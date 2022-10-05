Сколько стоит не платить налоги❓

Таким образом, на сегодня пеня составляет сегодня около 23% годовых.
Если в бизнесе кассовый разрыв, а кредит стоит дороже, то можно на пару недель «кредитнуться» у государства . Раньше при ставке 6% многие продвинутые предприниматели 😎часто так и делали.
А вот если Вы умышленно применяете схемы, то пени начислять не за пару недель, а за три года💰
А если к сумме пени прибавить 40% штраф, то банкротство практически гарантировано.
Штрафов можно избежать, если обдуманно вести себя на стадии предпроверочного анализа.
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