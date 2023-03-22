Зачем бизнесу операционные рычаги. Как сохранить и увеличить прибыль

Про операционные рычаги
Операционный рычаг – инструмент, который показывает, как изменятся финансовые результаты компании при изменении объёма продаж, цены и затрат.
Этот инструмент позволяет топ-менеджменту коммуницировать с руководителем бизнеса и на показателях объяснять, как функционирует компания на верхнем уровне. Это позволяет выстроить приоритеты внутри команды.
С точки зрения бизнеса операционные рычаги позволяют:
найти все точки роста;
приоритизировать задачи и сфокусироваться на наиболее прибыльных;
улучшить прогнозирование финансового результата;
понять, как сохранить прибыль при падении продаж или предоставлении скидки.
4 способа подсчёта операционных рычагов
ОР по объёму= Маржинальная прибыль / Операционная прибыль
ОР по цене= Выручка / Операционная прибыль
ОР по переменным расходам= Переменные расходы / Операционная прибыль
ОР по постоянным расходам= Постоянные расходы / Операционная прибыль
Считать операционные рычаги можно по бизнесу в целом, а можно по конкретным товарам.
При подсчёте очень важно разложить расходы на переменные и постоянные, иначе значения будут неточные.
Как это работает
Чтобы было понятнее, посмотрим на примере компании «Весенняя капель», у которой:
выручка – 1 000;
переменные расходы – (600);
маржинальная прибыль – 400;
постоянные расходы – (300);
операционная прибыль – 100.
На основе этих показателей мы можем посчитать все операционные рычаги:
Что это значит
Значение операционного рычага показывает, на сколько процентов увеличится прибыль при увеличении показателя на 1%. Из предыдущих расчетов можно сделать вывод, что увеличение цены влияет на рост прибыли больше других показателей.
В примере мы рассчитали, что операционный рычаг по цене равен 10. Это значит, что если мы увеличим цену на 1%, то операционная прибыль вырастет в 10 раз и составит 10%.
Как операционные рычаги помогают руководителю
Благодаря операционным рычагам можно составить таблицу с несколькими показателями-факторами и значением прибыли при их изменении. Пример такой таблицы ниже.
Когда руководитель видит такие расчёты, ему становится понятно, как работает бизнес и на какие рычаги можно воздействовать, чтобы увеличить прибыль. Обычный отчёт этого не даёт: там видно, какие у компании затраты и какая выручка, но нет очевидного решения, как сделать лучше.
Напоследок
Если вы знаете, из чего состоит ваша прибыль и насколько важны ее составляющие, можете управлять ею через эти показатели. С помощью операционных рычагов можно не просто увеличить прибыль, но и нивелировать негативное влияние одного из факторов, например, когда изменились условия окружающей среды.
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