Сколько стоит не платить налоги❓

С первого дня просрочки начисляются пени. По ст. 75 НК РФ пеня рассчитывается как 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ (19%) за каждый день просрочки, начиная со следующего после дня уплаты и включая день уплаты.

Таким образом, на сегодня пеня составляет сегодня около 23% годовых.

Если в бизнесе кассовый разрыв, а кредит стоит дороже, то можно на пару недель «кредитнуться» у государства . Раньше при ставке 6% многие продвинутые предприниматели 😎часто так и делали.

А вот если Вы умышленно применяете схемы, то пени начислять не за пару недель, а за три года💰

А если к сумме пени прибавить 40% штраф, то банкротство практически гарантировано.

Штрафов можно избежать, если обдуманно вести себя на стадии предпроверочного анализа.