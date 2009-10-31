Начисление и выплата дивидендов: как посчитать и выплатить дивиденды собственникам

Это не совсем так. На выплату дивидендов можно потратить прибыль, находящуюся в распоряжении организации по итогам закончившегося года. А в каком конкретно году и сколько её было получено — значения не имеет. И вполне возможна ситуация, что 2024 год был убыточным, но заработанного за предыдущие два (или четыре) года вполне хватит на то, чтобы начислить и выплатить собственникам вполне приличное вознаграждение.

У ряда коллег почему-то сложилось мнение, что на выплату дивидендов по окончанию года можно потратить только прибыль, полученную в текущем году.

И сальдо по 84 счету в итоге покажет, сколько же заработано организацией, начиная с даты ее регистрации и по 31.12.2024 включительно.

Если же расходы хотя бы на копейку превысили доходы, то:

Если по году доходы были больше расходов, то последней записью в регистрах бухгалтерского учета будет:

И только после составления годовой отчетности можно будет ответить на самый, пожалуй, главный вопрос собственников организации: — а будут ли дивиденды по итогам года?

Для этого есть такое понятие, как «стоимость чистых активов».

Порядок их расчета установлен приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н.

Если на пальцах, то из стоимости активов организации (Разделы I и II баланса) следует вычесть сумму обязательств (Разделы IV и V).

В результате выяснится, какова стоимость активов, приобретенных за счет собственных средств организации, за которые он ничего никому не должна.

И если она еще и превышает совокупный размер уставного (счет 80) и резервного (счет 82) капиталов, то организация в результате реально что-то заработала

Вот суммой этого заработанного собственники и вправе распорядиться на общем собрании.

Можно его оставить в организации, так сказать на будущее развитие. А можно, полностью или частично, распределить между собственниками.

Хотя полностью, вероятнее всего, не получится.

В Законе об ООО (от 08.02.98 № 14-ФЗ) в ст. 29 приведены ограничения по распределению прибыли между участниками, равно как и её выплате.

Ну, начнем с того, что принятие решения о распределении прибыли находится в компетенции общего собрания (подп. 7 п. 2 ст. 33), которое должно быть проведено в срок с 1 марта* по 30 апреля следующего (то бишь 2025) года.

*01.03.2025 — суббота, однако препятствием для проведения собрания это не является.

Но на дату принятия такого решения (п. 1 ст. 29 Закона № 14-ФЗ) стоимость чистых активов не должна быть меньше совокупного размера уставного и резервного капиталов, либо не станет таковой в результате начисления дивидендов.

Следовательно, на ближайшую отчетную дату ко дню принятия решения (28.02.2025, если собрание в марте, или 31.03.2025 — если в апреле) бухгалтерия должна иметь в наличии оборотно-сальдовую ведомость по итогам этих двух (или трех) месяцев деятельности* и расчет стоимости чистых активов. Их размер за это время мог как вырасти, так и значительно снизится.

*Если бухгалтерия не затягивает с обработкой поступающих первичных документов и своевременно (ну, почти своевременно) отражает их в регистрах бухгалтерского учета, то составить ОСВ по итогам февраля (или марта) большого труда представить, как мне кажется, не должно. То же касается и расчета стоимости чистых активов.

Если после начисления дивидендов стоимость чистых активов не станет меньше сальдо по счетам 80 и 82, то всё нормально, и можно их начислить записью за март (или апрель):

Дебет счета 84 Кредит счета 75.

Если же это условие не выполнится, то собственникам потребуется либо уменьшить свои аппетиты (понизить общую сумму дивидендов), либо вовсе отказаться от их начисления.