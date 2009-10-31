Хранение запасов — затраты или расходы?

Полученные для производства продукции (выполнения работ) запасы, равно как и товары в торговой организации необходимо до их отпуска в производство (или продажи) где-то хранить. Было бы, конечно, просто здорово, если бы запасы поступали в организацию в размере их суточной потребности. Но идеальным, как я уже не раз напоминал, бывает только газ в школьном учебнике по физике за 7 (или 8?) класс. На практике же запасы, до их отпуска в производство или до продажи, могут находиться в организации довольно длительный срок.

И в интересах организации обеспечить все необходимые условия для их хранения

Согласно подп. «в» п. 18 ФСБУ 5/2019 в себестоимость приобретенных (создаваемых) запасов расходы на их хранение включению не подлежат (за исключением случаев, когда хранение является частью технологии подготовки запасов к их продаже либо использованию). И это вполне логично. Экономически не оправдано изменять стоимость материалов (или товаров), включая в нее понесенные на их хранение затраты. Тем более, что приобретенные буквально на днях запасы (или товары) могут быть отпущены в производство сегодня, а точно такие же (и тут может быть 100500 как объективных, так и субъективных причин) могут лежать на складе и месяц, и два, и дольше. И обращаю внимание, что в вышеупомянутом подп. «в» п. 18 говорится о «расходах». Но лично я прихожу к выводу, что в ряде случаев надо будет говорить о «затратах». О разнице между затратами и расходами, что по ФСБУ 5, что по ФСБУ 26, я немного порассуждал в публикации от 2 сентября этого года (https://www.klerk.ru/user/209610/620463/). *Просмотров было не так уж и много, меньше двух тысяч, лайков — целых семь, донатов — ноль.

Но вернемся к хранению запасов

В любом случае без создания необходимых условий для хранения запасов они, спустя короткое время, с большой вероятностью могут потерять свои физические свойства и стать непригодными для дальнейшего использования (отпуска в производство, продажи, и пр.). То есть затраты на хранение запасов экономически обоснованы и направлены на получение дохода. Полагаю, что с этим никто спорить не будет. И в торговой организации такие затраты можно, а точнее, следует признать издержками обращения, то бишь расходами, и отражать по дебету счета 44*. * Вести ли аналитику по счету 44 либо нет — на усмотрение организации. По окончанию месяца затраты на хранению списываются на расходы (признаются косвенными расходами в налоговом учёте по ст. 320 НК РФ) записями: Дебет счета 90.02 Кредит счета 44. При производстве продукции (выполнении работ) затраты на хранение материалов, предназначенных для их производства, оптимально признавать общепроизводственными расходами (точнее, затратами) и отражать их по дебету счета 25. И по окончанию месяца эти затраты, исходя из экономически обоснованного показателя, например, из стоимости отпущенных в производство материалов, отражать их в составе затрат на производство продукции (выполнение работ) записями: Дебет счета 20 Кредит счета 25. Хотя, согласно Инструкции по применению Плана счетов счет 25 ежемесячно закрывается на 20 счет (или другие счета) полностью, и сальдо по нему быть не должно. И если остатки материалов, предназначенных для производства, на складе на конец месяца будут весьма существенны, то и искажение себестоимости выпускаемой продукции (выполняемых работ) тоже может достичь весьма существенных значений. Тем более, что на одном и том же складе могут храниться как материалы для производства, так и уже произведенная готовая продукция. Поэтому, может быть, оптимально будет отражать все складские расходы (точнее, затраты) на отдельном субсчете к счету 23 «Вспомогательные производства». И уже далее, опять-таки исходя из выбранного экономически обоснованного показателя, признавать часть из них затратами на производство продукции, списывая на 20 счет, а другую часть, как расходы на хранение продукции, через 44 счет на 90.02.

Выводы