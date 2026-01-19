Льготы по страховым взносам в 2026 году: теперь не всем, а только по правилам

С нового года право на пониженные тарифы по страховым взносам резко сузилось. Если вы ИП или ООО из малого и среднего бизнеса, важно понять: сохраняете ли вы льготу или уже рискуете переплатить десятки тысяч рублей. Разбираем, что изменилось, какие виды деятельности остались в списке и почему ваш основной ОКВЭД теперь решает всё.

Льгота стала «закрытой»: только 54 вида деятельности

Раньше многие представители МСП могли применять пониженный тариф (15%) при соблюдении общих условий.

Теперь только если ваша деятельность входит в официальный перечень из 54 позиций, утверждённый Правительством РФ.

В этот список вошли:

Сельское хозяйство : растениеводство, животноводство, рыболовство;

Производство : пищевые продукты, одежда, мебель, лекарства, электроника, транспорт, пластмасса;

Обрабатывающие отрасли : деревообработка, металлургия;

IT и связь : разработка ПО, телекоммуникации;

Социальная сфера: образование, культура, спорт, наука.

Если ваш бизнес не в этом списке, то льгота вам больше не положена, даже если вы много лет числитесь в реестре МСП.

Два обязательных условия — иначе льгота «сгорает»

Чтобы применять тариф 15% (для выплат сверх 1,5 МРОТ), нужно одновременно выполнить два условия:

Основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП должен быть из правительственного перечня; Не менее 70% всех доходов должно приходиться именно на этот вид деятельности.

Обратите внимание: требование по доходам нужно подтверждать каждый отчётный период - квартал, полугодие, год.

Если доля упадёт ниже 70%, то ФНС потребует пересчитать взносы по ставке 30% с начала года. А это - серьёзные доначисления и пени.

Что не изменилось?

Для выплат в пределах 1,5 МРОТ по-прежнему действует ставка 30% — льготы здесь нет и не было.

Для предприятий обрабатывающей промышленности сохраняется сверхльготный тариф - 7,6% (для выплат выше 1,5 МРОТ). Условия для него остались прежними.

Почему это важно — и как не ошибиться?

Многие предприниматели совмещают несколько направлений: например, IT-разработка + консультации, или розница + обучение.

Но если «льготный» ОКВЭД не будет приносить 70%+ дохода, вы автоматически теряете право на пониженный тариф.

Важно:

Проверить, входит ли их деятельность в новый список;

Проанализировать структуру доходов;

Проконсультировать по поводу льгот, налоговых режимов и т.д.

