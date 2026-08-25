Передача имущества на нужды СВО
Порядок оформления и налогообложения.
В последние месяцы на Консультациях неоднократно задавались вопросы о порядке передачи имущества на нужды специальной военной операции.
Руководство организации приняло решение закупить… (далее идет список приобретенного) и передать это в район ведения боевых действий.
Как правильно оформить и отразить в учете?
По документообороту.
Оформляем точно так же, как и продаже. За двумя исключениями.
Первое.
В накладной на передачу (УПД, ТОРГ-12, М-15, акт произвольной формы и пр.) указываем не продажную (отпускную) цену, а стоимость, по которой это имущество принято к учету.
Второе.
Выручки не будет. Следовательно, не будет дохода и не возникнет дебиторская задолженность от получателя.
Значит, нет необходимости оформлять и выставлять счет, счет-фактуру (или УПД со статусом 1).
А вот полномочия, равно как и реквизиты лица, которое получает это имущество и берет на себя материальную ответственность за его сохранность, должны быть документально оформлены.
Маловероятно (хотя и не исключено полностью), что получателем будет непосредственно командир части.
Любой другой военнослужащий (или гражданский сотрудник) обязан будет иметь в наличии доверенность от в/ч на право получения от вашей фирмы этих ценностей. Точно также, как и обычном отпуске вашей продукции (товара и пр.) покупателю.
И бухгалтерия, получив оформленную накладную на передачу имущества представителю в/ч, спишет его на расходы, то есть в дебет счета 91.02 по стоимости, по которой он учтено на счете 43 (41 и пр.).
Если оно приобретается исключительно для такой передачи, то его закупку оптимально отразить, как:
Дебет счета 76 Кредит счета 60;
Дебет счета 19 Кредит счета 60;
Дебет счета 68.02 Кредит счета 19.
Значит:
Дебет счета 91.02 Кредит счета 41(43,01.09, 76).
Что по налогам?
К моему приятному удивлению, законодатели внесли соответствующие изменения в НК РФ. При этом, что бывает не так уж часто, каких либо противоречий не возникает, равно как и неоднозначного их толкования.
Могут ведь, когда захотят!
И читаем подп. 19.12-1 п. 1 ст. 265 НК РФ, в котором написано, что с 01.07.2025 организация имеет право признать внереализационными расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль расходы в виде стоимости имущества (за исключением денежных средств), работ, услуг, безвозмездно переданных являющимся казенными учреждениями воинским частям и организациям Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, при условии, что данные имущество, работы, услуги переданы в целях их использования указанными воинскими частями и организациями в ходе специальной военной операции.
Далее там сказано, что факт получения воинской частью или организацией данного имущества (результатов выполненных работ, оказанных услуг) и цели его (их) использования подтверждаются документом, подписанным командиром (руководителем) воинской части или организации либо уполномоченным им лицом.
Далее переходим к подп. 29 п. 2 ст. 146 НК РФ, по которому с этой же даты (01.07.2025) безвозмездно переданные на нужды СВО активы (имущество, услуги, результат работ) не признаются объектом налогообложения по НДС.
Значит, НДС от безвозмездной передачи не начисляется, а принятый к вычету при покупке имущества НДС восстановлению не подлежит.
Приедет ли представитель части (с доверенностью на право получения) непосредственно в организацию, или та направит свой транспорт* с подарками к установленному месту встречи, где передаст их по накладной официально уполномоченному (доверенностью же) офицеру, прапорщику или сержанту значения не имеет.
*Затраты на транспортировку, как услуги, тоже можно списать на принимаемые в НУ расходы.
Будет ли потом благодарственное письмо из части, или нет, значения не имеет.
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