Ограничены ли права налоговых органов в истребовании документов при камеральной проверке?

Спойлер: теперь практически не ограничены… Пункт 7 статьи 88 НК РФ говорит нам, что налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено настоящей статьей или если представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено Налоговым Кодексом.

Спойлер: теперь практически не ограничены…

Пункт 7 статьи 88 НК РФ говорит нам, что налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено настоящей статьей или если представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено Налоговым Кодексом.

То есть права налоговых органов требовать «все подряд» по своему желанию «узнать о налогоплательщике и его деятельности поподробнее» данным пунктом статьи 88 ограничены.

Однако на практике мы все знаем, что налоговые органы не учитывают данные ограничения и часто камеральная проверка превращается практически в выездную по объему запрошенных материалов.

К сожалению, суды начали поддерживать налоговиков в данном вопросе:

В 2025 году: суд сделал вывод, что налоговый орган вправе истребовать в ходе Камеральной проверки у налогоплательщика и иные документы, а не только ограниченный круг, установленный статьей 88 НК РФ. (Определение Верховного суда от 30.10.2025 № 309-ЭС25-6656 по делу №№ А47-7677/2024).

В частности, суд указал:

- «… при осуществлении контрольных мероприятий налоговый орган во всех случаях сомнений в правильности уплаты налогов и тем более - обнаружения признаков налогового правонарушения обязан воспользоваться предоставленным ему правомочием истребовать у плательщика необходимую информацию (документы)».

- «… учитывая тот факт, что налоговый орган при проведении проверки обязан исходить из имеющихся у него документов и сведений, риск негативного исхода налоговой проверки, связанного с доначислением налогов и привлечением к налоговой ответственности, возлагается на налогоплательщика (налогового агента), не представившего вместе с пояснениями необходимые для проверки документы и не устранившего сомнения в правильности и достоверности сведений, содержащихся в налоговой декларации».

Это означает, что несмотря на то, что налоговый кодекс разделяет цели, процедуры, методы проведения камеральной и налоговой проверки, на деле у налоговых органов теперь есть обоснование для истребования практически любых документов в ходе камералки.

Аналогичные выводы сделаны в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 04.03.2026 № Ф09-6128/25 по делу № А76-43777/2024.

Кроме того, в деле, рассмотренном в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 14.07.2026 № Ф05-7886/2026 по делу № А41-71153/2025, суд отметил, что при камеральной проверке инспекция вправе запрашивать документы не только у самого проверяемого лица, но и направлять требования третьим лицам (не только прямым контрагентам) на основании ст. 93.1 НК РФ. При этом ограничения, предусмотренные п. 7 ст. 88 НК РФ в части полномочий налоговых органов о документах, запрашиваемых в ходе камеральной проверки, не распространяются на запросы в рамках статьи 93.1 НК РФ (запросы информации и документов у третьих лиц).

На деле, все это означает, что нужно быть готовым к запросу любых документов в ходе камералки, что приводит, как минимум, к росту трудозатрат бизнеса.