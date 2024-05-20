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Алоиз Хоффманн
НДФЛ

Вопросы официального трудоустройства иностранных специалистов. Общая методичка

В рамках указанной статьи вы сможете узнать об основных этапах и нюансах, связанных с официальным трудоустройством иностранных специалистов.

Доброго выходного дня, товарищи! На днях думал о том, а чего бы полезного «залить» на Клерк. На глаза попались новостные сводки о перспективах дальнейшего ужесточения требований к работодателям, равно как и к «пользователям» услуг иностранных граждан. Как итог – родилась методичка, которая не претендует на «премию года», но скорее всего поможет Вам разобраться в основных моментах, связанных с официальным трудоустройством иностранных граждан («прежде чем растить мышцы, разберись со связками и скелетом»).

В настоящей статье речь пойдет об официальном трудоустройстве иностранных граждан, которым не требуется получение Визы (в иных условиях она также может быть полезна, но не детально).

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МЕТОДИЧКА

  1. Указанный пункт не сказать, что является обязательным, но… ОБЯЗАТЕЛЬНО посоветуйтесь с вашими начальниками участков и бригадирами, в целях осуществления выборки наиболее подходящих кандидатов для официального оформления, поскольку дальнейшее взаимодействие с иностранными гражданами, при условии их возможного формального отношения к трудовым отношениям (внезапные вылеты за пределы РФ, отсутствие уведомлений о продлении патентов и тп…), может привести к значительным штрафам со стороны контрольных органов.

  2. Необходимо определиться с тем, нужна ли виза для иностранных граждан:

    1. не нужна, к примеру, для Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики (Киргизия);

    2. Нужна – преимущественно (но без деталей) для всех остальных.

  3. Необходимо проверить квоты, которые установлены для официального устройства мигрантов в вашем регионе (в свободном доступе информации более чем достаточно). Квоты рассчитываются от общего числа сотрудников и выборки граждан Российской Федерации, осуществляющих трудовую деятельность в вашей организации.

  4. Особенности и требования законодателя (нужна виза или нет, а также иные детали), с учетом постоянно меняющейся политической и социально-экономической конъюнктуры, необходимо проверять на Консульском информационном портале - https://www.kdmid.ru/info-for-traveling-abroad/reference-information-for-traveling-abroad/list-of-countries-with-simplified-entry/ .

  5. При трудоустройстве иностранного гражданина (безвизового) предоставляются работодателю следующие документы:

    1. Национальный паспорт. В случае, если в указанном документе отсутствует перевод на «Русский язык», также обязательно предоставляется заверенный перевод соответствующего документа;

    2. Патент:

      1. Обязательно проверьте регион выдачи, поскольку иностранный специалист может осуществлять деятельность только в регионе выдачи;

      2. В случае, если в патенте указана специальность, необходимо учесть, что трудоустраивать работодатель может исключительно по соответствующей специальности;

      3. При предоставлении патента иностранного специалиста необходимо попросить предоставить квитанцию об уплате фиксированных авансовых платежей. Это делается для того, чтобы узнать о сроках выдачи и продления разрешения на работу (сумму из квитанции делим на месячный платеж и узнаем срок действия патента). Проверка необходима, поскольку в случае принятия иностранного специалиста с просроченным патентом или с тем, состояние которого, что называется - «на исходе», можно нарваться на значительные штрафы со стороны государственных органов;

      4. Обязательно проверяйте действие патента через специальный сервис МВД - https://сервисы.гувм.мвд.рф/tm;

      5. Обратите внимание на необходимость проверки чеков об оплате патента.

    3. ИНН – в общем порядке выдается при оформлении патента;

    4. Полис ДМС НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Указанный пункт я включил специально, поскольку до сих пор в интернете курсирует мысль о том, что «обычным» (т.е. не высококлассным специалистам – термин юридический, используется Законодателем) специалистам необходимо оформлять Полис ДМС при трудоустройстве. На самом деле нет, указанное требование для «обычных» специалистов Законодателем более не предъявляется.

    5. Трудовая книжка:

      1. Если есть (ранее выдавалась на территории РФ), использовать ее;

      2. Если нет, необходимо заводить электронную трудовую книжку.

    6. СНИЛС:

      1. Если есть, использовать его;

      2. Если нет, то на работодателя при трудоустройстве возлагается обязанность подачи в свое отделение Социального фонда РФ заявления от имени работника в виде анкеты (АДВ-1), а также описи (АДВ-6-1);

    7. Документ об образовании;

    8. Миграционная карта.

  6. При составлении трудового договора можете воспользоваться формами, имеющимися в вашей организации, из дополнительного – добавляем реквизиты патента и разрешения на временное проживание, либо вида на жительство.

  7. Обязательно в трехдневный срок после заключения трудового договора необходимо сообщить об этом в МВД (форма – «уведомление о заключении трудового договора»). Соответствующее уведомление подается в территориальный орган миграционной службы. Как по мне, проще всего через Госуслуги.

  8. Проследите, а лучше проконтролируйте, чтобы иностранный специалист также в момент приема подал «уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином» в отдел, выдавший ему патент. Указанное требование добавилось в связи с вступлением в законную силу 07.01.2024 отдельных положений Федерального закона от 10.07.2023 № 316-ФЗ (смотрите форму уведомления и детали в Приказе МВД России от 05.09.2023 № 655). В случае, если специалист не подаст уведомление, в момент последующей попытки продлить патент, ему в этой услуге откажут и отправят «домой», а вам успеют накинуть штраф (может же случиться так, что специалист своевременно не уведомит вас о том, что патент просрочен).

  9. Заработная плата должна перечисляться исключительно на расчетный счет в уполномоченном банке, но никак не выдаваться в наличной форме. В ином случае будет штраф и привлечение организации к административной ответственности (от 20 до 40 % от суммы перечисленных средств) за каждый факт выдачи денежных средств минуя счета в уполномоченных банках.

  10. Ну и бонусом – не забудьте посмотреть порядок уменьшения НДФЛ на сумму фиксированного платежа за патент (особенности можете прочитать где-нибудь еще))).

Всех благ! Цель статьи – помощь в поиске информации, в целях выполнения бухгалтером, юристом, руководителем, ну или не профильным специалистом своих или (не очень😉) должностных обязанностей.

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