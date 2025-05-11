Закрывающие документы при работе с плательщиком НПД

«Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». — Хорошо излагает, собака, — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, — учитесь. И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев. Глава XXXVI. Вид на малахитовую лужу/

Пару месяцев назад (https://www.klerk.ru/user/209610/641546/) я разместил в своём блоге публикацию об обязательных реквизитах первичных учетных документов.

Там же я упомянул и об используемым мною (и ранее, как индивидуальным предпринимателем, и сейчас, как плательщиком НПД, то бишь самозанятым) пакете документов, который отправляю своим заказчикам при оказании им консультаций. И еще раз повторю, что за эти двадцать с лишним лет ни один из заказчиков каких-либо претензий не высказал.

Применяемая сейчас (как плательщиком НПД) схема документооборота такая: Договор — Акт согласования цены — Ответ на вопрос — Акт приема-передачи — Чек*.

*Ранее, когда был ИП, обязанности по выдаче заказчику чека у меня не было.

Но возможны и другие схемы.

Например, тут недавно задали на «Консультациях» вопрос о том, а обязательны ли при работе с самозанятым договор и акт.

Попросил в ответ уточнить, а на основании чего идет оплата.

Ведь просто устное указание (или просьба) начальства отправить вот по таким-то реквизитам пять, пятнадцать, или там тридцать семь тысяч двести шестнадцать рублей не причина, чтобы их тут же перечислить.

Мне ответили, что от этого исполнителя есть счет с вышеуказанной суммой.

Так это же совсем другое дело!

По ст. 435 ГК РФ счет, направленный заказчику, в котором указана стоимость выполненных работ (оказанных услуг), будет считаться офертой — намерением лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Согласие оплатить этот счет (акцепт оферты по ст. 437 ГК РФ), точнее, сама оплата на основании указания руководства к этому счету («Оплатить!», «Срочно оплатить!!!» и пр.), подтверждает, что услуга оказана (работа выполнена и ее результат принят).

Далее следует дождаться чека от плательщика НПД, который он обязан передать заказчику не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем оплаты (п. 3 ст. 14 Закона № 422-ФЗ).

Ведь без наличия чека (документа, подтверждающего оплату) заказчик не имеет право отнести на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль стоимость оказанных услуг (результата принятых работ) (п. 8 ст. 15 Закона № 422-ФЗ).

Финансовое ведомство также неоднократно на этом настаивает (Письмо Минфина России от 28.08.2023 № 03-03-06/1/81571 и ряд других), типа, при отсутствии документа (чека) такие расходы не могут быть признаны как документально подтвержденные.

Хотя как быть с тем, что по п. 1 ст. 272 НК РФ расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты?

То есть положения Закона о проведении эксперимента противоречат требованиям НК РФ.

Кроме того, чек (хотя это всего лишь документ, подтверждающий получение оплаты исполнителем) получается, признается единственным документом, подтверждающим оказание услуг или передачу результата выполненных работ.

На наличие счета-оферты, её акцепта, или акта приема-передачи (вкупе с договором) предлагается внимания не обращать.

Юристы пока молчат.

Хотя, как мне кажется, для большинства организаций, привлекающих самозанятых, выплачиваемые им суммы не являются существенными. Поэтому проще подождать чека, чем конфликтовать с налоговиками, причем с весьма малой вероятностью того, что спор этот разрешится в пользу организации.

Те же самые хитрые, которые подменяют трудовые отношения наймом плательщиков НПД*, тем более не станут лишний раз светиться.

*Как-то на Консультациях спросили о возможности привлечь самозанятого в качестве прораба на стройку. Я, естественно, ответил, что сие никак нельзя. Ведь должностные обязанности производителя работ обязывают к заключению с ним исключительно трудового договора.

А вот если по условиям договора (то, что они, эти условия, на 70 процентов устные — значения не имеет) предусмотрена полная или частичная предоплата (на основании того же счета), то акт, подтверждающий выполнение исполнителем своих обязательств, уже необходим.

Предварительная оплата у заказчика расходами считаться не будет. А у исполнителя — это уже доход, на который он обязан выставить заказчику чек.

И только этого чека заказчику уже недостаточно.