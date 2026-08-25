Передача имущества на нужды СВО

В последние месяцы на Консультациях неоднократно задавались вопросы о порядке передачи имущества на нужды специальной военной операции.

Руководство организации приняло решение закупить… (далее идет список приобретенного) и передать это в район ведения боевых действий.

Как правильно оформить и отразить в учете?

По документообороту.

Оформляем точно так же, как и продаже. За двумя исключениями.

Первое.

В накладной на передачу (УПД, ТОРГ-12, М-15, акт произвольной формы и пр.) указываем не продажную (отпускную) цену, а стоимость, по которой это имущество принято к учету.

Второе.

Выручки не будет. Следовательно, не будет дохода и не возникнет дебиторская задолженность от получателя.

Значит, нет необходимости оформлять и выставлять счет, счет-фактуру (или УПД со статусом 1).

А вот полномочия, равно как и реквизиты лица, которое получает это имущество и берет на себя материальную ответственность за его сохранность, должны быть документально оформлены.

Маловероятно (хотя и не исключено полностью), что получателем будет непосредственно командир части.

Любой другой военнослужащий (или гражданский сотрудник) обязан будет иметь в наличии доверенность от в/ч на право получения от вашей фирмы этих ценностей. Точно также, как и обычном отпуске вашей продукции (товара и пр.) покупателю.

И бухгалтерия, получив оформленную накладную на передачу имущества представителю в/ч, спишет его на расходы, то есть в дебет счета 91.02 по стоимости, по которой он учтено на счете 43 (41 и пр.).

Если оно приобретается исключительно для такой передачи, то его закупку оптимально отразить, как:

Дебет счета 76 Кредит счета 60;

Дебет счета 19 Кредит счета 60;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19.

Значит:

Дебет счета 91.02 Кредит счета 41(43,01.09, 76).

Что по налогам?

К моему приятному удивлению, законодатели внесли соответствующие изменения в НК РФ. При этом, что бывает не так уж часто, каких либо противоречий не возникает, равно как и неоднозначного их толкования.

Могут ведь, когда захотят!

И читаем подп. 19.12-1 п. 1 ст. 265 НК РФ, в котором написано, что с 01.07.2025 организация имеет право признать внереализационными расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль расходы в виде стоимости имущества (за исключением денежных средств), работ, услуг, безвозмездно переданных являющимся казенными учреждениями воинским частям и организациям Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, при условии, что данные имущество, работы, услуги переданы в целях их использования указанными воинскими частями и организациями в ходе специальной военной операции.

Далее там сказано, что факт получения воинской частью или организацией данного имущества (результатов выполненных работ, оказанных услуг) и цели его (их) использования подтверждаются документом, подписанным командиром (руководителем) воинской части или организации либо уполномоченным им лицом.

Далее переходим к подп. 29 п. 2 ст. 146 НК РФ, по которому с этой же даты (01.07.2025) безвозмездно переданные на нужды СВО активы (имущество, услуги, результат работ) не признаются объектом налогообложения по НДС.

Значит, НДС от безвозмездной передачи не начисляется, а принятый к вычету при покупке имущества НДС восстановлению не подлежит.

Приедет ли представитель части (с доверенностью на право получения) непосредственно в организацию, или та направит свой транспорт* с подарками к установленному месту встречи, где передаст их по накладной официально уполномоченному (доверенностью же) офицеру, прапорщику или сержанту значения не имеет.

*Затраты на транспортировку, как услуги, тоже можно списать на принимаемые в НУ расходы.

Будет ли потом благодарственное письмо из части, или нет, значения не имеет.