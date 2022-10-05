УСН-щиков освободят от выставления счетов-фактур

Напомню, что согласно принятым изменениям в Налоговый Кодекс все организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, были признаны плательщиками НДС. УСН-щиков с доходами до 60 миллионов рублей освободили от уплаты НДС. Но вот обязанность выставлять счета-фактуры и вести книгу продаж оставалась.

Многие УСН-щики понятия не имеют как это делать и были бы вынуждены нанимать бухгалтеров, разбирающихся в вопросах НДС. Нагрузка по документообороту на малый бизнес существенно бы возросла.

Наконец-то, молитвы «малышей» были услышаны и в Госдуму внесли законопроект № 727330-8, согласно которому организации и ИП на УСН, освобожденные от уплаты НДС не должны составлять счета фактуры.

Новая редакция пункта 5 статьи 168 НК гласит: «При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, освобожденными в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 145 настоящего Кодекса от исполнения обязанностей налогоплательщика, счета-фактуры не составляются».

Уверена, что законопроект в этой части примут. На нашем вебинаре, посвященному налоговой реформе, я говорила о том, что должны быть еще изменения. И вот они!!!