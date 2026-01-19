Льготы по страховым взносам в 2026 году: теперь не всем, а только по правилам
Льгота стала «закрытой»: только 54 вида деятельности
Раньше многие представители МСП могли применять пониженный тариф (15%) при соблюдении общих условий.
Теперь только если ваша деятельность входит в официальный перечень из 54 позиций, утверждённый Правительством РФ.
В этот список вошли:
Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство, рыболовство;
Производство: пищевые продукты, одежда, мебель, лекарства, электроника, транспорт, пластмасса;
Обрабатывающие отрасли: деревообработка, металлургия;
IT и связь: разработка ПО, телекоммуникации;
Социальная сфера: образование, культура, спорт, наука.
Если ваш бизнес не в этом списке, то льгота вам больше не положена, даже если вы много лет числитесь в реестре МСП.
Два обязательных условия — иначе льгота «сгорает»
Чтобы применять тариф 15% (для выплат сверх 1,5 МРОТ), нужно одновременно выполнить два условия:
Основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП должен быть из правительственного перечня;
Не менее 70% всех доходов должно приходиться именно на этот вид деятельности.
Обратите внимание: требование по доходам нужно подтверждать каждый отчётный период - квартал, полугодие, год.
Если доля упадёт ниже 70%, то ФНС потребует пересчитать взносы по ставке 30% с начала года. А это - серьёзные доначисления и пени.
Что не изменилось?
Для выплат в пределах 1,5 МРОТ по-прежнему действует ставка 30% — льготы здесь нет и не было.
Для предприятий обрабатывающей промышленности сохраняется сверхльготный тариф - 7,6% (для выплат выше 1,5 МРОТ). Условия для него остались прежними.
Почему это важно — и как не ошибиться?
Многие предприниматели совмещают несколько направлений: например, IT-разработка + консультации, или розница + обучение.
Но если «льготный» ОКВЭД не будет приносить 70%+ дохода, вы автоматически теряете право на пониженный тариф.
