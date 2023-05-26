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Личный бренд

Формирование личного бренда. Сколько стоит продвижение личного бренда юриста

На этот вопрос юристам я отвечаю диапазоном цен. И не потому, что не знаю, во сколько им обойдется та или иная услуга. Все цены известны, но стоимость для конкретного клиента зависит от нескольких вводных. Во-первых, от желаемого для юриста результата. Во-вторых, от усилий, которые нужно приложить, чтобы его добиться.
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Формирование личного бренда. Сколько стоит продвижение личного бренда юриста

Что входит в продвижение личного бренда юриста и сколько это стоит? Расскажу подробнее.

Проще назвать сумму на продвижение и начать работу, когда есть заполненный бриф, то есть информация о юристе или юридической компании, их целях, ресурсах.

На практике в большинстве случаев клиенты приходят с запросом вроде «хочу публиковаться в СМИ» или «хочу много подписчиков в TenChat». Для чего им это — они не всегда могут сформулировать. Для продвижения требуется больше данных, поэтому придётся заполнить бриф.

Какую информацию мы получим из брифа

  • Какие цели и задачи у продвижения?

  • Чего юрист хочет добиться?

  • Чем он занимается, в чем состоит его экспертность?

  • Кто его целевая аудитория?

  • Какими ресурсами обладает юрист?

  • Что может препятствовать продвижению?

  • Насколько выполним запрос, который есть у юриста?

Чтобы не задавать множество вопросов и не растягивать предварительный этап работы, рекомендую юристам самостоятельно заполнить бриф.

Сколько стоит продвижение личного бренда юриста

Формирование личного бренда — процесс не быстрый. Поэтому сразу важно определить, сколько юрист готов потратить в целом на продвижение.

Исходя из бюджета оценивается, какие услуги клиенту в данный момент подходят.

Например, юрист располагает небольшой суммой (40 - 50 тысяч рублей). В этом случае начинаем с разовых услуг.

Если же у юриста есть масштабная цель и финансы, лучше остановиться на комплексном подходе.

От чего зависит стоимость продвижения?

  • От объема услуг.

Ведение страницы во Вконтакте будет отличаться по цене от ведения страниц ещё и в Telegram и TenChat. Нужны дополнительно публикации в нескольких СМИ?

Стоимость продвижения юриста станет существенно выше.

  • От особенностей ниши.

Если у юриста редкая или очень узкая специализация, услуги будут стоить дороже.

  • От конкуренции.

Чем она выше, тем сложнее продвигать личный бренд.

  • От запроса на конфиденциальность.

Если клиент хочет полной анонимности, а его кейс нельзя демонстрировать, стоимость становится больше.

Также влияет на сумму количество каналов продвижения, срочность и индивидуальные пожелания клиента, например, быть на связи 24/7.

Теперь расскажу детальнее о каждой услуге и стоимости.

Разработка стратегии

Если у юриста нет понимания, с чего начать продвижение личного бренда и куда двигаться, стоит сначала разработать стратегию.

Проводится анализ конкурентов и целевой аудитории, выбирается позиционирование. Затем прописывается план действий, который содержит информацию: чем юрист отличается от конкурентов, как воздействовать на его аудиторию, когда, что и зачем требуется сделать.

Стоимость от 30 000 рублей.

Работа со СМИ

Чтобы повысить узнаваемость юриста, ему нужно публиковаться в СМИ. С помощью средств массовой информации можно транслировать ценности, рассказывать о себе и о компании, формировать доверие аудитории.

Стоимость разовых публикаций начинается от 15 000 рублей.

Ведение социальных сетей

Правильное ведение социальных сетей приносит новые заявки на юридические услуги. Для этого нужно не просто бессистемно делать контент, но и избрать позиционирование, набирать и прогревать целевую аудиторию, анализировать её отклик.

Юристы, чаще всего, ведут страницы в Telegram, TenChat, ВКонтакте, но мало кто занимается продвижением через соцсети грамотно. Поэтому им требуется помощь.

В услугу по ведению соцсетей может включаться:

  • Аудит имеющегося аккаунта.

  • Выбор стратегии продвижения.

  • Разработка контент-плана.

  • Подготовка контента.

  • Привлечение подписчиков.

  • Взаимодействие с блогерами.

  • Вовлечение аудитории.

  • Работа с негативом.

Стоимость ведения профиля составляет от 30 000 рублей за одну социальную сеть.

Выступления на мероприятиях

Найти новых клиентов или партнеров можно на конференциях, форумах, семинарах, круглых столах.

Если юрист уверенно себя чувствует на публике, то выступление — еще один способ заявить о себе.

Юристы получают от меня график мероприятий с подробной информацией: когда и где проводится, кто организатор, какая аудитория посещает.

Стоимость информации такого формата 15 000-30 000 рублей.

Комплексное продвижение

Такой вариант включает одновременно несколько направлений: ведение соцсетей, запуск рекламы, продвижение сайта, сотрудничество со СМИ.

Можно выбрать одну-две услуги, а можно комплекс. Такой вариант получится выгоднее, поскольку обойдётся дешевле, чем оплата единичных услуг.

Стоимость комплексного продвижения личного бренда: от 150 000 рублей ежемесячно.

Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам.

Автор ТГ-канала о юридическом маркетинге https://t.me/kondakova_marketing.

kondmar2020

kondmar2020

маркетолог в КондМар

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип kondmar2020
    kondmar2020
    Личный бренд

    Формирование личного бренда. Сколько стоит продвижение личного бренда юриста

    На этот вопрос юристам я отвечаю диапазоном цен. И не потому, что не знаю, во сколько им обойдется та или иная услуга. Все цены известны, но стоимость для конкретного клиента зависит от нескольких вводных. Во-первых, от желаемого для юриста результата. Во-вторых, от усилий, которые нужно приложить, чтобы его добиться.

    Формирование личного бренда. Сколько стоит продвижение личного бренда юриста
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