо безнадежно.

Следовательно, эти 14 тыс. не принятой покупателем помятой (сломанной) продукции надо будет списать на непринимаемые расходы с начислением постоянной налоговой разницы по ставке (пока ещё) 20%

Дебет счета 91.02 Кредит счета 43 — 14 000 руб.;

Дебет счета 99 Кредит счета 68.02 — 2800 руб.

Вот так вот получается.

Да, и с наступающим всех Новым Годом!