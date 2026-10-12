ФСБУ 9/2025, ПБУ 2/2008. Часть 2.

Свою публикацию от 27 сентября (https://www.klerk.ru/user/209610/710796/)*, я закончил тем, что организация при выполнении работ по договору подряда, переходящих на следующий год, имеет возможность вполне законно повысить свой годовой финансовый результат до нужных цифр.

*Она набрала относительно неплохое количество просмотров и лайков (но ноль донатов).

Это позволит получить нужный организации размер чистых активов, что, возможно, позволит начислить дивиденды* собственникам.

*Если кому интересно, то про дивиденды почитайте вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/634949/

Мы же перейдем к тому, что в январе (точнее, уже в феврале) руководство организации выяснило, что 40% рентабельности по этому договору достигнуть не получится.

И по состоянию на 31 января приняли решение, что пока стоит ограничиться рентабельностью в 15%.

В результате чего в январе пришлось показать не выручку, а её уменьшение, хотя фактические затраты были понесены.

Но такая, на первый взгляд, парадоксальная, ситуация возникла в связи с тем, что необходимо скорректировать (уменьшить) размер не предъявленной заказчику выручки, то есть фактически выполненных работ по их договорной (сметной, плановой, прогнозируемой) стоимости.

Стоимость их на 31 декабря, напомню (по расчетам производственно-технических служб, одобренных руководством) была равна 2 800 000 руб.

Но установили (или постановили), что, несмотря на то, что в январе затратили еще 300 000 руб., в предыдущем расчете не были учтены все факторы (или в январе что-то изменилось), и заказчик не согласится с такими цифрами.

Поэтому январем и уменьшается выполнение, то есть дебет счета 46 (или 76) на 155 000 руб.

А корреспондирует он со счетом 90.01.

Вот и возникает такая запись (которая, на первый взгляд, противоречит всем канонам учета)*.

*Хотя такие ситуации возникали и 30, и 40 лет назад, когда ежемесячное выполнение в этих самых сметных ценах в регистрах учета не отражалось. Это была головная боль ПТО и главного инженера. Нас (бухгалтерию) оно интересовало только при сверке данных в материальном отчете и М—29.

И случалось порой, что прораб подписывал с заказчиком справки о стоимости выполненных работ (КС-3) на весьма внушающие уважение суммы.

А вот через полгода-год, когда уже подписывался акт приема-передачи (КС-2 или КС-11), окончательная сумма в нем была меньше (и бывало, что намного), чем до этого в справках (в которых отражалось выполнение не только текущего месяца, но и нарастающим итогом с начала строительства).

Но возвращаемся к нашему примеру.

Фактические затраты за февраль, 400 000 руб., то есть:

Дебет счета 20 Кредит счетов Кредит счетов 10, 70, 69, 25 и др. — 400 000 руб.

Далее сидим и ждем утвержденную руководством справочку из ПТО о рентабельности по этому договору (ну, или не сидим, а достаем их, чтобы она была еще вчера).

Принесли. Смотрим, что в ней указана та же самая, что и в январской, рентабельность 15%.

Только после этого начинаем считать:

— всего затрат — 2 700 000 руб.

— всего выручки — 3 105 000 руб. (2 700 000 руб. х 1,15);

— было начислено до этого — 2 645 000 руб.

Следовательно, февральская выручка — 460 000 руб. (3 105 000 руб. – 2 645 000 руб.), и:

Дебет счета 46 (76) Кредит счета 90.01 — 460 000 руб.;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 20 — 400 000 руб.;

Дебет счета 90.09 Кредит счета 99 — 60 000 руб. (460 000 руб. – 400 000 руб.);

Дебет счета 99 Кредит счета 68.04 — 15 000 руб. (60 000 руб. х 25%).

В начале марта составляется акт приема-передачи результата работ (допустим, УПД со статусом 1), согласно которому заказчик должен заплатить за него 3 105 000 руб. плюс 683 100 руб. налога на добавленную стоимость.

Заказчик не имеет претензий ни к качеству, ни к стоимости принятого им результата работ.

Следовательно, на дату подписания документа подрядчик должен отразить у себя дебиторскую задолженность в размере 3 788 100 руб.

И записи должны быть:

Дебет счета 62.01 Кредит счета 46 (76) — 3 105 000 руб.;

Дебет счета 62.01 Кредит счета 68.02 — 683 100 руб.

Получается, что так.

Если по условиям договора была предусмотрена предоплата, то ее, как обычно, на дату поступления средств отражали записями (в ноябре поступило 1 220 000 руб.):

Дебет счета 51 Кредит счета 62.02 — 1 220 000 руб.

Дебет счета 76 (АВ) Кредит счета 68.02 — 220 000 руб.

Дебиторская задолженность заказчика подлежит уменьшению на полученную предоплату, как:

Дебет счета 62.02 Кредит счета 62.01 — 1 220 000 руб.

Дебет счета 68.02 Кредит счета 76 (АВ) — 220 000 руб.

Получается, что так.

P.S. Мое двухнедельное отсутствие было вызвано поездкой в Осетию (Владикавказ-Кармадонское ущелье-его окрестности), где получил массу впечатлений.

Если получится, то попробую разместить пару (или чуть больше) фотографий.