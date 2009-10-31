Баланс и что следует под ним понимать

В каких либо законодательных и нормативно-правовых актах определения бухгалтерского баланса мне найти так и не удалось.

В п. 8 ФСБУ 4/2023 сказано только, что в бухгалтерском балансе раскрывается информация обо всех активах, обязательствах и источниках финансирования деятельности экономического субъекта.

Но вот если вспомнить старые добрые времена и лекции по теории бухгалтерского учета (уже не помню, по какому учебнику — полвека прошло), то определение баланса нам давали.

Оно звучало примерно так:

Под балансом следует понимать группировку имущества организации и источников его образования в денежном выражении на определенную дату.

Большой разницы между тем определением, что было в тех, ещё советских учебниках, и тем, что дано в п. 8 ФСБУ 4/2023, лично я не вижу.

Вся информация об имуществе (активах), равно как и источниках его образования (обязательствах и источниках финансирования деятельности) на основании поступающих первичных учетных документов отражается в стоимостном (и также и в количественном, когда это возможно) выражении, в первую очередь, в аналитических регистрах бухгалтерского учета.

Порядок ведения таких регистров по тем или иным субсчетам синтетических (то бишь объединенных) счетов бухгалтерского учета организация определяет самостоятельно. И в 100500-й раз повторю, что аналитический учет должен вестись максимально подробно, но без излишнего фанатизма.

И в нормально работающей организации по окончанию месяца вся эта информация сводится в оборотно-сальдовой ведомости в рублях и копейках.

И ежели обороты по дебету всех счетов равны оборотам по кредиту, то ошибок в регистрах бухгалтерского учета допущено не было*. Так как входящее дебетовое и кредитовое сальдо по умолчанию между собой равны, и исходящее сальдо, тоже, соответственно**.

*Хотя, если обороты совпали, то могло быть допущено две, или четыре, или любое другое четное количество ошибок.

** Но это сейчас, когда навряд ли кто сводит оборотку вручную. А вот в ту эпоху, когда основным инструментом бухгалтера был калькулятор, а до этого — счёты, автор сих строк (счётами уже не пользовался, да и не умел никогда), мог потратить немало времени, чтобы найти какую-то ошибку при несовпадении дебетового и кредитового исходящего сальдо. И в арифметике мог ошибиться при подсчете сальдо, и цифры местами перепутать, и… Всякое, короче бывало.

И на основании сведенной ОСВ перенести данные из нее, вручную, в бланк баланса, можно, не особенно торопясь, минут за 10. Ну, если вообще не суетится, а еще и чайку при этом попить, то за 15-20.

И поэтому мне решительно непонятны стенания некоторых, мнящих себя квалифицированными специалистами, по вопросу предоставления в некоторые инстанции бухгалтерской отчетности не раз в год, а чаще.

Если первичка поступает в бухгалтерию без особо больших опозданий (всю она вовремя никогда не получить) и обрабатывается тоже не в последний день, а как только пришла, то свести ОСВ, имея в распоряжении нормальную программу, сложности нет. А получить заполненный бланк баланса — так вообще несколько секунд, плюс, при необходимости, минута на его распечатку.

При этом обращаю внимание, что валюта этого самого баланса, точнее бланка баланса, будет всегда меньше, чем исходящее сальдо по оборотно-сальдовой ведомости.

И в ПБУ 4/99 (по которому в последний раз составляется отчетность за 2024 год), и в ФСБУ 4/2023 (по которому будет составляться отчетность за 2025 год) указано, что в отчетности (в этом самом бланке баланса) данные представляются в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин (п. 35 ПБУ 4/99, п. 23 ФСБУ 4/2023).

Эти регулирующие величины указываются (при их наличии) в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах*.

*Кстати, в упоминавшиеся чуть ранее старые добрые времена бухгалтера со стажем сразу можно было определить в разговоре по «отчету о прибылЯх и убытках» и «основным средствАм».

Дебиторская задолженность в строке 1230 Баланса показывается за вычетом начисленного резерва по сомнительным долгам.

В аналитике эта дебиторка (сальдо по счетам 62.01, 60.02, 76) должна быть отображена по каждому контрагенту с указанием даты возникновения (обязательно), мотива возникновения (желательно), и, возможно, другой необходимой информации.

Аналитика по регулирующему счету (63) также должна включать максимум информации по каждому контрагенту (но без излишнего фанатизма, типа сведений о том, сколько был женат учредитель, он же гендиректор этой организации и есть ли у него еще кто-то).

Точно так же в строке 1210 «Запасы» будет показана величина всех запасов организации, включая материалы (счет 10), незавершенное производство (счет 20), товары (счет 41) и т. д., за вычетом начисленного резерва под снижение стоимости материальных ценностей (кредитового сальдо по счету 14) (буде таковой имеет место быть).

О субсчетах к счету 10, где отражаются все виды сырья и материалов, а также хозяйственный и производственный инвентарь, а тем более про аналитику к ним можно долго.

Отметим только, что при списании только стоимости какого-либо инвентаря на расходы (или затраты) сам он никуда не девается, а продолжает использоваться (и, возможно, что не день-два, а полгода-год, а то и дольше), принося тем самым экономическую выгоду для организации.

И для контроля за наличием и движением таких активов ребята из 1С и придумали и ввели в оборот субсчета 10.20 и 10.21, а также МЦ04*. Как они говорят — отражая за их балансом.

И с точки зрения методологии учета такое вполне допустимо. В Инструкции по применению Плана счетов сказано, что субсчета, предусмотренные в Плане счетов бухгалтерского учета, используются организацией исходя из требований управления организацией, включая нужды анализа, контроля и отчетности. Организация может уточнять содержание приведенных в Плане счетов бухгалтерского учета субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные субсчета.

Забалансовые счета предназначены также для контроля за отдельными хозяйственными операциями.

*Как верно заметил один из коллег:

Компьютер — это чуть более усовершенствованная пилочка для ногтей. А программа — тупая дура, которая делает только то, что предусмотрели её авторы.

При списании стоимости запасов со счета 10 (по любому из субсчетов), программа также списывает и соответствующее их количество. При ручном учете вполне было допустимо списать только стоимость, оставив за соответствующим МОЛ соответствующее количество активов (инветаря) с нулевой стоимостью. А вот программа так не может.

Основные средства (п. 25 ФСБУ 6/2020) подлежат отражению в бланке баланса по строке 1150 по балансовой стоимости, которая равна их первоначальной стоимости (дебет счета 01) за минусом накопленной амортизации (Кредит счета 02) и (буде таковое имеет место быть) выявленному по этому объекту обесценения (кредит счета 02 или 06*).

*Подробнее про обесценение ОС вот здесь почитать можно: https://www.klerk.ru/user/209610/594085/.

При этом, повторюсь, в регистрах бухгалтерского учета (как и в ОСВ) все эти данные отражаются на отдельных счетах. А в аналитике вообще на каждый конкретный объект заводится свой отдельный регистр.

И вполне реальна ситуация, когда сумма амортизации по объекту сравнялась с его первоначальной стоимости, то есть балансовая стоимость его стала равной нулю. То есть истек установленный ранее срок полезного использования и дальнейшее начисление амортизации больше не производится.

— И чо? — А ничо.

Объект этот, закрепленный за соответствующим МОЛ, никуда не делся, и продолжает исправно молотить, принося тем самым ожидаемый (или почти ожидаемый) доход организации.

А то, что в бланке баланса его стоимость не показана (равна нулю), всего лишь означает, что при принятии этого объекта не удалось (да это и никогда не удается) определить срок его использования с точностью до месяца. И опять таки — и чо?

Изменять СПИ (на что организация имеет право по п. 37 ФСБУ 6/2020) большого смысла не вижу*.

*Подробнее об этом вот здесь можно глянуть: https://www.klerk.ru/user/209610/591924/.

И тем более нет повода списывать этот исправный и работающий объект с учета. А уж переводить его на забаланс, оформляя МЦ04… В аналитике вся информация об этом объекте и так есть.

Таким образом, информация, представленная в балансе (в бланке его), дает только самое общее представление об активах и источников их образования.

Если его кому-то недостаточно, то есть (или должны быть) пояснения к балансу.

Если и этой информации мало, то есть оборотно-сальдовые ведомости и, далее, регистры аналитического учета.