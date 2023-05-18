Как самостоятельно составить план продвижения юриста. С чего начать продвижение

За пару часов вы можете создать годовой план продвижения, который будет наглядной демонстрацией задач: вы будете понимать, в какой период времени что нужно делать.

Главное условие успешного продвижения личного бренда юриста — регулярность. Если есть система в действиях, то результат будет ожидаемый, а не случайный.

Составление плана

В голове юриста может быть много идей, но чтобы их реализовать и превратить в задачи, нужно составить план. Тогда появится понимание, каким должен быть результат.

Юрист, который игнорирует составление плана и надеется на "вдохновение", в разы снижает шансы на продвижение личного бренда!

Рано разрабатывать план в следующих случаях:

отсутствует четкое позиционирование (кто вы и чем можете быть полезны потенциальному клиенту);

не знаете свою целевую аудиторию (кто ваш клиент);

отсутствие конечной цели (зачем вам продвигать личный бренд);

нет понимания, как будет оцениваться результат продвижения.

Сначала ответы на вопросы, обозначенные выше, и только потом — Контент-план!

С чего начать продвижение: точка «А»

Начать всегда нужно с точки «А»: что вы имеете сейчас?

Проведите анализ за прошедший год и распишите по пунктам.

Какими ресурсами вы располагаете? К ним относятся не только финансы, но и ваша экспертность, опыт работы в конкретной юридической сфере, партнеры, знакомства. Наличие свободного времени — тоже ресурс. Перечисляйте то, что поможет вам в продвижении.

Что усложнит ваше продвижение? Этот пункт не стоит пропускать: распишите максимально подробно, что вас ограничивает. Например, конкуренты с громким именем и сильным брендом, ваши личные качества, которые усложняют юридическую деятельность (страх публичных выступлений, нерешительность и тд). Помните, что вы делаете это для себя, поэтому будьте честны и укажите всё, что вам мешает: 20-30 пунктов.

Какие у вас есть достижения? Настало время себя похвалить: вспомните минимум 10 пунктов, которые характеризуют вас положительно. Пишите про награды, премии, рейтинги, учёные степени, пройденные обучения, сертификаты.

Определение цели продвижения

Теперь пора определить цели продвижения, т.е. зачем вам это все нужно.

Ведь продвижение — это не результат, а только инструмент, который помогает достичь определённой цели.

Безусловно, сейчас сложно планировать вдолгую, но ваша цель должна быть достаточно масштабной (на 3-5 лет).

Выбрали главную цель? Переходите к промежуточным результатам: чего планируете добиться через 2 года и раньше? Таким образом, вы поставите себе цель на ближайший год.

Какой может быть цель для юриста?

Получить высокую должность в крупной компании — это итог. А где вы видите себя через год? С каким доходом?

Стать экспертом №1 в своей сфере — цель на 5 лет. На пути ее достижения вы должны понимать, все ли идет по плану. Подумайте, как будете оценивать промежуточные результаты. Куда вас должны приглашать? Где публиковаться? В каких рейтингах участвовать?

Создать прибыльный юридический бизнес. На какие суммы вы хотите выйти через 5 лет и через год? Как именно поможет вам личный бренд привлечь инвесторов или клиентов?

Результат нужно выражать в цифрах. Только так получится оценить, на верном ли вы пути.

Итак, в свободной форме зафиксируйте цель на год. Напишите, чего вы хотите достичь. Затем укажите 5 измеримых критериев достижения цели. Например, юрист желает стать популярным экспертом в сфере защиты прав потребителей в своём городе. Критерии достижения цели: 5 интервью для телепередач, публикация 2 экспертных статей.

Чтобы этого добиться, юристу требуется регулярно вести социальные сети, создать сайт, договориться о сотрудничестве со СМИ. Цель поставлена — время перейти к задачам.

Как работать с задачами?

Определите задачи, которые висят у вас с прошлого года, но вы ими так и не занялись.

Выясните, почему задачи не выполнены. Возможно, они вам не важны или настолько сложные, что вы не понимаете, с чего начать.

Уберите задачи, которые вы не будете решать. Например, вы для себя решили, что не сможете выступать на юридической конференции.

Перейдите к сложным задачам. Если вы не знаете, что с ними делать и как выполнять, ответьте на 3 вопроса: где можно получить информацию; кто поможет в решении задачи; можно ли ее делегировать и кому.

Например, вы хотите создать сайт, но самостоятельно не справитесь. Делегируйте это специалистам.

На многие задачи можно брать помощников и фрилансеров. Для этого есть специальные биржи, чаты с резюме и вакансиями.

Разработка плана продвижения на год

Определили цели и промежуточные результаты? Переходите к задачам!

Напишите, что нужно делать ежемесячно, какие действия первостепенны.

Заполните задачи на 12 месяцев, исходя из итогового измеримого результата.

Начинайте с объемных задач или групп. Например, создать и заполнить страницы во Вконтакте, Telegram и TenChat. Запланируйте месяц исполнения и результат.

Пишите, какой результат должен быть в конце каждого месяца. Сколько подписчиков в соцсети нужно в мае, сколько в июне и т.д.?

Если вы хотите стать авторитетным экспертом в своей сфере, распишите, кто сейчас в ней оказывает влияние. Поделите людей на группы, запланируйте, когда с каким сегментом будете сотрудничать.

Нужны новые заказчики — определите, кто это и где их можно найти, какие каналы коммуникаций использовать.

Ежемесячные результаты выражайте в цифрах, чтобы они были измеримы. Действуйте четко по плану, не надейтесь «на авось».

Заключение

Убедитесь в том, что ваши планы реальны и выполнимы. Для этого еще раз оцените годовую цель и её показатели. Продумайте, сможете ли вы выполнить ежемесячные задачи, не откладывая их на потом. Нагрузка должна быть адекватной. Сомневаетесь, что справитесь? Выбирайте приоритетные задачи.

Проверьте, чтобы сумма результатов всех месяцев приводила к реализации цели года.

Если финансы позволяют, нанимайте помощников. Не бойтесь делегировать!Сразу определите, какие задачи готовы передать, а что должны сделать самостоятельно. Помощники не только разгрузят вас, но приблизят к достижению цели. Ведь стоимость часа ассистентов гораздо меньше, чем стоимость часа вашей работы.

Чтобы сэкономить, можно взять бюджетного помощника на биржах фриланса или в специальных школах ассистентов. Делегируйте разовые задачи или возьмите постоянного помощника.

Обязательно разгружайте себя, учитесь тратить время грамотно и эффективно, но при этом отдыхайте, чтобы не выгореть.

Если действовать по плану и правильно расставить приоритеты, то вы выполните все поставленные задачи и достигнете итоговой цели. Через год обязательно увидите результат своего продвижения!

Ольга Кондакова

Юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам. Тг-канал о юридическом маркетинге https://t.me/kondakova_marketing/