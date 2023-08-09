Семейные подарки теперь по прицелом налоговиков. Что важно знать?

Статьей 217 НК предусмотрено освобождение от НДФЛ при дарение недвижимости между близкими родственниками. Но эта норма действует только для имущества, используемого в личных целях.

Рассмотрим ситуацию. Муж и жена имеют статус ИП, супруг подарил супруге недвижимость которую использовал в коммерческих целях.

В таком случае у женщины возникает к уплате УСН из расчёта рыночной стоимости, сообщает ФНС в письме от 24.07.2023 № БС-4-11/9359@.

В случае отсутствия или утраты статуса ИП на дату регистрации перехода права собственности, у одаряемого возникает обязанность по исчислению НДФЛ, так как он находится на общем режиме налогообложения.

Для примера можно почитать судебные дела № А28-8623/2021, А42-3385/2020, А70-7735/2020.