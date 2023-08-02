А можно ли не платить налог с продажи жилья?

На встрече выясняется, чтобы избежать налога 450 000 ₽ риэлтор предложил продать квартиру с занижением и половину стоимости оформить, как неотделимые улучшения.

Да ещё на эту сумму "нарисовать" покупку строительных материалов и отделочных работ для защиты от налоговиков.

Все эти бумаги оформили юристы агентства недвижимости.

Из моей практики, занижателей "СДАЮТ" банки, покупатели, в некоторых случаях Росфинмониторинг и даже сами продавцы по ошибке отправляют договор с неотделимыи и улучшениями в налоговую.

Расходы на ремонт квартиры нельзя учесть при продаже квартиры, купленной по ДКП. Вся работа юристов над договорами бесполезна и с опасными налоговыми последствиями.

В итоге, сделку отменили. Составили план действий и всего за 2 месяца реализовали его. Сохранили клиенту нервы и 450 000 ₽ со 100% гарантией.

Вывод: всегда есть ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАЛОГА и перед сделкой их намного проще подобрать.