От перемены мест слагаемых сумма меняется — правило от ФНС

Если Вы подадите 2 корректирующие Налоговые декларации: к доплате налога, к уменьшению налога, налоговая выставит требование об уплате недоимки.

1️⃣Доплата начисляется сразу.

2️⃣Налог к уменьшению отразится только после камеральной налоговой проверки🕵️‍♀️

Мы сталкивались с таким случаем. Новая бухгалтер нашла ошибки у предыдущего и махом отправила несколько уточненок.

В итоге сальдо на ЕНС в минус 6 млн.руб 🤦🏼‍♀️ В шоке компания обратилась к нам. Перепроверили все начисления и оплаты: фирма платила налоги вовремя и в полном объеме💸

Вывод: такая ситуация сложилась «из-за перемены мест слагаемых»

К счастью😃, нам удалось договориться с налоговыми органами о досрочном завершении камералки и отражению на ЕНС не только сумм к начислению, но и сумм к уменьшению.

Сталкивались с таким?

Обзор правовых позиций, сформированных ФНС России по результатам рассмотрения жалоб (апелляционных жалоб) налогоплательщиков за II квартал 2024г. (письмо от 20.09.2024 №БВ-4-9/10821@)! — он обязателен к применению в работе нижестоящими налоговыми органами, а также будет полезен налогоплательщикам при защите своих законных прав.