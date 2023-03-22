Малый и средний бизнес

Зачем бизнесу операционные рычаги. Как сохранить и увеличить прибыль

Операционные рычаги — инструмент, который помогает финансовому директору, собственнику и топ-менеджерам расставить приоритеты в бизнесе. Обсудили с СЕО и основателем «Финансиста» Станиславом Кутузовым, как с помощью операционных рычагов найти точки роста компании и сохранить предприятие во время падения продаж.

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Зачем бизнесу операционные рычаги. Как сохранить и увеличить прибыль

Про операционные рычаги

Операционный рычаг – инструмент, который показывает, как изменятся финансовые результаты компании при изменении объёма продаж, цены и затрат.

Этот инструмент позволяет топ-менеджменту коммуницировать с руководителем бизнеса и на показателях объяснять, как функционирует компания на верхнем уровне. Это позволяет выстроить приоритеты внутри команды.

С точки зрения бизнеса операционные рычаги позволяют:

  • найти все точки роста;

  • приоритизировать задачи и сфокусироваться на наиболее прибыльных;

  • улучшить прогнозирование финансового результата;

  • понять, как сохранить прибыль при падении продаж или предоставлении скидки.

4 способа подсчёта операционных рычагов

  • ОР по объёму= Маржинальная прибыль / Операционная прибыль

  • ОР по цене= Выручка / Операционная прибыль

  • ОР по переменным расходам= Переменные расходы / Операционная прибыль

  • ОР по постоянным расходам= Постоянные расходы / Операционная прибыль

Считать операционные рычаги можно по бизнесу в целом, а можно по конкретным товарам.

При подсчёте очень важно разложить расходы на переменные и постоянные, иначе значения будут неточные.

Как это работает

Чтобы было понятнее, посмотрим на примере компании «Весенняя капель», у которой:

  • выручка – 1 000;

  • переменные расходы – (600);

  • маржинальная прибыль – 400;

  • постоянные расходы – (300);

  • операционная прибыль – 100.

На основе этих показателей мы можем посчитать все операционные рычаги:

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Определяем операционные рычаги

Что это значит

Значение операционного рычага показывает, на сколько процентов увеличится прибыль при увеличении показателя на 1%. Из предыдущих расчетов можно сделать вывод, что увеличение цены влияет на рост прибыли больше других показателей.

В примере мы рассчитали, что операционный рычаг по цене равен 10. Это значит, что если мы увеличим цену на 1%, то операционная прибыль вырастет в 10 раз и составит 10%.

Как операционные рычаги помогают руководителю

Благодаря операционным рычагам можно составить таблицу с несколькими показателями-факторами и значением прибыли при их изменении. Пример такой таблицы ниже.

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Оцениваем, как меняется операционная прибыль при изменении параметра
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Проверяем влияние изменения в процентном соотношении

Когда руководитель видит такие расчёты, ему становится понятно, как работает бизнес и на какие рычаги можно воздействовать, чтобы увеличить прибыль. Обычный отчёт этого не даёт: там видно, какие у компании затраты и какая выручка, но нет очевидного решения, как сделать лучше.

Напоследок

Если вы знаете, из чего состоит ваша прибыль и насколько важны ее составляющие, можете управлять ею через эти показатели. С помощью операционных рычагов можно не просто увеличить прибыль, но и нивелировать негативное влияние одного из факторов, например, когда изменились условия окружающей среды.

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Григорий Усанов
Григорий Усанов

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Малый и средний бизнес

Зачем бизнесу операционные рычаги. Как сохранить и увеличить прибыль

Операционные рычаги — инструмент, который помогает финансовому директору, собственнику и топ-менеджерам расставить приоритеты в бизнесе. Обсудили с СЕО и основателем «Финансиста» Станиславом Кутузовым, как с помощью операционных рычагов найти точки роста компании и сохранить предприятие во время падения продаж.

Зачем бизнесу операционные рычаги. Как сохранить и увеличить прибыль
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