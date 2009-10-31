Начисление и выплата дивидендов: как посчитать и выплатить дивиденды собственникам

И только после составления годовой отчетности можно будет ответить на самый, пожалуй, главный вопрос собственников организации: — а будут ли дивиденды по итогам года?
Если по году доходы были больше расходов, то последней записью в регистрах бухгалтерского учета будет:
Дебет счета 99 Кредит счета 84.
Если же расходы хотя бы на копейку превысили доходы, то:
Дебет счета 84 Кредит счета 99.
И сальдо по 84 счету в итоге покажет, сколько же заработано организацией, начиная с даты ее регистрации и по 31.12.2024 включительно.
У ряда коллег почему-то сложилось мнение, что на выплату дивидендов по окончанию года можно потратить только прибыль, полученную в текущем году.
Это не совсем так. На выплату дивидендов можно потратить прибыль, находящуюся в распоряжении организации по итогам закончившегося года. А в каком конкретно году и сколько её было получено — значения не имеет. И вполне возможна ситуация, что 2024 год был убыточным, но заработанного за предыдущие два (или четыре) года вполне хватит на то, чтобы начислить и выплатить собственникам вполне приличное вознаграждение.
И как определить, хватает ли прибыли на выплату дивидендов, или нет?
Для этого есть такое понятие, как «стоимость чистых активов».
Порядок их расчета установлен приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н.
Если на пальцах, то из стоимости активов организации (Разделы I и II баланса) следует вычесть сумму обязательств (Разделы IV и V).
В результате выяснится, какова стоимость активов, приобретенных за счет собственных средств организации, за которые он ничего никому не должна.
И если она еще и превышает совокупный размер уставного (счет 80) и резервного (счет 82) капиталов, то организация в результате реально что-то заработала
Вот суммой этого заработанного собственники и вправе распорядиться на общем собрании.
Можно его оставить в организации, так сказать на будущее развитие. А можно, полностью или частично, распределить между собственниками.
Хотя полностью, вероятнее всего, не получится.
В Законе об ООО (от 08.02.98 № 14-ФЗ) в ст. 29 приведены ограничения по распределению прибыли между участниками, равно как и её выплате.
Ну, начнем с того, что принятие решения о распределении прибыли находится в компетенции общего собрания (подп. 7 п. 2 ст. 33), которое должно быть проведено в срок с 1 марта* по 30 апреля следующего (то бишь 2025) года.
*01.03.2025 — суббота, однако препятствием для проведения собрания это не является.
Но на дату принятия такого решения (п. 1 ст. 29 Закона № 14-ФЗ) стоимость чистых активов не должна быть меньше совокупного размера уставного и резервного капиталов, либо не станет таковой в результате начисления дивидендов.
Следовательно, на ближайшую отчетную дату ко дню принятия решения (28.02.2025, если собрание в марте, или 31.03.2025 — если в апреле) бухгалтерия должна иметь в наличии оборотно-сальдовую ведомость по итогам этих двух (или трех) месяцев деятельности* и расчет стоимости чистых активов. Их размер за это время мог как вырасти, так и значительно снизится.
*Если бухгалтерия не затягивает с обработкой поступающих первичных документов и своевременно (ну, почти своевременно) отражает их в регистрах бухгалтерского учета, то составить ОСВ по итогам февраля (или марта) большого труда представить, как мне кажется, не должно. То же касается и расчета стоимости чистых активов.
Если после начисления дивидендов стоимость чистых активов не станет меньше сальдо по счетам 80 и 82, то всё нормально, и можно их начислить записью за март (или апрель):
Дебет счета 84 Кредит счета 75.
Если же это условие не выполнится, то собственникам потребуется либо уменьшить свои аппетиты (понизить общую сумму дивидендов), либо вовсе отказаться от их начисления.
Следующий шаг — определение даты выплаты
В самом общем случае он равен максимум 60 дням со дня принятия решения о начислении дивидендов (п. 3 ст. 28 Закона № 14-ФЗ).
Вот здесь, считаю, со сроком затягивать не стоит, так как (п. 2 ст. 29) на дату выплату стоимость чистых активов также не должна снизиться до критической точки (стать меньше суммы сальдо по счетам 80 и 82).
То есть, дабы не рисковать, оптимально дать время (день, или три, или неделю) бухгалтерии на расчет стоимости дивидендов каждому из собственников и удержанию из налогов (НДФЛ для физиков, налога на прибыль для юридических лиц) и оформлению платежных документов. Если начисление и выплата произойдут в одном и том же месяце, то требования п. 2 ст. 29 будут автоматически соблюдены.
Удержание соответствующих налогов (это, особенно НДФЛ — не совсем моя тема) отразится записями:
Дебет счета 75 Кредит счета 68 (по соответствующим налогам).
Перечисление:
Дебет счета 75 Кредит счета 51.
Можно, конечно, дивиденды отдать собственникам и имуществом организации (запасами, основными средствами), но, как говорил в своё время очень умный, но страдающий склерозом кот Василий: — Не советую, гражданин… мнэ-э… не советую. Съедят*.
*Для тех, кто не в теме — А. и Б. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу». Очень советую.
А вот чем может грозить нарушение условий как начисления, так и выплаты дивидендов?
Налоговики в последнее время тщательно отслеживают эту процедуру. И если они выяснят, а это достаточно просто, что на момент начисления, или там выплаты чистые активы стали ниже сальдо по счетам 80 и 82, а то и вообще оказались отрицательными, то могут переклассифицировать эту процедуру в выплату вознаграждения собственникам.
А это, по собственникам-физикам, возникновение недоимки по страховым взносам. Также возможен и пересчет НДФЛ.
Так что, повторюсь: — … не советую. Съедят.
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