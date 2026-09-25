Попросим рассрочку по налогам на три года

Предельные сроки известны: отсрочка до года, рассрочка до трёх лет, но ФНС требует основания, документы и обеспечение (ФНС). Закладывать максимальный срок в платёжный календарь до решения я бы не стала.
Доказать придётся не только нехватку денег
С 1 сентября 2026 года формулировка статьи 64 НК РФ стала точнее: должны быть достаточные основания полагать, что обязанность по уплате будет исполнена в течение срока отсрочки или рассрочки (Закон № 425-ФЗ, пункт 26). Поэтому «нет денег сейчас» без ответа «откуда они появятся» не даёт полноценного обоснования.
Для подготовки я бы составила два расчёта: что произойдёт при единовременном платеже и как компания будет платить по предлагаемому графику. Во втором нужны не только поступления, но и зарплата, аренда, текущие налоги, кредиты и обязательные расходы.
Запрашиваемый срок должен объясняться этими расчётами. «Просим три года, потому что столько разрешено»: слабая позиция для финансового планирования.
После проверки: не используйте прошлогоднюю памятку
С сентября изменились сразу несколько существенных условий:
· Обеспечение: по специальной рассрочке после проверки наряду с банковской гарантией теперь допускаются залог имущества и поручительство (ФНС).
· Банковские справки: обязательное приложение справок об оборотах и остатках отменено, сведения налоговый орган может запросить сам; в комплекте остаются перечень дебиторов и документы по основанию (ФНС).
· Срок обращения: по этому основанию заявление подаётся после дня вынесения решения по проверке и не позднее десяти дней после его вступления в силу; решение о рассрочке не вступит в силу раньше решения по проверке (поправки к статье 64, ФНС).
Отмена обязательных справок не означает, что обороты больше никого не интересуют. Я бы заранее проверила соответствие отчётности, дебиторской задолженности и движения денег, чтобы пояснения не противоречили банковским данным.
Сначала проверить препятствия, потом собирать красивую заявку
Статья 62 предусматривает препятствия для изменения срока, в том числе при обжаловании по главе 19 НК РФ обязанности в части запрошенных сумм, ликвидации, возбуждённом деле о банкротстве и определённых нарушениях прежней отсрочки или рассрочки; их нельзя заменить заверением директора «мы обязательно заплатим» (ФНС об обстоятельствах отказа).
С 1 сентября отдельно сформулированы ограничения при рассмотрении дел о налоговых правонарушениях и производстве по административным делам с порогами более 10% запрошенной суммы либо более 100 тыс. рублей; для административного основания есть специальное исключение, связанное с рассрочкой после проверки (точный текст поправок к статье 62). Поэтому нельзя механически писать ни «любое нарушение запрещает рассрочку», ни «подача жалобы никак не мешает».
Если решение оспаривается, вопрос рассрочки нужно согласовать с юристом, который ведёт спор. Снимать жалобу только ради обещанного графика без оценки последствий я бы не советовала.
Заявление отправлено. Взыскание остановлено?
Сам факт подачи не заменяет отдельного решения о временном приостановлении уплаты: оно принимается по ходатайству заинтересованного лица (ФНС). Бухгалтерии важно получить и проверить документы, а не исходить из того, что после отправки заявления деньги на счёте автоматически защищены.
В рабочем списке должны быть четыре разные позиции: заявление, ходатайство о временном приостановлении, решение по нему и вступившее в силу решение о рассрочке. Их нельзя объединить в одну отметку «вопрос передан в налоговую».
Сколько стоит рассрочка
Проценты зависят от основания: по подпунктам 1–2 пункта 2 статьи 64 НК РФ они не начисляются, по подпунктам 3–5 применяется половина ключевой ставки, по специальному основанию после проверки: полная ключевая ставка (ФНС). Дополнительно для сравнения нужно собрать фактические расходы на обеспечение и оформление.
Учебный пример: 12 млн рублей, погашение по 1 млн в конце каждого месяца, условная неизменная ключевая ставка 16%. При упрощённом помесячном расчёте проценты под 8% составят 520 тыс. рублей, под 16%: 1,04 млн; это не расчёт по текущей ставке ЦБ и не индивидуальное предложение.
Если добавить условные 150 тыс. рублей расходов на обеспечение, специальная рассрочка обойдётся в 1,19 млн сверх основного долга. Сравнивать её нужно с полным расходом по банковскому предложению на тот же срок, а не с рекламной ставкой.
Может, проще взять кредит?
Сначала проверьте цель: в официальных условиях экспресс-кредита Альфа-Банка разрешены текущие налоговые платежи, но запрещено погашение просроченной налоговой задолженности (условия продукта). Это не универсальный запрет на кредитование недоимки, а пример того, почему слова «кредит на налоги» недостаточно.
Московский гарантийный фонд тоже не стоит считать автоматическим выходом: программа под залог интеллектуальных прав требует отсутствия налоговой просрочки свыше 50 тыс. рублей и блокировок или приостановлений по расчётному счёту (условия фонда). Прежде чем тратиться на оценку товарного знака, нужно проверить допуск компании.
Что положить на стол директору
· Сумма и состав: сколько действительно нужно заплатить, за какой период, что оспаривается.
· Основание: какой пункт статьи 64 подходит и чем он подтверждается.
· График: платежи по долгу вместе с текущими обязательствами.
· Обеспечение: кто предоставляет, что именно, сколько стоит и когда готово.
· План на отказ: допустимый банковский продукт, подтверждённый источник собственных денег либо другой законный вариант.
Главный вопрос не «можно ли написать заявление». Главный вопрос: какой график компания сможет выполнить, даже если крупный клиент снова задержит оплату.
Материал подготовлен 24 сентября 2026 года. Расчёт условный; применимость оснований и ограничений проверяется по документам конкретного налогоплательщика.
Адреса источников и сервисов
· https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/debt/delay/
· http://government.ru/docs/all/162100/?page=2
· https://www.nalog.gov.ru/rn26/news/activities_fts/16650181/
· https://www.nalog.gov.ru/rn47/news/activities_fts/16646937/
· https://www.nalog.gov.ru/rn47/news/activities_fts/16648515/
· https://www.nalog.gov.ru/rn03/ifns/imns03_01/16585818/
· https://www.nalog.gov.ru/rn51/news/seminar/16649022/
· https://alfabank.ru/sme/profits/ekspress-kredit/