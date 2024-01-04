Какую социальную сеть выбрать юристу для продвижения

Когда юрист приходит к пониманию, что ему нужно вести страницы в соцсетях, возникает вопрос: где именно регистрироваться? Одни начинают развивать аккаунты сразу везде, другие пытаются найти «ту самую единственную» социальную сеть, где точно водятся клиенты. Какой подход верный? Давайте разбираться.

Стоит ли вести несколько социальных сетей

С одной стороны, чем больше площадок, тем больше охват аудитории. Это благоприятно скажется и на формировании вашего личного бренда.

Но одновременно нужно оценивать ресурсы: хватит ли у вас времени, сил, финансов, чтобы заниматься несколькими социальными сетями? Успеете ли вы хотя бы дублировать контент? Или готовы ли вы нанять помощника/ассистента для ведения соцсетей? Не кидайтесь заводить 5 страниц, сначала ответьте себе на эти вопросы.

Как выбрать одну социальную сеть

Если ресурсов на две и более площадки не хватит, выбирайте какую-то одну. И перед тем, как остановиться на определенной социальной сети, проведите предварительный анализ.

Анализ целевой аудитории

Не в каждой социальной сети есть ваша аудитория. Чтобы не потратить время зря, для начала составьте портрет потенциального клиента.

Что описывать? Пол, возрастной диапазон, место проживания, образование, род деятельности, уровень дохода, интересы.

Зачем это нужно? Когда вы определите, кто ваш клиент и как он живёт, вам станет понятнее, какие социальные сети выбирает этот человек.

Анализ конкурентов

Данный этап поможет узнать, откуда получают заявки ваши конкуренты. Если они успешно ведут страницы в конкретной социальной сети, значит, там есть ваша целевая аудитория, которая обращается за услугами.

В то же время, отсутствие конкурентов на площадке далеко не всегда означает, что вы станете там единственным в своей сфере юристом и будете получать множество заявок. Напротив: нет конкурентов — тревожный звонок. Скорее всего, социальная сеть просто не подходит для ваших услуг.

Также оцените, какой контент конкурентов особо популярен, что нравится людям, а к чему аудитория равнодушна. Это поможет вам избежать этапа проб и ошибок.

Какую площадку выбрать?

Ответ очевиден — ту, где есть ваша целевая аудитория.

Если ваши потенциальные клиенты — женщины из регионов 35+, обратите внимание на «Одноклассники»: там, в основном, сидит женская аудитория. Во ВКонтакте гендерное разделение примерно 50/50.

Если ваши услуги актуальны для молодёжи, вам стоит вести страницу во ВКонтакте или канал в Telegram. Люди более зрелого возраста используют Одноклассники, YouTube и опять же – ВКонтакте.

Однако при выборе учитывайте также функционал и другие особенности социальных сетей.

ВКонтакте

После блокировки всем известных соцсетей в 2022 году сотни тысяч пользователей переместились в ВКонтакте. Несмотря на то, что многие считают эту площадку устаревшей, а аудиторию «некачественной», юристам здесь можно успешно продвигаться.

Функционал ВК даёт для этого большие возможности: в сообществах можно сделать «витрину» услуг, настроить таргетированную рекламу, создать рассылки и чат-ботов. Для личных страниц большинство опций недоступны, но такой формат продвижения подойдёт тем, у кого нет бюджета на рекламу сообщества.

Одноклассники

Эта социальная сеть до сих пор пользуется популярностью у определенных групп людей. Не стоит думать, что сидят там только «бабушки». «Одноклассники» предпочитает возрастная и поэтому, как правило, платежеспособная аудитория.

Продвигаться можно, как и в ВКонтакте, через сообщества, доступна таргетированная реклама.

YouTube

Площадка для юристов, готовых снимать видеоконтент: рассказывать о своих услугах, отвечать на частые вопросы пользователей, освещать проблемные ситуации в своей сфере.

Видеоформат в 2024 году особенно актуален, поэтому если вы не любитель писать посты, рассмотрите для продвижения YouTube.

Telegram

Эта площадка на пике популярности. Чтобы вести блог, достаточно создать публичный канал. Привлечь аудиторию можно с помощью рекламы или различными бесплатными методами (взаимный пиар, совместные прямые эфиры и т. д.)

TenChat

TenChat подойдет юристам, которые работают с b2b-сегментом. Аудитория качественная и платежеспособная, однако чтобы дотянуться до неё, нужен уникальный контент, в приоритете — тексты.

Рекламу запустить нельзя, но можно рассчитывать на продвижение с помощью алгоритмов и партнерки.

В заключение

Чтобы юристу выбрать социальную сеть для продвижения, стоит разобраться с несколькими вопросами: где обитает целевая аудитория? Какие возможности для продвижения даёт площадка? Подходит ли платформа самому юристу исходя из его предпочтений и бюджета?

Если есть сомнения, стоит ли вести страницу в конкретной социальной сети и будет ли результат, посмотрите, насколько активно ведут блог на площадке конкуренты.

И помните: лучше сделать и ошибиться, чем выбирать месяцами, но так и не заняться соцсетями.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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