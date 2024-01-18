Мигрантов обязали извещать МВД о трудоустройстве в течение двух месяцев с выдачи патента

В настоящей статье рассматривается новелла в виде изданного МВД России Приказа от 05.09.2023 № 655, а также вступления в законную силу положений Федерального закона от 10.07.2023 № 316-ФЗ.

Здравствуйте, коллеги. Мало кто заметил, за исключением определенной категории лиц, что с 07.01.2024 в силу вступили нормы, по которым в течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин обязан представить лично, либо направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо направить в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, уведомление об осуществлении трудовой деятельности(пункт 7 статьи 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).

Казалось бы, действительно интересный механизм, позволяющий отслеживать фактическое трудоустройство иностранных граждан, но опять же есть одно «но».

В целях реализации соответствующих положений также опубликован Приказ МВД России от 05.09.2023 № 655 «Об установлении формы уведомления об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, и Порядка подачи такого уведомления в территориальный орган МВД России, выдавший патент».

Указанным Приказом до нашего сведения доводится информация о том, что уведомление об осуществлении трудовой деятельности должно быть подано в течение двух месяцев со дня выдачи патента в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавших патент.

Доморощенные аналитики и юристы сразу начали публиковать статьи на тему «скорое выдворение», «усиление мер контроля», но задаем себе вопрос: Что изменилось, так ли в корне что-то поменялось?

Для ответа на указанный вопрос необходимо обратиться к предшествующей редакции положений, предусмотренных пунктом 7 статьи 13.3 Закона № 115-ФЗ, исходя из содержания которых сразу увидим, что:

«…В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у лиц, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, обязан представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)…»

Соответственно, мы получили лишь формализацию процесса «контроля» за устройством мигрантов, но не развитие итак существовавшей обязанности по представлению копий трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Небольшой бонус. В момент ознакомления с представленным МВД уведомлением наткнулся на интересную юридическую конструкцию:

форма уведомления: п.11 «Сведения о заказчике работ (услуг) (указывается в случае заключения гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в устной форме».

Мне так точно интересна форма и существо реализации указанных положений Федерального закона и Приказа, а Вам?