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Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
Мария Рудакова
ЕНС
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Попросим рассрочку по налогам на три года

Три года в законе не означают одобренный график. Проверяем основания, изменения с сентября, обеспечение, приостановление и стоимость.

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Предельные сроки известны: отсрочка до года, рассрочка до трёх лет, но ФНС требует основания, документы и обеспечение (ФНС). Закладывать максимальный срок в платёжный календарь до решения я бы не стала.

Доказать придётся не только нехватку денег

С 1 сентября 2026 года формулировка статьи 64 НК РФ стала точнее: должны быть достаточные основания полагать, что обязанность по уплате будет исполнена в течение срока отсрочки или рассрочки (Закон № 425-ФЗ, пункт 26). Поэтому «нет денег сейчас» без ответа «откуда они появятся» не даёт полноценного обоснования.

Для подготовки я бы составила два расчёта: что произойдёт при единовременном платеже и как компания будет платить по предлагаемому графику. Во втором нужны не только поступления, но и зарплата, аренда, текущие налоги, кредиты и обязательные расходы.

Запрашиваемый срок должен объясняться этими расчётами. «Просим три года, потому что столько разрешено»: слабая позиция для финансового планирования.

После проверки: не используйте прошлогоднюю памятку

С сентября изменились сразу несколько существенных условий:

·       Обеспечение: по специальной рассрочке после проверки наряду с банковской гарантией теперь допускаются залог имущества и поручительство (ФНС).

·       Банковские справки: обязательное приложение справок об оборотах и остатках отменено, сведения налоговый орган может запросить сам; в комплекте остаются перечень дебиторов и документы по основанию (ФНС).

·       Срок обращения: по этому основанию заявление подаётся после дня вынесения решения по проверке и не позднее десяти дней после его вступления в силу; решение о рассрочке не вступит в силу раньше решения по проверке (поправки к статье 64, ФНС).

Отмена обязательных справок не означает, что обороты больше никого не интересуют. Я бы заранее проверила соответствие отчётности, дебиторской задолженности и движения денег, чтобы пояснения не противоречили банковским данным.

Сначала проверить препятствия, потом собирать красивую заявку

Статья 62 предусматривает препятствия для изменения срока, в том числе при обжаловании по главе 19 НК РФ обязанности в части запрошенных сумм, ликвидации, возбуждённом деле о банкротстве и определённых нарушениях прежней отсрочки или рассрочки; их нельзя заменить заверением директора «мы обязательно заплатим» (ФНС об обстоятельствах отказа).

С 1 сентября отдельно сформулированы ограничения при рассмотрении дел о налоговых правонарушениях и производстве по административным делам с порогами более 10% запрошенной суммы либо более 100 тыс. рублей; для административного основания есть специальное исключение, связанное с рассрочкой после проверки (точный текст поправок к статье 62). Поэтому нельзя механически писать ни «любое нарушение запрещает рассрочку», ни «подача жалобы никак не мешает».

Если решение оспаривается, вопрос рассрочки нужно согласовать с юристом, который ведёт спор. Снимать жалобу только ради обещанного графика без оценки последствий я бы не советовала.

Заявление отправлено. Взыскание остановлено?

Сам факт подачи не заменяет отдельного решения о временном приостановлении уплаты: оно принимается по ходатайству заинтересованного лица (ФНС). Бухгалтерии важно получить и проверить документы, а не исходить из того, что после отправки заявления деньги на счёте автоматически защищены.

В рабочем списке должны быть четыре разные позиции: заявление, ходатайство о временном приостановлении, решение по нему и вступившее в силу решение о рассрочке. Их нельзя объединить в одну отметку «вопрос передан в налоговую».

Сколько стоит рассрочка

Проценты зависят от основания: по подпунктам 1–2 пункта 2 статьи 64 НК РФ они не начисляются, по подпунктам 3–5 применяется половина ключевой ставки, по специальному основанию после проверки: полная ключевая ставка (ФНС). Дополнительно для сравнения нужно собрать фактические расходы на обеспечение и оформление.

Учебный пример: 12 млн рублей, погашение по 1 млн в конце каждого месяца, условная неизменная ключевая ставка 16%. При упрощённом помесячном расчёте проценты под 8% составят 520 тыс. рублей, под 16%: 1,04 млн; это не расчёт по текущей ставке ЦБ и не индивидуальное предложение.

Если добавить условные 150 тыс. рублей расходов на обеспечение, специальная рассрочка обойдётся в 1,19 млн сверх основного долга. Сравнивать её нужно с полным расходом по банковскому предложению на тот же срок, а не с рекламной ставкой.

Может, проще взять кредит?

Сначала проверьте цель: в официальных условиях экспресс-кредита Альфа-Банка разрешены текущие налоговые платежи, но запрещено погашение просроченной налоговой задолженности (условия продукта). Это не универсальный запрет на кредитование недоимки, а пример того, почему слова «кредит на налоги» недостаточно.

Московский гарантийный фонд тоже не стоит считать автоматическим выходом: программа под залог интеллектуальных прав требует отсутствия налоговой просрочки свыше 50 тыс. рублей и блокировок или приостановлений по расчётному счёту (условия фонда). Прежде чем тратиться на оценку товарного знака, нужно проверить допуск компании.

Что положить на стол директору

·       Сумма и состав: сколько действительно нужно заплатить, за какой период, что оспаривается.

·       Основание: какой пункт статьи 64 подходит и чем он подтверждается.

·       График: платежи по долгу вместе с текущими обязательствами.

·       Обеспечение: кто предоставляет, что именно, сколько стоит и когда готово.

·       План на отказ: допустимый банковский продукт, подтверждённый источник собственных денег либо другой законный вариант.

Главный вопрос не «можно ли написать заявление». Главный вопрос: какой график компания сможет выполнить, даже если крупный клиент снова задержит оплату.

Материал подготовлен 24 сентября 2026 года. Расчёт условный; применимость оснований и ограничений проверяется по документам конкретного налогоплательщика.

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Мария Рудакова

Мария Рудакова

налоговый консультант в частная юридическая практика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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