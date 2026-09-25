Попросим рассрочку по налогам на три года

Доказать придётся не только нехватку денег

С 1 сентября 2026 года формулировка статьи 64 НК РФ стала точнее: должны быть достаточные основания полагать, что обязанность по уплате будет исполнена в течение срока отсрочки или рассрочки (Закон № 425-ФЗ, пункт 26). Поэтому «нет денег сейчас» без ответа «откуда они появятся» не даёт полноценного обоснования.

Для подготовки я бы составила два расчёта: что произойдёт при единовременном платеже и как компания будет платить по предлагаемому графику. Во втором нужны не только поступления, но и зарплата, аренда, текущие налоги, кредиты и обязательные расходы.

Запрашиваемый срок должен объясняться этими расчётами. «Просим три года, потому что столько разрешено»: слабая позиция для финансового планирования.